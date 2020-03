Додано: Сер 11 бер, 2020 07:22

новобудова

Не самый плохой вариант - домик еще ого-го... И растительность хоть какая-то есть...Как-то, путешествуя по штату Arizona, я слегка заблудился (всего 1 раз свернул не там, где надо) и все ехал и ехал вперед - мне казалось, что впереди - вот ещё чуть-чуть - будет цель поездки - уже и бездорожье началось, и связи там не было, и понять нельзя уже было, где я еду... И вокруг вообще ни души и нет нигде никто и никак... И полная пустыня с перекати-полем...А слева вдруг увидел жилище вот именно такое в окружении ржавых бочек...Антураж был - впору Квентину Тарантино снимать кино...А между ржавых бочек была пара ну очень дорогих авто... И ну очень новых...Ну что же: есть работа у человеков, и есть жилище вот именно такое и - главное - на своем кусочке земли...А если учесть , что, например, в Сан Франциско никакую квартиру дешевле 1 000 000 долларов купить нельзя, то предложение очень даже приличное: забирайте домик бесплатно... И вообще, жир: "3 bedroom 2 baths."Мне еще приписка понравилось: "do NOT contact me with unsolicited services or offers..."Кого интересует что-то чуть лучше этого домика, прошу выбрать -: здесь квартиры ОТ миллиона долларов!Это самая низкая цена на самую маленькую "двушку"...