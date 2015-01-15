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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 540541542543
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 20:54

В Єгипет, на відпочинок, кажуть, суттєво просіли ціни.
А що з Туреччиною?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Нерухомість на Тенерифе

Якщо комусь цікаво, поділюся досвідом придбання (кредитування, вибір і т.п.)/користування нерухомістю на Тенерифе. 8)
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 21:27

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:я би рекомендував Альфа-банк.
Не сомневался,А-банк еще ж работает,но тоже скоро
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 03:25

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  Frant написав:В Єгипет, на відпочинок, кажуть, суттєво просіли ціни.
А що з Туреччиною?


В Турции ростет. В США бесплатно уже жилье отдают

https://austin.craigslist.org/zip/d/austin-3bed-2bath-manufactured-home-only/7086406805.html
Понаехал
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 07:22

Не самый плохой вариант - домик еще ого-го... И растительность хоть какая-то есть...
Как-то, путешествуя по штату Arizona, я слегка заблудился (всего 1 раз свернул не там, где надо) и все ехал и ехал вперед - мне казалось, что впереди - вот ещё чуть-чуть - будет цель поездки - уже и бездорожье началось, и связи там не было, и понять нельзя уже было, где я еду... И вокруг вообще ни души и нет нигде никто и никак... И полная пустыня с перекати-полем...
А слева вдруг увидел жилище вот именно такое в окружении ржавых бочек...
Антураж был - впору Квентину Тарантино снимать кино...
А между ржавых бочек была пара ну очень дорогих авто... И ну очень новых...
Ну что же: есть работа у человеков, и есть жилище вот именно такое и - главное - на своем кусочке земли...
А если учесть , что, например, в Сан Франциско никакую квартиру дешевле 1 000 000 долларов купить нельзя, то предложение очень даже приличное: забирайте домик бесплатно... И вообще, жир: "3 bedroom 2 baths."
Мне еще приписка понравилось: "do NOT contact me with unsolicited services or offers..."

P.S. Кого интересует что-то чуть лучше этого домика, прошу выбрать - новобудова: здесь квартиры ОТ миллиона долларов!
Это самая низкая цена на самую маленькую "двушку"...
https://www.unionhousesf.com
"Математика - это язык, на котором Бог написал Вселенную" (Галилео Галилей).
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 07:56

Коронавірус добрався до Туреччини!
https://censor.net.ua/news/3180570/perv ... _v_turtsii
Пане Акурт, як ціни на анталійську нерухомість?
Рвонули верх, як свинцевий дирижабль?

Що з лижними курортами?
Повно людей, всі їздять?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 08:56

Finanziere
Конечно интересно узнать подробности, цены на недвижимость и саму стоимость жизни, а так же какие условия для получения документально-легального проживания.
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