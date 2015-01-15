В Єгипет, на відпочинок, кажуть, суттєво просіли ціни.
А що з Туреччиною?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 10 бер, 2020 20:54
В Єгипет, на відпочинок, кажуть, суттєво просіли ціни.
А що з Туреччиною?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Вів 10 бер, 2020 21:25
Нерухомість на Тенерифе
Якщо комусь цікаво, поділюся досвідом придбання (кредитування, вибір і т.п.)/користування нерухомістю на Тенерифе.
Додано: Вів 10 бер, 2020 21:27
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Сер 11 бер, 2020 03:25
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
В Турции ростет. В США бесплатно уже жилье отдают
Додано: Сер 11 бер, 2020 07:22
Не самый плохой вариант - домик еще ого-го... И растительность хоть какая-то есть...
Как-то, путешествуя по штату Arizona, я слегка заблудился (всего 1 раз свернул не там, где надо) и все ехал и ехал вперед - мне казалось, что впереди - вот ещё чуть-чуть - будет цель поездки - уже и бездорожье началось, и связи там не было, и понять нельзя уже было, где я еду... И вокруг вообще ни души и нет нигде никто и никак... И полная пустыня с перекати-полем...
А слева вдруг увидел жилище вот именно такое в окружении ржавых бочек...
Антураж был - впору Квентину Тарантино снимать кино...
А между ржавых бочек была пара ну очень дорогих авто... И ну очень новых...
Ну что же: есть работа у человеков, и есть жилище вот именно такое и - главное - на своем кусочке земли...
А если учесть , что, например, в Сан Франциско никакую квартиру дешевле 1 000 000 долларов купить нельзя, то предложение очень даже приличное: забирайте домик бесплатно... И вообще, жир: "3 bedroom 2 baths."
Мне еще приписка понравилось: "do NOT contact me with unsolicited services or offers..."
P.S. Кого интересует что-то чуть лучше этого домика, прошу выбрать - новобудова: здесь квартиры ОТ миллиона долларов!
Это самая низкая цена на самую маленькую "двушку"...
"Математика - это язык, на котором Бог написал Вселенную" (Галилео Галилей).
Додано: Сер 11 бер, 2020 07:56
Коронавірус добрався до Туреччини!
Пане Акурт, як ціни на анталійську нерухомість?
Рвонули верх, як свинцевий дирижабль?
Що з лижними курортами?
Повно людей, всі їздять?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Сер 11 бер, 2020 08:56
Finanziere
Конечно интересно узнать подробности, цены на недвижимость и саму стоимость жизни, а так же какие условия для получения документально-легального проживания.
Додано: Сер 11 бер, 2020 10:10
Я все ваши вопросы неоднократно освещал - почитайте ветку, продираясь сквозь мусор флудеров.
Самое основное:
- ориентир цен на квартиры 1000 евро квадратный метр. Квартиры продаются полностью готовые "под ключ". В квартиру нужно докупить: двуспалку, диван-кровать, холодильник, обеденный стол, стулья, шкаф для одежды, холодильник, стиралка, посудомойку. Мебель в прихожей и на кухне уже установлена. В большинстве случаев уже установлена бытовая техника: газовая поверхность, электрический духовой шкаф и вытяжка. Чаще фирмы Сименс. Все санузлы готовы в рабочем состоянии. Редко в последнее время продаются квартиры без кондиционеров. Ориентир цены комплекта мебели на квартиру "2+1" - 15 000 лир или 60 000 гривен. Цены на бытовую технику ниже, чем в Украине или примерно такие же: ТВ LG диагональ 70 дюймов стоит 1000 долларов (в Украине 1350), большой холодильник Самсунг или LG - примерно цена как в Украине, стиралки и посудомойки стоит 1000 - 2000 лир или 4000-8000 гривен. У меня вся техника LG.
- содержание квартиры - от 400 гривен в месяц квартплата, плата за воду и электроэнергию примерно 110 гривен в месяц за воду и от 200 до 650 гривен электроэнергия. Относительно дорогой интернет - я плачу сейчас 420 гривен в месяц.
- ВНЖ граждане Украины получают по факту покупки квартиры любой стоимости. Ориентир затрат на оформление ВНЖ: 110 лир (440 гривен) ID-карта и Пошлина государству примерно 2000 гривен. оформление Заявление - через официальный сайт Миграционной службы, сдача документов - личное присутствие в назначенный день. Карточка ВНЖ дает права всех граждан Турции, кроме права голоса и службы в армии. Разрешается выезжать на любой срок. Ограничений нет. После 5-ти лет ВНЖ - право на получение гражданства с двумя ограничениями: а) за 5 лет не должно было быть отсутствие на территории страны суммарно более 365 дней. б) экзамен по турецкому языку на начальный достаточный для общения уровень.
- обязательным есть Полис медицинского страхования иностранца - ориентир цены 100 долларов в год. Покрывает любые виды стационарного и амбулаторного лечения включая анализы и рентгеноскопию в частных клиниках. У приличной страховой компании Договора на обслуживание своих клиентов с 3000 клиник по всей территории.
- разрешено ввозить беспошлинно автомобиль украинской регистрации на срок до 2-х лет.
- цены на продукты питания ниже, чем в Украине в 2 и больше раза, за исключением мяса баранины (примерно 160 гривен кг) и говядины (от 140 гривен кг). Ежедневно в продаже не менее 45-и видов свежей рыбы. Самая дешевая: Кефаль, Хамса, Дорадо, Сибас (10-25 лир кг или 40-100 гривен кг) Морская форель в эти дни стоит по 30 лир - 120 гривен кг и идет крупная - по 3-4 кг массы и вся с икрой - в одной рыбине примерно 400-600 граммов красной икры. Самая дорогая - камбала - цена какая то заоблачная типа 1000 гривен кг. Обычная цена Лосося норвежского - если брать тушку - то 40-70 лир, или 160-280 гривен кг. Молоко - 12 гривен литр, масло сливочное пачка примерно 30 гривен, батон белый (я беру из пекарни за углом) - 6 гривен, курица примерно 33 гривны кг, индюк тушка примерно 80-100 гривен кг, утка (на ней пишут "Пекинская" - кажется 100 гривен кг).
- ориентир затрат на прожитие семьи из 2-х человек в месяц - 500 долларов. Это включая все расходы.
- проезд в городском автобусе 2,8 лиры или 12 гривен, две любые пересадки на автобус/трамвай в течение часа - бесплатные. Проезд в аэропорт на фирменном автобусе (забирает из трех разных регионов Анталии) - 25 гривен.
- дорогие: пиво и сигареты. Пиво цена бутылки от 10 лир (40 гривен), сигареты цена пачки 12-16 лир или примерно 50-60 гривен. Вина только сухие белые, розовые и красные - старт цены 35 лир или 140 гривен. В продаже вина Франции - от 240 гривен бутылка, США (от 50 лир - 200 гривен бутылка). Шампанское редкость - цена от 45 лир (180 гривен бутылка), как правило не более 1-го-2-х видов в магазине. Виски-ром-джин - цены мирового рынка, Бурбон примерно 250 лир или 1000 гривен бутылка. Водки и "коньяков" в продаже почти нет.
- бензин дешевле, чем в Украине. Последний раз заправлялся дней 5 назад - British Petroleum бензин А95 "Ultimate" (заправляюсь самым дорогим всегда) - 26 гривен литр.
Говорят, что со вчера цена 1 литра бензина 80 центов или 20 гривен литр - на АЗС не был не подтверждаю.
"Математика - это язык, на котором Бог написал Вселенную" (Галилео Галилей).
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