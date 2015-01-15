Додано: Сер 11 бер, 2020 10:10

Я все ваши вопросы неоднократно освещал - почитайте ветку, продираясь сквозь мусор флудеров.



Самое основное:

- ориентир цен на квартиры 1000 евро квадратный метр. Квартиры продаются полностью готовые "под ключ". В квартиру нужно докупить: двуспалку, диван-кровать, холодильник, обеденный стол, стулья, шкаф для одежды, холодильник, стиралка, посудомойку. Мебель в прихожей и на кухне уже установлена. В большинстве случаев уже установлена бытовая техника: газовая поверхность, электрический духовой шкаф и вытяжка. Чаще фирмы Сименс. Все санузлы готовы в рабочем состоянии. Редко в последнее время продаются квартиры без кондиционеров. Ориентир цены комплекта мебели на квартиру "2+1" - 15 000 лир или 60 000 гривен. Цены на бытовую технику ниже, чем в Украине или примерно такие же: ТВ LG диагональ 70 дюймов стоит 1000 долларов (в Украине 1350), большой холодильник Самсунг или LG - примерно цена как в Украине, стиралки и посудомойки стоит 1000 - 2000 лир или 4000-8000 гривен. У меня вся техника LG.



- содержание квартиры - от 400 гривен в месяц квартплата, плата за воду и электроэнергию примерно 110 гривен в месяц за воду и от 200 до 650 гривен электроэнергия. Относительно дорогой интернет - я плачу сейчас 420 гривен в месяц.



- ВНЖ граждане Украины получают по факту покупки квартиры любой стоимости. Ориентир затрат на оформление ВНЖ: 110 лир (440 гривен) ID-карта и Пошлина государству примерно 2000 гривен. оформление Заявление - через официальный сайт Миграционной службы, сдача документов - личное присутствие в назначенный день. Карточка ВНЖ дает права всех граждан Турции, кроме права голоса и службы в армии. Разрешается выезжать на любой срок. Ограничений нет. После 5-ти лет ВНЖ - право на получение гражданства с двумя ограничениями: а) за 5 лет не должно было быть отсутствие на территории страны суммарно более 365 дней. б) экзамен по турецкому языку на начальный достаточный для общения уровень.



- обязательным есть Полис медицинского страхования иностранца - ориентир цены 100 долларов в год. Покрывает любые виды стационарного и амбулаторного лечения включая анализы и рентгеноскопию в частных клиниках. У приличной страховой компании Договора на обслуживание своих клиентов с 3000 клиник по всей территории.



- разрешено ввозить беспошлинно автомобиль украинской регистрации на срок до 2-х лет.



- цены на продукты питания ниже, чем в Украине в 2 и больше раза, за исключением мяса баранины (примерно 160 гривен кг) и говядины (от 140 гривен кг). Ежедневно в продаже не менее 45-и видов свежей рыбы. Самая дешевая: Кефаль, Хамса, Дорадо, Сибас (10-25 лир кг или 40-100 гривен кг) Морская форель в эти дни стоит по 30 лир - 120 гривен кг и идет крупная - по 3-4 кг массы и вся с икрой - в одной рыбине примерно 400-600 граммов красной икры. Самая дорогая - камбала - цена какая то заоблачная типа 1000 гривен кг. Обычная цена Лосося норвежского - если брать тушку - то 40-70 лир, или 160-280 гривен кг. Молоко - 12 гривен литр, масло сливочное пачка примерно 30 гривен, батон белый (я беру из пекарни за углом) - 6 гривен, курица примерно 33 гривны кг, индюк тушка примерно 80-100 гривен кг, утка (на ней пишут "Пекинская" - кажется 100 гривен кг).



- ориентир затрат на прожитие семьи из 2-х человек в месяц - 500 долларов. Это включая все расходы.



- проезд в городском автобусе 2,8 лиры или 12 гривен, две любые пересадки на автобус/трамвай в течение часа - бесплатные. Проезд в аэропорт на фирменном автобусе (забирает из трех разных регионов Анталии) - 25 гривен.



- дорогие: пиво и сигареты. Пиво цена бутылки от 10 лир (40 гривен), сигареты цена пачки 12-16 лир или примерно 50-60 гривен. Вина только сухие белые, розовые и красные - старт цены 35 лир или 140 гривен. В продаже вина Франции - от 240 гривен бутылка, США (от 50 лир - 200 гривен бутылка). Шампанское редкость - цена от 45 лир (180 гривен бутылка), как правило не более 1-го-2-х видов в магазине. Виски-ром-джин - цены мирового рынка, Бурбон примерно 250 лир или 1000 гривен бутылка. Водки и "коньяков" в продаже почти нет.



- бензин дешевле, чем в Украине. Последний раз заправлялся дней 5 назад - British Petroleum бензин А95 "Ultimate" (заправляюсь самым дорогим всегда) - 26 гривен литр.

Говорят, что со вчера цена 1 литра бензина 1 доллар - на АЗС не был, не подтверждаю.

“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).