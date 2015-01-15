RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 541542543544
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 21:10

Пане Акурт, які противірусні дії здійснює уряд Туреччини?
Чи вплинула епідемія на ціни курортної турецької нерухомості?
Чи заборонені масові заходи?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21079
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1173 раз.
Подякували: 2170 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 21:22

А нАшо воно Вам?
В найближчі 70 років Ви за кордон не попадИте.
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3894
З нами з: 12.02.09
Подякував: 831 раз.
Подякували: 568 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 541542543544
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt, vikapavl, Вкладчик1234 і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 491, 492, 493
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
4925 508517
Переглянути останнє повідомлення
Сер 11 бер, 2020 13:36
Bolt
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 36, 37, 38
change_pm » Чет 27 гру, 2018 12:13
377 61522
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 бер, 2020 07:00
change_pm
Ціни на нерухомість в містах і селах України 1 ... 20, 21, 22
tobias » Чет 15 січ, 2015 14:36
216 76160
Переглянути останнє повідомлення
Вів 14 січ, 2020 19:25
shapo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.