Пане Акурт, які противірусні дії здійснює уряд Туреччини?
Чи вплинула епідемія на ціни курортної турецької нерухомості?
Чи заборонені масові заходи?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 11 бер, 2020 21:10
Пане Акурт, які противірусні дії здійснює уряд Туреччини?
Чи вплинула епідемія на ціни курортної турецької нерухомості?
Чи заборонені масові заходи?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Сер 11 бер, 2020 21:22
А нАшо воно Вам?
В найближчі 70 років Ви за кордон не попадИте.
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
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