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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 541542543544
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 21:10

Пане Акурт, які противірусні дії здійснює уряд Туреччини?
Чи вплинула епідемія на ціни курортної турецької нерухомості?
Чи заборонені масові заходи?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 21:22

А нАшо воно Вам?
Слухайте Кличка - я прослухав, людина правильно все говОрить.
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 01:58

  Frant написав:Пане Акурт, які противірусні дії здійснює уряд Туреччини?
Чи вплинула епідемія на ціни курортної турецької нерухомості?
Чи заборонені масові заходи?

Кабздец всей индустрии отдыха. Я ж говорил, что надо держать немного земли в малонаселенных частях Украины. Вот думаю не полететь ли на историческую родину жены... Там и натуральное хозяйство и все есть у ее братьев. :roll:
Можно 3-5 месяцев пожить- отдохнуть.... :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 02:01

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Модераторы, тема ветки "Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість"
Я привел РЕАЛЬНУЮ ссылку на предложение о ДАРЕНИИ недвижимости в США. Почему удалили? Если так то переимнуйте ветку в "Реклама от Семеныча".
Такая модерация- уже не смешно, а обидно.
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 02:15

  Понаехал написав:
  Frant написав:Пане Акурт, які противірусні дії здійснює уряд Туреччини?
Чи вплинула епідемія на ціни курортної турецької нерухомості?
Чи заборонені масові заходи?

Кабздец всей индустрии отдыха. Я ж говорил, что надо держать немного земли в малонаселенных частях Украины. Вот думаю не полететь ли на историческую родину жены... Там и натуральное хозяйство и все есть у ее братьев. :roll:
Можно 3-5 месяцев пожить- отдохнуть.... :mrgreen:

Акурт чомусь мовчить.

Знає кіт, чию сметану зжер!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 02:25

  Frant написав:Акурт чомусь мовчить.

Знає кіт, чию сметану зжер!

Молчит\нет- это его дело.
Я вот что скажу... Вы когда нибудь задумывались что будет, если 20-30 миллионов человек обьявят банкротство по обязательствам в 200k USD?
А теперь простая математика школьная: 200k - это средний счет за лечение от короновируса с осложениями. Со скидками максимальными будет около 90k, но я б смотрел на средний. Теперь умножте планированнную сумму зараженных в США которым понадобится медпомощь(25% от зараженных планируемых 50% населения) на процент людей без страховки в США(30% от населения).

:shock:
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