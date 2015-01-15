Пане Акурт, які противірусні дії здійснює уряд Туреччини?
Чи вплинула епідемія на ціни курортної турецької нерухомості?
Чи заборонені масові заходи?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 11 бер, 2020 21:10
Пане Акурт, які противірусні дії здійснює уряд Туреччини?
Чи вплинула епідемія на ціни курортної турецької нерухомості?
Чи заборонені масові заходи?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Сер 11 бер, 2020 21:22
А нАшо воно Вам?
Слухайте Кличка - я прослухав, людина правильно все говОрить.
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
Додано: Чет 12 бер, 2020 01:58
Кабздец всей индустрии отдыха. Я ж говорил, что надо держать немного земли в малонаселенных частях Украины. Вот думаю не полететь ли на историческую родину жены... Там и натуральное хозяйство и все есть у ее братьев.
Можно 3-5 месяцев пожить- отдохнуть....
Додано: Чет 12 бер, 2020 02:01
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Модераторы, тема ветки "Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість"
Я привел РЕАЛЬНУЮ ссылку на предложение о ДАРЕНИИ недвижимости в США. Почему удалили? Если так то переимнуйте ветку в "Реклама от Семеныча".
Такая модерация- уже не смешно, а обидно.
Додано: Чет 12 бер, 2020 02:15
Акурт чомусь мовчить.
Знає кіт, чию сметану зжер!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Чет 12 бер, 2020 02:25
Молчит\нет- это его дело.
Я вот что скажу... Вы когда нибудь задумывались что будет, если 20-30 миллионов человек обьявят банкротство по обязательствам в 200k USD?
А теперь простая математика школьная: 200k - это средний счет за лечение от короновируса с осложениями. Со скидками максимальными будет около 90k, но я б смотрел на средний. Теперь умножте планированнную сумму зараженных в США которым понадобится медпомощь(25% от зараженных планируемых 50% населения) на процент людей без страховки в США(30% от населения).
Додано: Чет 12 бер, 2020 05:50
Почитайте классический флуд (мусор) выше и тогда поймете вот это:
Тема гілки:
"Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість"
Коли ви пишете про:
- безкоштовну роздачу будиночка з двома спальнями в штаті Техас - це як би цікаво. Хоча б тому, що є в світі і таке: безкоштовне житло за кордоном для всіх майже бажаючих.
- коли ви розповідаєте пану Франту, як розумно ви вчинили, накупивши нерухомості в 100-700 км від Києва в полях під Горішніми плавнями або Кропивницьким - це неймовірно цікаво і навіть більше - повчально. Для вумних людей. Тут навіть хочеться, що би ви розкрили тему, як її розкривав я, знаючи значно більше за вас: середня ціна продажу ділянок під забудову плошею в 6 соток в тому та поруч регіонах - 167 (сто шістдесят сім) доларів США за сотку. Якщо там побудовано щось з червоної цегли у 1955 році - ціна на сьогодні 0 (нуль). Тому ваш досвід вкладення, про який ви з радістю написали вище, був би особливо цікавим, бо, дивлячись із штату Техас виглядає саме так: ""Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість" - в найближчі 70 років ви те не зможете продати. Хіба що подарувати братові.
- текст вище "про школьную математику" не зрозуміє з вашими цифрами навіть пан Франт. Класика сміття.
Робіть висновки. І тоді ми з цікавістю почитаємо.
Востаннє редагувалось akurt в Чет 12 бер, 2020 06:09, всього редагувалось 2 разів.
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
Додано: Чет 12 бер, 2020 05:59
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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