Додано: Чет 12 бер, 2020 05:50

мусор

Понаехал написав: Модераторы, тема ветки "Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість"

Я привел РЕАЛЬНУЮ ссылку на предложение о ДАРЕНИИ недвижимости в США. Почему удалили? Если так то переимнуйте ветку в "Реклама от Семеныча".

Такая модерация- уже не смешно, а обидно. Модераторы, тема ветки "Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість"Я привел РЕАЛЬНУЮ ссылку на предложение о ДАРЕНИИ недвижимости в США. Почему удалили? Если так товетку в "Реклама от Семеныча".Такая модерация- уже не смешно, а обидно.

Для вумних людей.

Почитайте классический флуд () выше и тогда поймете вот это:Тема гілки:Коли ви пишете про:- безкоштовну роздачу будиночка з двома спальнями в штаті Техас - це як би цікаво. Хоча б тому, що є в світі і таке: безкоштовне житло за кордоном для всіх майже бажаючих.- коли ви розповідаєте пану Франту, як розумно ви вчинили, накупивши нерухомості в 100-700 км від Києва в полях під Горішніми плавнями або Кропивницьким - це неймовірно цікаво і навіть більше - повчально.Тут навіть хочеться, що би ви розкрили тему, як її розкривав я, знаючи значно більше за вас: середня ціна продажу ділянок під забудову плошею в 6 соток в тому та поруч регіонах - 167 (сто шістдесят сім) доларів США за сотку. Якщо там побудовано щось з червоної цегли у 1955 році - ціна на сьогодні(нуль). Тому ваш досвід вкладення, про який ви з радістю написали вище, був би особливо цікавим, бо, дивлячись із штату Техас виглядає саме так: "- в найближчі 70 років ви те не зможете продати. Хіба що подарувати братові.- текст вище "про школьную математику" не зрозуміє з вашими цифрами навіть пан Франт.Робіть висновки. І тоді ми з цікавістю почитаємо.