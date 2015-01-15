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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 12 бер, 2020 18:36
Понаехал написав: Frant написав:
Пане Акурт, які противірусні дії здійснює уряд Туреччини?
Чи вплинула епідемія на ціни курортної турецької нерухомості?
Чи заборонені масові заходи?
Кабздец всей индустрии отдыха. Я ж говорил, что надо держать немного земли в малонаселенных частях Украины. Вот думаю не полететь ли на историческую родину жены... Там и натуральное хозяйство и все есть у ее братьев.
Можно 3-5 месяцев пожить- отдохнуть....
Все таки цікаво, чи обмежила Туреччина в'їзд понаєхів-курортників?
Чи ввела місячний карантин?
Чи не подешевшала курортна турецька нерухомість???
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Чет 12 бер, 2020 18:37
Таке враження, що пан Акурт розучився читати і писати(((
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Чет 12 бер, 2020 17:17
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shapo
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