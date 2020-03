"Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість"

Додано: Чет 12 бер, 2020 16:12

akurt написав: 550 долларов - если быть очень точным то 318 авиабилет "туда" и кажется 245 - обратно от SWISS Air:

- авиаперелет Анталия-Женева на самолете Аэробус А220 - это канадская фирма Бомбардир.

- почти сутки в Женеве. Планирую гулять, так как в цену входит багаж и я буду "налегке".

- авиаперелет Женева - Лондон (Хитроу) на самолете Аэробус А220 - это канадская фирма Бомбардир.

- авиаперелет Лондон (Хитроу) - Сан Франциско на смолете Боинг-777.

- авиаперелет Сан Франциско - Цюрих на смолете Боинг-777.

- почти сутки в Цюрихе.

- авиаперелет Цюрих-Анталия.

В цену входит 2 (два) места багажа по 23 кг и питание во время перелета.

дуже цікавий маршрут, з огляду на карантин Трампом польотів Європи дуже цікавий маршрут, з огляду на карантин Трампом польотів Європи

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/