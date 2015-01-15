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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 542543544545
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 19:26

Слава Богу, хоть Понаехал научит умников отличать ЕС от других стран.
Континенты от океанов. Горы от рек.
А то все какие-то троечники в школе были...
Не пойму, зачем позорятся.
Востаннє редагувалось akurt в Чет 12 бер, 2020 19:45, всього редагувалось 2 разів.
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 19:31

  akurt написав:Слава богу, хоть Понаехал научит умников отличать ЕС от других стран.
Континенты от океанов.
А то все какие то троечники в школе были...
Не пойму, зачем позорятся.
Вон Франт бедный от голода аж подпрыгивает...

Следующим шаком и остальные направления прикроют. Нефиг сюда прилетать и приносить свои бацилы.
Понаехал
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 19:44

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Туристичний сезон у Туреччині можуть перенести

Відповідну рекомендацію туроператорам і готелям дало Міністерство культури і туризму Туреччини.

Глава відомства Мехмет Нурі Ерсой закликав туроператорів відкласти організацію туристичних поїздок до Туреччини на період після 15 квітня.

Відтак початок туристичного сезону можуть перенести з кінця березня на кінець квітня.
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 19:47

Так і є: вчора міністр культури та туризму Туреччини оголосив про перенесення початку сезона з березня на квітень.
В його промові було сказано, що там, де поруч є 3-4 готелі, буде працювати тільки один.
Всі футбольні матчі до 34-го тижня року будуть проводити без глядачів.
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 19:59

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

При большом колличестве беженцев, плохой медицина и тд, Турцию ждет коллапс.
Когда вирус там разиграется, все желающие, смогут выкупить ковалеркит за копейки.
Подождите несколько месяцеы.
Понаехал
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 20:04

  Понаехал написав:При большом колличестве беженцев, плохой медицина и тд, Турцию ждет коллапс.
Когда вирус там разиграется, все желающие, смогут выкупить ковалеркит за копейки.
Подождите несколько месяцеы.

нельзя исключать тот фактор,что знакомого старика из Украины может подкосить в ящик.Тогда его турецкий бабушатник освобождается,а родне он нах не нужен.Что станет с его ценой ? Или будут содержать просто шоб було на турецком берегу?
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 20:09

  Мизантрóп написав:...Что станет с его ценой ? Или будут содержать просто шоб було на турецком берегу?

через неделю после вступления в наследство сольют безбожно всё наследие. а на "причитающуюся от государства премию", т.е. вырученные копейки, вставят сиськи любовницам.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 20:13

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  Yuri_T написав:сольют безбожно
недвигу за безбожно надо брать!)) а Хонду 2006-го хай сразу на лом сдают :mrgreen:
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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