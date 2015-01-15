Слава Богу, хоть Понаехал научит умников отличать ЕС от других стран.
Континенты от океанов. Горы от рек.
А то все какие-то троечники в школе были...
Не пойму, зачем позорятся.
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Додано: Чет 12 бер, 2020 19:26
Слава Богу, хоть Понаехал научит умников отличать ЕС от других стран.
Континенты от океанов. Горы от рек.
А то все какие-то троечники в школе были...
Не пойму, зачем позорятся.
Востаннє редагувалось akurt в Чет 12 бер, 2020 19:45, всього редагувалось 2 разів.
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
Додано: Чет 12 бер, 2020 19:31
Следующим шаком и остальные направления прикроют. Нефиг сюда прилетать и приносить свои бацилы.
Додано: Чет 12 бер, 2020 19:44
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Туристичний сезон у Туреччині можуть перенести
Відповідну рекомендацію туроператорам і готелям дало Міністерство культури і туризму Туреччини.
Глава відомства Мехмет Нурі Ерсой закликав туроператорів відкласти організацію туристичних поїздок до Туреччини на період після 15 квітня.
Відтак початок туристичного сезону можуть перенести з кінця березня на кінець квітня.
Додано: Чет 12 бер, 2020 19:47
Так і є: вчора міністр культури та туризму Туреччини оголосив про перенесення початку сезона з березня на квітень.
В його промові було сказано, що там, де поруч є 3-4 готелі, буде працювати тільки один.
Всі футбольні матчі до 34-го тижня року будуть проводити без глядачів.
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
Додано: Чет 12 бер, 2020 21:58
Чекаємо, що скаже знавець турецьких законів і звичаїв)))
На турецьких кордонах - вже введено карантин?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: П'ят 13 бер, 2020 05:12
Додано: П'ят 13 бер, 2020 05:21
Додано: П'ят 13 бер, 2020 05:44
Понаехал старик-путешественник,почитатель lufthansa в группе риска.Я не перестаю молиться о его здравии
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: П'ят 13 бер, 2020 08:13
На фото - міністр культури і туризму Туреччини?
Серйозний дядько.
Сподіваюсь, він швидко закриє кордони для любителів розносити заразу. З березня по квітень, з квітня по травень, з травня по червень і далі(((
І ціни анталійської нерухомості рокетою злетять уверх!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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