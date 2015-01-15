Додано: Чет 12 бер, 2020 19:47

Так і є: вчора міністр культури та туризму Туреччини оголосив про перенесення початку сезона з березня на квітень.

В його промові було сказано, що там, де поруч є 3-4 готелі, буде працювати тільки один.

Всі футбольні матчі до 34-го тижня року будуть проводити без глядачів.

“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).