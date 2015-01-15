Слава Богу, хоть Понаехал научит умников отличать ЕС от других стран.
Континенты от океанов. Горы от рек.
А то все какие-то троечники в школе были...
Не пойму, зачем позорятся.
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Додано: Чет 12 бер, 2020 19:26
Слава Богу, хоть Понаехал научит умников отличать ЕС от других стран.
Континенты от океанов. Горы от рек.
А то все какие-то троечники в школе были...
Не пойму, зачем позорятся.
Востаннє редагувалось akurt в Чет 12 бер, 2020 19:45, всього редагувалось 2 разів.
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
Додано: Чет 12 бер, 2020 19:31
Следующим шаком и остальные направления прикроют. Нефиг сюда прилетать и приносить свои бацилы.
Додано: Чет 12 бер, 2020 19:44
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Туристичний сезон у Туреччині можуть перенести
Відповідну рекомендацію туроператорам і готелям дало Міністерство культури і туризму Туреччини.
Глава відомства Мехмет Нурі Ерсой закликав туроператорів відкласти організацію туристичних поїздок до Туреччини на період після 15 квітня.
Відтак початок туристичного сезону можуть перенести з кінця березня на кінець квітня.
Додано: Чет 12 бер, 2020 19:47
Так і є: вчора міністр культури та туризму Туреччини оголосив про перенесення початку сезона з березня на квітень.
В його промові було сказано, що там, де поруч є 3-4 готелі, буде працювати тільки один.
Всі футбольні матчі до 34-го тижня року будуть проводити без глядачів.
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
Додано: П'ят 13 бер, 2020 08:36
Тут ещё момент есть. О нем не любят говорить, но президент затонул его. После объявления вируса пандемией, он попадает в раздел форс-мажора у большинства страховых компаний мира. Как следствие он не оплачивается. Если он с этим встрянет в Турции - счета будут огромны
Додано: П'ят 13 бер, 2020 14:54
И уж если эта тема скорее переросла в энциклопедию о Турции, а так же красной нитью проскальзывает на каждой странице тема инвестиций, тема пассивного дохода, то мне представляется уместным вставить сюда следующее видео.
Смотрю и сравниваю с нашими пенсионерами, с нашими пенсионными программами, представляя своё будущее и прям так и хочется сказать словами нашего президента самому себе в первую очередь, да и другим: "Думай!!!-те)) о своём будущем."
Бойтесь нищеты в старости. Это реально страшно.
Акурт, можете раскрыть тему пенсионных программ в Турции, конечно больше интересует пенсия не для турков, а для экспатов?
Додано: Суб 14 бер, 2020 07:25
На Північному Кипрі - готові квартири біля моря, для любителів УФ-випромінення - продаються за 26 000-50000 євро!
Цікаво, скільки за них заплатили власники, коли купляли?
Раза в два-три дорожче?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Суб 14 бер, 2020 07:38
Frant фунтов,сторговаться можно и до ойро
Эксклюзив и у моря уже проданы
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Суб 14 бер, 2020 09:01
До речі, квартири з "видом на море" - цінять лише бувші ніщеброди-совки з бувшого СРСР.
В Америці і Європі ніхто не звертає увагу на морські краєвиди.)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Суб 14 бер, 2020 09:03
Польща повністю закриває кордони для зовнішніх поїздок
На черзі - Туреччина.
Ті, хто купив собі додаткову квартиру біля моря в чужоземній країні, мусять або платити за неї, або жити там (без можливості швидкого повернення на батьківщину).
Пане Акурт, а Ви який варіант обрали?
Батьківщину чи дешевий турецький йогурт? Де будете жити весною і літом?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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