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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 543544545546>
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 19:26

Слава Богу, хоть Понаехал научит умников отличать ЕС от других стран.
Континенты от океанов. Горы от рек.
А то все какие-то троечники в школе были...
Не пойму, зачем позорятся.
Востаннє редагувалось akurt в Чет 12 бер, 2020 19:45, всього редагувалось 2 разів.
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 19:31

  akurt написав:Слава богу, хоть Понаехал научит умников отличать ЕС от других стран.
Континенты от океанов.
А то все какие то троечники в школе были...
Не пойму, зачем позорятся.
Вон Франт бедный от голода аж подпрыгивает...

Следующим шаком и остальные направления прикроют. Нефиг сюда прилетать и приносить свои бацилы.
Понаехал
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 19:44

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Туристичний сезон у Туреччині можуть перенести

Відповідну рекомендацію туроператорам і готелям дало Міністерство культури і туризму Туреччини.

Глава відомства Мехмет Нурі Ерсой закликав туроператорів відкласти організацію туристичних поїздок до Туреччини на період після 15 квітня.

Відтак початок туристичного сезону можуть перенести з кінця березня на кінець квітня.
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 19:47

Так і є: вчора міністр культури та туризму Туреччини оголосив про перенесення початку сезона з березня на квітень.
В його промові було сказано, що там, де поруч є 3-4 готелі, буде працювати тільки один.
Всі футбольні матчі до 34-го тижня року будуть проводити без глядачів.
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 08:36

Тут ещё момент есть. О нем не любят говорить, но президент затонул его. После объявления вируса пандемией, он попадает в раздел форс-мажора у большинства страховых компаний мира. Как следствие он не оплачивается. Если он с этим встрянет в Турции - счета будут огромны
Понаехал
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 14:54

И уж если эта тема скорее переросла в энциклопедию о Турции, а так же красной нитью проскальзывает на каждой странице тема инвестиций, тема пассивного дохода, то мне представляется уместным вставить сюда следующее видео.



Смотрю и сравниваю с нашими пенсионерами, с нашими пенсионными программами, представляя своё будущее и прям так и хочется сказать словами нашего президента самому себе в первую очередь, да и другим: "Думай!!!-те)) о своём будущем."
Бойтесь нищеты в старости. Это реально страшно.

Акурт, можете раскрыть тему пенсионных программ в Турции, конечно больше интересует пенсия не для турков, а для экспатов?
San1t
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 07:25

На Північному Кипрі - готові квартири біля моря, для любителів УФ-випромінення - продаються за 26 000-50000 євро!

Цікаво, скільки за них заплатили власники, коли купляли?
Раза в два-три дорожче?


http://dom-info.eu/property/?page=4&gcl ... gJpVPD_BwE
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 07:38

Frant фунтов,сторговаться можно и до ойро :D
Эксклюзив и у моря уже проданы :shock:
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 09:01

  Мизантрóп написав:Frant фунтов,сторговаться можно и до ойро :D
Эксклюзив и у моря уже проданы :shock:

До речі, квартири з "видом на море" - цінять лише бувші ніщеброди-совки з бувшого СРСР.

В Америці і Європі ніхто не звертає увагу на морські краєвиди.)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 09:03

Польща повністю закриває кордони для зовнішніх поїздок

https://censor.net.ua/news/3181469/pols ... oobschenie

На черзі - Туреччина.

Ті, хто купив собі додаткову квартиру біля моря в чужоземній країні, мусять або платити за неї, або жити там (без можливості швидкого повернення на батьківщину).

Пане Акурт, а Ви який варіант обрали?
Батьківщину чи дешевий турецький йогурт? Де будете жити весною і літом?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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