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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 543544545546
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 09:50

Слухав звернення ПреЗедента...дав лише 3 дні для повернення співвітчизників в Україну.
Як це, що це...не зрозумів. :(
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 10:02

Ну взагалі то все зрозуміло:
- Польщя припиняє пасажирське авіасполучення з опівночі неділі.
- Україна припиняє пасажирське авіасполучення з опівночі вівторка.
Тому - кому треба повернутися в Україну - повинні повернутися на протязі трьох днів.
Після 0:00 годин вівторка не буде ніякого пасажирського авіасполучення.
І всіх попредили: як ви пападете додому - не є зрозумілим.

Громадянам України, хто не встиг повернутися в Україну з будь-якої країни за три дні, пропонується звертатися у Посольства та Консульства України для вирішення питання повернення "автостранспортними або морськими шляхами".
До цього треба додати: і Посольство и консульства України, наприклад, в Туреччині повністю припинили прийом громадян з будь-яких питань.
Сьогодні вночі відмінено/скасовано всі чартерні авіарейси зі Львова, Запоріжжя та Києва на Єгипет.

Про автотранспорний шлях:
З п"ятниці Румунія закрила більшість пунктів пропуску на своїх кордонах зі всіма сусідами: Молдовою, Україною, Угорщиною та Сербією.
Закрито пункт пропуску з України в Румунію "Сегет" - він був самим потужним. Закриті ще 2 пункти пропуску на Молдову.
Молдова офіційно повідомила, що на свою територію буде пропускати ВИКЛЮЧНО громадян своєї країни.
В той же час за повідомленням жіночки з української діаспори її чоловік зараз в дорозі на авто з України - вже перетнув кордон із Болгарїю. Говорить, що виїхав нормально та рухається в бік Туреччини теж нормально.
Вчора виступив Міністр охорони здоров"я Туреччини та повідомив, що всі, хто прибув із-за кордону, підлягають 2-о тижневому карантину.
Механізм я не знаю - "наші" говорять, що людина буде зобов"язана бути на примусово-добровільному карантині вдома із відвідуванням лікаря.
В літкаках зараз всі пасажири заповнюють анкету, де треба вказати повну адресу тих, до кого ти летиш - всі дані і телефон.
В ці дуже важкі для людства часи тільки флудери, що обсіли цю гілку, як обсижують мухи вміст сільського туалету, забавляються та танцюють.
Не розумію, навіщо позоряться. Крім того, Бог все бачить...
Востаннє редагувалось akurt в Суб 14 бер, 2020 10:16, всього редагувалось 3 разів.
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 10:04

  Квесторе_поверніться написав:Слухав звернення ПреЗедента...дав лише 3 дні для повернення співвітчизників в Україну.
Як це, що це...не зрозумів. :(

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Витька,извинись,я всё прощу)
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Мизантрóп
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