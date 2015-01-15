Слухав звернення ПреЗедента...дав лише 3 дні для повернення співвітчизників в Україну.
Як це, що це...не зрозумів.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 14 бер, 2020 09:50
Слухав звернення ПреЗедента...дав лише 3 дні для повернення співвітчизників в Україну.
Як це, що це...не зрозумів.
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Додано: Суб 14 бер, 2020 10:02
Ну взагалі то все зрозуміло:
- Польщя припиняє пасажирське авіасполучення з опівночі неділі.
- Україна припиняє пасажирське авіасполучення з опівночі вівторка.
Тому - кому треба повернутися в Україну - повинні повернутися на протязі трьох днів.
Після 0:00 годин вівторка не буде ніякого пасажирського авіасполучення.
І всіх попредили: як ви пападете додому - не є зрозумілим.
Громадянам України, хто не встиг повернутися в Україну з будь-якої країни за три дні, пропонується звертатися у Посольства та Консульства України для вирішення питання повернення "автостранспортними або морськими шляхами".
До цього треба додати: і Посольство и консульства України, наприклад, в Туреччині повністю припинили прийом громадян з будь-яких питань.
Сьогодні вночі відмінено/скасовано всі чартерні авіарейси зі Львова, Запоріжжя та Києва на Єгипет.
Про автотранспорний шлях:
З п"ятниці Румунія закрила більшість пунктів пропуску на своїх кордонах зі всіма сусідами: Молдовою, Україною, Угорщиною та Сербією.
Закрито пункт пропуску з України в Румунію "Сегет" - він був самим потужним. Закриті ще 2 пункти пропуску на Молдову.
Молдова офіційно повідомила, що на свою територію буде пропускати ВИКЛЮЧНО громадян своєї країни.
В той же час за повідомленням жіночки з української діаспори її чоловік зараз в дорозі на авто з України - вже перетнув кордон із Болгарїю. Говорить, що виїхав нормально та рухається в бік Туреччини теж нормально.
Вчора виступив Міністр охорони здоров"я Туреччини та повідомив, що всі, хто прибув із-за кордону, підлягають 2-о тижневому карантину.
Механізм я не знаю - "наші" говорять, що людина буде зобов"язана бути на примусово-добровільному карантині вдома із відвідуванням лікаря.
В літкаках зараз всі пасажири заповнюють анкету, де треба вказати повну адресу тих, до кого ти летиш - всі дані і телефон.
В ці дуже важкі для людства часи тільки флудери, що обсіли цю гілку, як обсижують мухи вміст сільського туалету, забавляються та танцюють.
Не розумію, навіщо позоряться. Крім того, Бог все бачить...
Востаннє редагувалось akurt в Суб 14 бер, 2020 10:16, всього редагувалось 3 разів.
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
Додано: Суб 14 бер, 2020 10:04
весенний призыв
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Суб 14 бер, 2020 10:44
Корисна інформація для тих, хто має авіаквитки на закордонні подорожі: більшість авіакомпаній ввела можливість безкоштовного перебронювання авіаквитків на інші дати - до осені 2020.
До мене завтра повинні були прилетіти родичі на тиждень відпочинку - ми відмінили ту подорож та прямо на сайті Pegasus просто натисканням декількох кнопок перебронювали авіаквитки на кінець вересня.
А там буде видно.
Перехрестимося.
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
Додано: Суб 14 бер, 2020 10:55
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
конкретно з лоховірусом всіх розводять
щось не чути щоб від нього хтось помирав в Індії, Бангладеші, Африці та інших маргінальних місцях. а там 100% антисанітарія...
Додано: Суб 14 бер, 2020 11:14
Акурт, Вы много раз говорили о том, что без ВНЖ открыть счёт в турецком банке проблематично, или вернее невозможно. Но тут просматривал ролик одной риелторши, которая говорит, что иностранец (исключение несколько стран) может запросто открыть счёт в турецком банке. Речь шла про kuveytturk банк.
Так вот она говорит, что надо получить турецкий податковый номер, принести с собой как вариант коммунальные счета на оплату каких либо услуг, в нашем случае из Украины, где будет виден адрес проживания и фамилия абонента, или привезти внутренний паспорт с отметкой о регистрации (прописки). Плюс 100 лир услуги банка +1000 лир в качестве депозита.
Вроде как процедура довольно проста. Можете прокомментировать эту информацию? Покупателю квартиры иметь дело с банками куда безопасней и удобней, чем везти наличку.
Додано: Суб 14 бер, 2020 11:20
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Он писАл,что только ему известны оптимальные способы транспортирования денежных знаков в объемах до 100к,к тому же имеет опыт и "безопасной" покупки через свой счёт)) viewtopic.php?p=4633737#p4633737
А вообще без Анкары никакой сотрудник банка никакой счет не откроет.©
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Суб 14 бер, 2020 11:28, всього редагувалось 1 раз.
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Суб 14 бер, 2020 11:24
Це дійсно, Васенька, цікава річ.
Я бував в Індії - на півдні в штаті Керала - то я вам скажу - цікава країна.
Якщо вийти за межі готелю, то попадаєш в такі жахливі смітники, в такий сморід, гнилість та грязюку, що із гнилістю тече вздовж вулиць - то просто жах.
А відвідини ринку морської риби - то треба мати залізні нерви.
А все від того - тамтешня людина має на те ІМУНІТЕТ.
Наших людей попреджають: нічого не купувати на пляжі з руки милої дівчини, що носить екзотичні фрукти - вона тим ножем, що ріже ананс, годину назад різала барана або курча.
Зараз колєга в Індії - страший механік на судні - судно стоїть під завантаженням - то команда "наших" ходить на берег. Старший механік досвідчений - не ходить.
Їх поперджають:
- нічого не купувати їстівного на вулиці (минулий рейс одному сподобалося, що випікає дідусь на вулиці - скоштував - очнувся через місяць у шпиталі - с судна списали).
- ніяких "дівчат", а якщо і "дівчат" - два презервативи і між кожним - шар салідолу.
Таким чином - все залежить від імунітету до віруса.
Приятель читає курс "Вірусологія" студентам - то там таке: на відміну від бактерії або мікроба - вірус вбити не можна, тому що він проникає всередину клітини організма.
Вбити вірус - це однаково, що вбити клітину, тобто людину.
Ось воно і халепа така...
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
Додано: Суб 14 бер, 2020 11:36
Я как раз есть клиентом и этого банка тоже.
В принципе риэлтор пишет процедуру правильно, все так по пунктам, и по документам и есть.
Но на практике НЕ РАБОТАЕТ.
Я активно общаюсь с нашей диаспорой - у многих это "больной вопрос" - открыть счет иностранцу.
На практике:
- с 2016 года вы не откроете счет в банке без а) ВНЖ; или б) без предъявления Права собственности на квартиру (ТАPU), к которому нужно приложить еще хоть один счет на электроэнергию или воду.
- вот я имею ВНЖ - обратился в прошлом году в Кувейттурк банк открыть счет - у них там есть один интересный финансовый инструмент - они берут мое ВНЖ, мой паспорт все сканируют и отправляют в Головной офис в Анкару - думали 2 дня - открыли.
- по отрывочным сообщениям в отдельных банках - например Зираатбанк удавалось открыть счет иностранцу при условии внесения депозита на то-ли 1000, то ли 3000 долларов на срок не менее 1 года.
- осенью прошлого года в Анталию приезжал один из форумчанин (классный парень) с этой ветки (не скажу кто) и мы вместе с ним ПЫТАЛИСЬ открыть счёт хоть в каком-то банке - я привлекал проверенного переводчика документов и нотариуса - мы реально переводили и его внутренний украинский паспорт и его документы оплаты за свет и воду в Украине - так ничего и не получилось. А обращались в несколько банков.
- Зная послвовицу "Все, что нельзя сделать за деньги - можно сделать за большие деньги" - допускаю, что у крупных риэлторских контор есть прикормленные начальники отделений, которые могу каким-то своим образом посодействовать в открытии, зная внутренние секреты банка. Так или нет это - не знаю - так как любое открытие счета иностранцу происходит ТОЛЬКО после отправки документов в Головной офисы банков в Анкару, и оттуда реально ждут ответов.
В принципе эта ситуация не удивляет: вот приятеля дети живут в Великобритании - папе, который проведывает 2 раза в году, не смогли открыть счет ни в каком банке Великобритании.
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
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