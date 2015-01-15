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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 14 бер, 2020 13:08
akurt написав:
Це дійсно, Васенька
, цікава річ.
Я бував в Індії
- на півдні в штаті Керала
- то я вам скажу - цікава країна.
Якщо вийти за межі готелю, то попадаєш в такі жахливі смітники, в такий сморід, гнилість та грязюку, що із гнилістю тече вздовж вулиць - то просто жах.
А відвідини ринку морської риби - то треба мати залізні нерви.А все від того - тамтешня людина має на те ІМУНІТЕТ.
Наших людей попреджають: нічого не купувати на пляжі з руки милої дівчини, що носить екзотичні фрукти - вона тим ножем, що ріже ананс, годину назад різала барана або курча.
Зараз колєга в Індії - страший механік на судні - судно стоїть під завантаженням - то команда "наших" ходить на берег. Старший механік досвідчений - не ходить.
Їх поперджають:
- нічого не купувати їстівного на вулиці (минулий рейс одному сподобалося, що випікає дідусь на вулиці - скоштував - очнувся через місяць у шпиталі - с судна списали).
- ніяких "дівчат", а якщо і "дівчат" - два презервативи і між кожним - шар салідолу.
Таким чином - все залежить від імунітету до віруса.
Приятель читає курс "Вірусологія" студентам - то там таке: на відміну від бактерії або мікроба - вірус вбити не можна, тому що він проникає всередину клітини організма.
Вбити вірус - це однаково, що вбити клітину, тобто людину.
Ось воно і халепа така...
тиждень тому прилетів з ГОА
здоровий і засмаглий...
навіть в Бомбей на пару днів заїзджали
Востаннє редагувалось Васенька
в Суб 14 бер, 2020 13:12, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 14 бер, 2020 13:10
San1t написав: Мизантрóп написав:
опыт и "безопасной" покупки через свой счёт))
Не надо иметь семи пядей во лбу, чтоб понять, в чей огород камень. Думаю Ваше суждение несправедливо. Ни для кого не секрет, что автор этой ветки имел-имеет контакт с форумчанами, этой ветке не один год, и пока ни одного негативного отзыва не было. А если бы был негативный опыт, могу только вообразить, сколько тут помоев было влито...
Так что, я считаю Ваше предположение неуместным. Это моё субъективное мнение.
Всё верно,надо только решиться на покупку по предложенной Витей схеме,тогда отпишитесь
.Пока,как он пишет ни один "форумчанин",кроме меня конечно, не подтвердил тут,что они встречались где-либо на земном шарике.
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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