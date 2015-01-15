RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 544545546547
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 13:08

  akurt написав:Це дійсно, Васенька, цікава річ.
Я бував в Індії - на півдні в штаті Керала - то я вам скажу - цікава країна.
Якщо вийти за межі готелю, то попадаєш в такі жахливі смітники, в такий сморід, гнилість та грязюку, що із гнилістю тече вздовж вулиць - то просто жах.
А відвідини ринку морської риби - то треба мати залізні нерви.
А все від того - тамтешня людина має на те ІМУНІТЕТ.
Наших людей попреджають: нічого не купувати на пляжі з руки милої дівчини, що носить екзотичні фрукти - вона тим ножем, що ріже ананс, годину назад різала барана або курча.
Зараз колєга в Індії - страший механік на судні - судно стоїть під завантаженням - то команда "наших" ходить на берег. Старший механік досвідчений - не ходить.
Їх поперджають:
- нічого не купувати їстівного на вулиці (минулий рейс одному сподобалося, що випікає дідусь на вулиці - скоштував - очнувся через місяць у шпиталі - с судна списали).
- ніяких "дівчат", а якщо і "дівчат" - два презервативи і між кожним - шар салідолу.

Таким чином - все залежить від імунітету до віруса.
Приятель читає курс "Вірусологія" студентам - то там таке: на відміну від бактерії або мікроба - вірус вбити не можна, тому що він проникає всередину клітини організма.
Вбити вірус - це однаково, що вбити клітину, тобто людину.
Ось воно і халепа така...

тиждень тому прилетів з ГОА :roll:
здоровий і засмаглий...
навіть в Бомбей на пару днів заїзджали 8)
Востаннє редагувалось Васенька в Суб 14 бер, 2020 13:12, всього редагувалось 1 раз.
Васенька
 
Повідомлень: 683
З нами з: 20.10.16
Подякував: 14 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 13:10

  San1t написав:
  Мизантрóп написав:опыт и "безопасной" покупки через свой счёт))

Не надо иметь семи пядей во лбу, чтоб понять, в чей огород камень. Думаю Ваше суждение несправедливо. Ни для кого не секрет, что автор этой ветки имел-имеет контакт с форумчанами, этой ветке не один год, и пока ни одного негативного отзыва не было. А если бы был негативный опыт, могу только вообразить, сколько тут помоев было влито...
Так что, я считаю Ваше предположение неуместным. Это моё субъективное мнение.

Всё верно,надо только решиться на покупку по предложенной Витей схеме,тогда отпишитесь :wink: .Пока,как он пишет ни один "форумчанин",кроме меня конечно, не подтвердил тут,что они встречались где-либо на земном шарике.
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3912
З нами з: 03.12.14
Подякував: 492 раз.
Подякували: 581 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 544545546547
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 492, 493, 494
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
4936 510035
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 бер, 2020 14:32
Bolt
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 36, 37, 38
change_pm » Чет 27 гру, 2018 12:13
377 61768
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 бер, 2020 07:00
change_pm
Ціни на нерухомість в містах і селах України 1 ... 20, 21, 22
tobias » Чет 15 січ, 2015 14:36
216 76313
Переглянути останнє повідомлення
Вів 14 січ, 2020 19:25
shapo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.