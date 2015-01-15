akurt написав:

А все від того - тамтешня людина має на те ІМУНІТЕТ.

Це дійсно,, цікава річ.Я бував в- на півдні в штаті Керала - то я вам скажу - цікава країна.Якщо вийти за межі готелю, то попадаєш в такі жахливі смітники, в такий сморід, гнилість та грязюку, що із гнилістю тече вздовж вулиць - то просто жах.А відвідини ринку морської риби - то треба мати залізні нерви.Наших людей попреджають: нічого не купувати на пляжі з руки милої дівчини, що носить екзотичні фрукти - вона тим ножем, що ріже ананс, годину назад різала барана або курча.Зараз колєга в Індії - страший механік на судні - судно стоїть під завантаженням - то команда "наших" ходить на берег. Старший механік досвідчений - не ходить.Їх поперджають:- нічого не купувати їстівного на вулиці (минулий рейс одному сподобалося, що випікає дідусь на вулиці - скоштував - очнувся через місяць у шпиталі - с судна списали).- ніяких "дівчат", а якщо і "дівчат" - два презервативи і між кожним - шар салідолу.Таким чином - все залежить від імунітету до віруса.Приятель читає курс "Вірусологія" студентам - то там таке: на відміну від бактерії або мікроба - вірус вбити не можна, тому що він проникає всередину клітини організма.Вбити вірус - це однаково, що вбити клітину, тобто людину.Ось воно і халепа така...