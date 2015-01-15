Додано: Суб 14 бер, 2020 17:17

Квесторе_поверніться написав: Слухав звернення ПреЗедента...дав лише 3 дні для повернення співвітчизників в Україну.

Як це, що це...не зрозумів. Слухав звернення ПреЗедента...дав лише 3 дні для повернення співвітчизників в Україну.Як це, що це...не зрозумів.

Я вчера отписался по этой теме на форуме, но модераторы трут.Идёт прямое нарушение конституции Украины статьи 33.Мои права, как гражданина, ущемляются. Почему какой-то гражданин(даже президент) может запретить мне въезд на Родину?Что делать таким , как я, у которых малые дети не имеют гражданства Украины или есть нетранспортабельные родственники по медицинским причинам? Бросать их и бежать ибо президент сказал?У вас 3 дня- свяжитесь с посольством ..... но оно не работает следующие 3 суток по Киевскому времени... Ай спасибо....Для сравнения Трамп запретил въезд с ЕС, но для граждан и таких как я , запрет не действует. Он сказал, что мы вместе как нация будем бороться.А что Украина? Я не ожидал такого.У меня ощущение что меня кинули, что в меня плюнула страна где я родился.Отвратительные ощущения, но я понял кто друг в тяжёлые времена.