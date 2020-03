Додано: Суб 14 бер, 2020 13:50

San1t!

Правда, забавно наблюдать, как извиваются в болОте лжи и инсинуацияХ деградирующие личности?

САМОЕ забавное: понять не могут, как это не надуть соседа/жену/тестя/коллегу/брата и заработать деньги своей головой...

Понять не могут. Бесятся. А я хохочу...



Х. Х. Х.

В прекрасный субботний день заехал в 50 км от Анталии в совсем дикие места дальше Фазелиса.

Казалось, в 100 м море. И черепаший пляж.

Вывеска: Private property... dog...

Хотел разворачиваться: идут явно европейского вида трое.

Опустил стекло авто и спрашиваю на английском типа застрелят, если я проеду дальше или нет?

- Не застрелят: кемпинг на берегу моря.

- You are from?

- Germany.,. And you?

- I am from Ukraine...

- WOW! Have a nice day!

- Have a nice day!



Так вот где немцы прячутся, реально место совсем дикое... слева море... справа гора высотой почти в 3000 м - вершина в снегу. В море купаются.

Востаннє редагувалось akurt в Суб 14 бер, 2020 17:33, всього редагувалось 1 раз.

“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).