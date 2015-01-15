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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 14 бер, 2020 13:08
akurt написав:
Це дійсно, Васенька
, цікава річ.
Я бував в Індії
- на півдні в штаті Керала
- то я вам скажу - цікава країна.
Якщо вийти за межі готелю, то попадаєш в такі жахливі смітники, в такий сморід, гнилість та грязюку, що із гнилістю тече вздовж вулиць - то просто жах.
А відвідини ринку морської риби - то треба мати залізні нерви.А все від того - тамтешня людина має на те ІМУНІТЕТ.
Наших людей попреджають: нічого не купувати на пляжі з руки милої дівчини, що носить екзотичні фрукти - вона тим ножем, що ріже ананс, годину назад різала барана або курча.
Зараз колєга в Індії - страший механік на судні - судно стоїть під завантаженням - то команда "наших" ходить на берег. Старший механік досвідчений - не ходить.
Їх поперджають:
- нічого не купувати їстівного на вулиці (минулий рейс одному сподобалося, що випікає дідусь на вулиці - скоштував - очнувся через місяць у шпиталі - с судна списали).
- ніяких "дівчат", а якщо і "дівчат" - два презервативи і між кожним - шар салідолу.
Таким чином - все залежить від імунітету до віруса.
Приятель читає курс "Вірусологія" студентам - то там таке: на відміну від бактерії або мікроба - вірус вбити не можна, тому що він проникає всередину клітини організма.
Вбити вірус - це однаково, що вбити клітину, тобто людину.
Ось воно і халепа така...
тиждень тому прилетів з ГОА
здоровий і засмаглий...
навіть в Бомбей на пару днів заїзджали
Востаннє редагувалось Васенька
в Суб 14 бер, 2020 13:12, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 14 бер, 2020 13:10
San1t написав: Мизантрóп написав:
опыт и "безопасной" покупки через свой счёт))
Не надо иметь семи пядей во лбу, чтоб понять, в чей огород камень. Думаю Ваше суждение несправедливо. Ни для кого не секрет, что автор этой ветки имел-имеет контакт с форумчанами, этой ветке не один год, и пока ни одного негативного отзыва не было. А если бы был негативный опыт, могу только вообразить, сколько тут помоев было влито...
Так что, я считаю Ваше предположение неуместным. Это моё субъективное мнение.
Всё верно,надо только решиться на покупку по предложенной Витей схеме,тогда отпишитесь
.Пока,как он пишет ни один "форумчанин",кроме меня конечно, не подтвердил тут,что они встречались где-либо на земном шарике.
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Додано: Суб 14 бер, 2020 13:50
San1t!
Правда, забавно наблюдать, как извиваются в болОте лжи и инсинуацияХ деградирующие личности?
САМОЕ забавное: понять не могут, как это не надуть соседа/жену/тестя/коллегу/брата и заработать деньги своей головой...
Понять не могут. Бесятся. А я хохочу...
Х. Х. Х.
В прекрасный субботний день заехал в 50 км от Анталии в совсем дикие места дальше Фазелиса.
Казалось, в 100 м море. И черепаший пляж.
Вывеска: Private property... dog...
Хотел разворачиваться: идут явно европейского вида трое.
Опустил стекло авто и спрашиваю на английском типа застрелят, если я проеду дальше или нет?
- Не застрелят: кемпинг на берегу моря.
- You are from?
- Germany.,. And you?
- I am from Ukraine...
- WOW! Have a nice day!
- Have a nice day!
Так вот где немцы прячутся, реально место совсем дикое... слева море... справа гора высотой почти в 3000 м - вершина в снегу. В море купаются.
Востаннє редагувалось akurt
в Суб 14 бер, 2020 17:33, всього редагувалось 1 раз.
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
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Додано: Суб 14 бер, 2020 17:17
Квесторе_поверніться написав:
Слухав звернення ПреЗедента...дав лише 3 дні для повернення співвітчизників в Україну.
Як це, що це...не зрозумів.
Я вчера отписался по этой теме на форуме, но модераторы трут.
Идёт прямое нарушение конституции Украины статьи 33.
Мои права, как гражданина, ущемляются. Почему какой-то гражданин(даже президент) может запретить мне въезд на Родину?
Что делать таким , как я, у которых малые дети не имеют гражданства Украины или есть нетранспортабельные родственники по медицинским причинам? Бросать их и бежать ибо президент сказал?
У вас 3 дня- свяжитесь с посольством ..... но оно не работает следующие 3 суток по Киевскому времени... Ай спасибо....
Для сравнения Трамп запретил въезд с ЕС, но для граждан и таких как я , запрет не действует. Он сказал, что мы вместе как нация будем бороться.
А что Украина? Я не ожидал такого.
У меня ощущение что меня кинули, что в меня плюнула страна где я родился.
Отвратительные ощущения, но я понял кто друг в тяжёлые времена.
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Понаехал
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Додано: Суб 14 бер, 2020 17:42
Понаехал написав: Квесторе_поверніться написав:
Слухав звернення ПреЗедента...дав лише 3 дні для повернення співвітчизників в Україну.
Як це, що це...не зрозумів.
Я вчера отписался по этой теме на форуме, но модераторы трут.
Идёт прямое нарушение конституции Украины статьи 33.
Мои права, как гражданина, ущемляются. Почему какой-то гражданин(даже президент) может запретить мне въезд на Родину?
Что делать таким , как я, у которых малые дети не имеют гражданства Украины или есть нетранспортабельные родственники по медицинским причинам? Бросать их и бежать ибо президент сказал?
У вас 3 дня- свяжитесь с посольством ..... но оно не работает следующие 3 суток по Киевскому времени... Ай спасибо....
Для сравнения Трамп запретил въезд с ЕС, но для граждан и таких как я , запрет не действует. Он сказал, что мы вместе как нация будем бороться.
А что Украина? Я не ожидал такого.
У меня ощущение что меня кинули, что в меня плюнула страна где я родился.
Отвратительные ощущения, но я понял кто друг в тяжёлые времена.
Понаех, а Трамп как относится к возвращению жён/мужей/детей не имеющих гражданства США? Ответ так же. Обращение в посольство и ждать разрешения ВНЖ для любого...
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stm
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Додано: Суб 14 бер, 2020 17:47
stm написав:
Понаех, а Трамп как относится к возвращению жён/мужей/детей не имеющих гражданства США? Ответ так же. Обращение в посольство и ждать разрешения ВНЖ для любого...
Могут вернутся через UK и Канаду.
Украина меня бросила.
Для понимания у меня сейчас не транспортабельная жена. Ей запретили летать. И тут такое обращение... мне не до шуток.
Мой первый ребёнок, рождена не в Украине, но имеет ТОЛЬКО украинское гражданство. Это было моим принципиальным моментом и я тут писал об этом 3-4 года назад. После этого обращения я выводы сделал. Спасибо Роной Стране
Востаннє редагувалось Понаехал
в Суб 14 бер, 2020 17:55, всього редагувалось 1 раз.
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Понаехал
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Додано: Суб 14 бер, 2020 17:54
Понаехал написав: stm написав:
Понаех, а Трамп как относится к возвращению жён/мужей/детей не имеющих гражданства США? Ответ так же. Обращение в посольство и ждать разрешения ВНЖ для любого...
Могут вернутся через UK и Канаду.
Украина меня бросила.
Понаех, в Ухани как раз вел видеоблог гражданин США который в Китае работал и оформил брак, когда сворачивалось посольство ему и только ему предложили место в последнем ряду самолёта. Граждане РФ работающие в Китае, предложение выехать только для гражданина, ребенок не получил гражданство - обращение в посольство и ждать
вера - одно, реальность - другая. Нет гражданства(или ВНЖ), нет места в стране...
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stm
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Додано: Суб 14 бер, 2020 17:58
stm написав:
Нет гражданства(или ВНЖ), нет места в стране...
нахрена было с трибуны говорить «все мы Украинцы»?
Я для себя выводы сделал о том кто протягивает руку помощи в тяжелую минуту. У меня на сейчас только один ребёнок. Гражданка Украины, но я знаю людей у которых эта ситуация.
Все этнические украинцы могут видеть как нас бросили.
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Понаехал
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Додано: Суб 14 бер, 2020 18:30
Понаехал написав:
я знаю людей у которых эта ситуация.
Илон Маск только может их переправить домой.
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Мизантрóп
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Додано: Суб 14 бер, 2020 19:12
Мизантрóп написав: Понаехал написав:
я знаю людей у которых эта ситуация.
Илон Маск только может их переправить домой.
Эх... хорошая душевная передача была.
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Понаехал
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