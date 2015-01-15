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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 546547548549>
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 19:28

Как-то странно: Мизантроп не спасает того, кому регулярно поставлял очерняющую меня гнойную инфу и с которым вместе гноил и поливал грязью меня.
Фу, как не хорошо...
А я не зря писал: Бог все видит...

Тут еще момент есть: среди куч гноя, которые Понаехал на меня вываливал, есть запись от пятницы, 13-го... Это он про меня писал, называя "он":
  Понаехал написав:Тут ещё момент есть. О нем не любят говорить, но президент затонул его. После объявления вируса пандемией, он попадает в раздел форс-мажора у большинства страховых компаний мира. Как следствие он не оплачивается. Если он с этим встрянет в Турции - счета будут огромны

А теперь завыл: "Я - многоженец, понимаешь ли, дети от разных браков, жена очередная больная, караул... Не хочу в Махачкалу любимую..."
А Бог есть...
Повторяю: БОГ ЕСТЬ!

х х х
Для тех, кто оказался в эти дни в Анталии.
Министерство здравоохранения Турции объявило список больниц, где любой желающий может сдать тест на Коронавирус бесплатно.
В Анталии:
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Antalya Education and Research Hospital).
Зображення
Это недалеко от Археологического музея Анталии.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 14 бер, 2020 19:51, всього редагувалось 2 разів.
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 19:34

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:Как-то странно: Мизантроп не спасает того, кому регулярно поставлял очерняющую меня гнойную инфу и с которым вместе гноил и полилавал грязью меня.
Фу, как не хорошо...
А я не зря писал: Бог все видит...

Что за поток сознания? кого спасать? от чего? перебухал?
Господи обнули нам долги наши якоже и мы обнуляем должников наших.И пошли рабу Виктору 36,6
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 19:36

Вот тут Мизантроп спасибо: 36,6 - отлично.
Видишь, если тебя крестным знаменем перекрестить, то есть надежда, что станешь нормальным.
Попробую поверить.
И не забывай: Бог есть!
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 19:38

akurt Дядя Витя,для меня это честь!
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 19:40

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Да уж. Туристический сезон уничтожен. Надеюсь власти помогут туроператорам и владельцам отелей.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 19:41

Хотел дописать P.S. что 36,6 оценил реально положительно. Но ты меня опередил.
Так вот: СПАСИБО!
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 19:42

  akurt написав:Хотел дописать P.S. что 36,6 оценил реально положительно. Но ты меня опередил.
Так вот: СПАСИБО!

ну я ж с октября уже на шаг впереди :wink:
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 19:43

  airmax78 написав:Да уж. Туристический сезон уничтожен. Надеюсь власти помогут туроператорам и владельцам отелей.

Бум развивать экотуризм внутри степей Украины :lol: Мож пару ставков в оренду :?:
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 20:11

  airmax78 написав:Да уж. Туристический сезон уничтожен. Надеюсь власти помогут туроператорам и владельцам отелей.


Думаю, що в Туречині так чи інакше допоможуть. Ось яка є думка по цьому поводу:

1. Нет никакого сомнения, что огромная часть туриндустрии - рухнет в течении этих двух недель.
Можно забыть про весенние праздники, Пасху и пасхальные каникулы.
Турагенства будут возвращать деньги, нести убытки. Считаю, что 2/3 всех турагентств - закроются.
Убытки несут отели, курорты. Невиданные убытки.
Круизное, курорты, целые регионы - под мощным ударом.

2. Огромные убытки несут авиакомпании. Люфтганза запросила госпомощь. Если уж Люфтганза просит о помощи, то это означает что полный пи уже навис над Аль Италией, Эйр Франс и многими европейскими лоукостерами.
Для них каждый рейс был важен.
Отменены ТЫСЯЧИ РЕЙСОВ.

3. Отмена рейсов - шебуршит и цены на топливо и рушит гостиничное. Государства закрывают малые бизнесы, школы, детсады. Люди вынуждены оставаться по домам.

4. Часть экономик, не связанная с непосредственным производством базисных и фундаментальных товаров и продуктов - будет нести убытки.

5. Почти полностью лёг Шоу-бизнес и Спорт. Индустрия развлечений. Отменяются концерты, соревнования, многомиллиардные проекты, такие как олимпиада - несут огромные убытки.

6. Закрытие границ - означает падения трафика и логистики. Мировой рынок не разрушен, но во многих местах повреждён.

Більше тут https://artemdragunov.livejournal.com/6630375.html
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 20:23

Сейчас самый важный вопрос для всех - выжить.
Не до подсчета убытков.

Еще лет десять и пять назад все смотрели сериал "Ходячие мертвецы" (10 сезонов) и прикалывались.
А там так и было: прикоснулся к тебе зараженный - и убытки уже никого не волнуют...
А теперь и прикасаться не нужно...
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
akurt
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