Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Как-то странно: Мизантроп не спасает того, кому регулярно поставлял очерняющую меня гнойную инфу и с которым вместе гноил и поливал грязью меня. Фу, как не хорошо... А я не зря писал: Бог все видит...
Тут еще момент есть: среди куч гноя, которые Понаехал на меня вываливал, есть запись от пятницы, 13-го... Это он про меня писал, называя "он":
Понаехал написав:Тут ещё момент есть. О нем не любят говорить, но президент затонул его. После объявления вируса пандемией, он попадает в раздел форс-мажора у большинства страховых компаний мира. Как следствие он не оплачивается. Если он с этим встрянет в Турции - счета будут огромны
А теперь завыл: "Я - многоженец, понимаешь ли, дети от разных браков, жена очередная больная, караул... Не хочу в Махачкалу любимую..." А Бог есть... Повторяю: БОГ ЕСТЬ!
х х х Для тех, кто оказался в эти дни в Анталии. Министерство здравоохранения Турции объявило список больниц, где любой желающий может сдать тест на Коронавирус бесплатно. В Анталии: – Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Antalya Education and Research Hospital). Это недалеко от Археологического музея Анталии.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 14 бер, 2020 19:51, всього редагувалось 2 разів.
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
akurt написав:Как-то странно: Мизантроп не спасает того, кому регулярно поставлял очерняющую меня гнойную инфу и с которым вместе гноил и полилавал грязью меня. Фу, как не хорошо... А я не зря писал: Бог все видит...
Что за поток сознания? кого спасать? от чего? перебухал? Господи обнули нам долги наши якоже и мы обнуляем должников наших.И пошли рабу Виктору 36,6
Витька,извинись,я всё прощу) Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
airmax78 написав:Да уж. Туристический сезон уничтожен. Надеюсь власти помогут туроператорам и владельцам отелей.
Думаю, що в Туречині так чи інакше допоможуть. Ось яка є думка по цьому поводу:
1. Нет никакого сомнения, что огромная часть туриндустрии - рухнет в течении этих двух недель. Можно забыть про весенние праздники, Пасху и пасхальные каникулы. Турагенства будут возвращать деньги, нести убытки. Считаю, что 2/3 всех турагентств - закроются. Убытки несут отели, курорты. Невиданные убытки. Круизное, курорты, целые регионы - под мощным ударом.
2. Огромные убытки несут авиакомпании. Люфтганза запросила госпомощь. Если уж Люфтганза просит о помощи, то это означает что полный пи уже навис над Аль Италией, Эйр Франс и многими европейскими лоукостерами. Для них каждый рейс был важен. Отменены ТЫСЯЧИ РЕЙСОВ.
3. Отмена рейсов - шебуршит и цены на топливо и рушит гостиничное. Государства закрывают малые бизнесы, школы, детсады. Люди вынуждены оставаться по домам.
4. Часть экономик, не связанная с непосредственным производством базисных и фундаментальных товаров и продуктов - будет нести убытки.
5. Почти полностью лёг Шоу-бизнес и Спорт. Индустрия развлечений. Отменяются концерты, соревнования, многомиллиардные проекты, такие как олимпиада - несут огромные убытки.
6. Закрытие границ - означает падения трафика и логистики. Мировой рынок не разрушен, но во многих местах повреждён.
Сейчас самый важный вопрос для всех - выжить. Не до подсчета убытков.
Еще лет десять и пять назад все смотрели сериал "Ходячие мертвецы" (10 сезонов) и прикалывались. А там так и было: прикоснулся к тебе зараженный - и убытки уже никого не волнуют... А теперь и прикасаться не нужно...
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).