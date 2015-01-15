Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Можу ще для нагнітання, порекомендувати фільм 2015 року - Восхождение Юпитер. Я його зовсім нещодавно дивився.
Я вірю, в те що Голівуд якісь події програмує в свідомості.
Згадайте, всі 90-00 роки показували фільми з "чорними" американськими президентами. На фоні реально білих в Овальному кабінеті. І потім Обама з"являється і всі за нього голосують. І все всім норм. Я ще тоді задавався питанням, чому сінематограф так робить?
То я тепер молюсь Богу, щоб все позитивно для всіх завершилось.