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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 546547548549
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 20:39

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Можу ще для нагнітання, порекомендувати фільм 2015 року - Восхождение Юпитер.
Я його зовсім нещодавно дивився.

Я вірю, в те що Голівуд якісь події програмує в свідомості.

Згадайте, всі 90-00 роки показували фільми з "чорними" американськими президентами. На фоні реально білих в Овальному кабінеті. І потім Обама з"являється і всі за нього голосують. І все всім норм. Я ще тоді задавався питанням, чому сінематограф так робить?

То я тепер молюсь Богу, щоб все позитивно для всіх завершилось.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 20:40

  change_pm написав:
  airmax78 написав:Как-будто если в Турции вырастет недвига (что очень врядли), то цены на все остальное останутся неизменными. Не будьте наивными.


airmax заціни МЗК (МОПи) в цьому будинку. Модні чи не дуже?
https://www.youtube.com/watch?v=obo09yR ... -103436895


Макс, де фідбек??? :)
change_pm
 
Повідомлень: 1031
З нами з: 03.02.16
Подякував: 14 раз.
Подякували: 241 раз.
 
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  #<1 ... 546547548549
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