Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Можу ще для нагнітання, порекомендувати фільм 2015 року - Восхождение Юпитер. Я його зовсім нещодавно дивився.
Я вірю, в те що Голівуд якісь події програмує в свідомості.
Згадайте, всі 90-00 роки показували фільми з "чорними" американськими президентами. На фоні реально білих в Овальному кабінеті. І потім Обама з"являється і всі за нього голосують. І все всім норм. Я ще тоді задавався питанням, чому сінематограф так робить?
То я тепер молюсь Богу, щоб все позитивно для всіх завершилось.
Турция подает пример другим странам в поддержке населения: - не будет прекращаться подача воды в квартиры даже в случае неоплаты счетов. - не будет прекращаться подача газа в квартиры даже в случае неоплаты счетов. - на период карантина устанавливается минимальная пенсия 3000 лир (примерно 500 долларов, для сравнения: минимальная зарплата в стране на руки 2460 лир. До этого пенсия была примерно 300 долларов). - все пенсионеры в возрасте старше 65 лет получат дополнительную выплату. - такие провинции, как Стамбул, Эрзурум, Анталья, Бурса, Измир, Кайсери, Малатья и Адана, были добавлены в список провинций, где тест на Коронавирус может быть выполнен по первому желанию человека.
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
akurt написав:Турция подает пример другим странам в поддержке населения: - не будет прекращаться подача воды в квартиры даже в случае неоплаты счетов. - не будет прекращаться подача газа в квартиры даже в случае неоплаты счетов. - на период карантина устанавливается минимальная пенсия 3000 лир (примерно 500 долларов, для сравнения: минимальная зарплата в стране на руки 2460 лир. До этого пенсия была примерно 300 долларов). - все пенсионеры в возрасте старше 65 лет получат дополнительную выплату. - такие провинции, как Стамбул, Эрзурум, Анталья, Бурса, Измир, Кайсери, Малатья и Адана, были добавлены в список провинций, где тест на Коронавирус может быть выполнен по первому желанию человека.
А ось так в Україні: https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html Наконец то определилось направление действий нового министра здравоохранения. Естественно это перераспределение бюджетных потоков. При том готовилось это в такой страшной тайне, что стало известно всем. Пользуясь абсолютным невежеством Зеленского и Шмыгаля, Емец внес предложение профинансировать изготовление тестов для диагностики коронавируса Институтом молекулярной биологии и генетики НАН Украины. Для несведущих: во-первых - процес изготовления и сертификации ВОЗ данных тестов вкладывается в 3-4 месяца. Во вторых ИМБГ не имеет производственной базы для изготовления тест-систем в объемах необходимых стране. Это может появиться минимум где то через год. А 180-200 млн. будут потрачены уже сегодня.
Квесторе_поверніться написав:Слухав звернення ПреЗедента...дав лише 3 дні для повернення співвітчизників в Україну. Як це, що це...не зрозумів.
Я вчера отписался по этой теме на форуме, но модераторы трут. Идёт прямое нарушение конституции Украины статьи 33. Мои права, как гражданина, ущемляются. Почему какой-то гражданин(даже президент) может запретить мне въезд на Родину? Что делать таким , как я, у которых малые дети не имеют гражданства Украины или есть нетранспортабельные родственники по медицинским причинам? Бросать их и бежать ибо президент сказал? У вас 3 дня- свяжитесь с посольством ..... но оно не работает следующие 3 суток по Киевскому времени... Ай спасибо.... Для сравнения Трамп запретил въезд с ЕС, но для граждан и таких как я , запрет не действует. Он сказал, что мы вместе как нация будем бороться. А что Украина? Я не ожидал такого. У меня ощущение что меня кинули, что в меня плюнула страна где я родился. Отвратительные ощущения, но я понял кто друг в тяжёлые времена.
3 дня чтобы вернуться регулярным рейсом, а если не успели, то тогда обращаться в консульство...