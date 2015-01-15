RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 546547548549
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 20:39

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Можу ще для нагнітання, порекомендувати фільм 2015 року - Восхождение Юпитер.
Я його зовсім нещодавно дивився.

Я вірю, в те що Голівуд якісь події програмує в свідомості.

Згадайте, всі 90-00 роки показували фільми з "чорними" американськими президентами. На фоні реально білих в Овальному кабінеті. І потім Обама з"являється і всі за нього голосують. І все всім норм. Я ще тоді задавався питанням, чому сінематограф так робить?

То я тепер молюсь Богу, щоб все позитивно для всіх завершилось.
change_pm
 
Повідомлень: 1037
З нами з: 03.02.16
Подякував: 14 раз.
Подякували: 243 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 20:40

  change_pm написав:
  airmax78 написав:Как-будто если в Турции вырастет недвига (что очень врядли), то цены на все остальное останутся неизменными. Не будьте наивными.


airmax заціни МЗК (МОПи) в цьому будинку. Модні чи не дуже?
https://www.youtube.com/watch?v=obo09yR ... -103436895


Макс, де фідбек??? :)
change_pm
 
Повідомлень: 1037
З нами з: 03.02.16
Подякував: 14 раз.
Подякували: 243 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 21:23

  Мизантрóп написав:
  airmax78 написав:Да уж. Туристический сезон уничтожен. Надеюсь власти помогут туроператорам и владельцам отелей.

Бум развивать экотуризм внутри степей Украины :lol: Мож пару ставков в оренду :?:

У меня есть землица. Я готов :)
Понаехал
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3708
З нами з: 22.05.16
Подякував: 75 раз.
Подякували: 128 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 21:27

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

В Штати і з Англії вже не попасти.
https://twitter.com/DeItaOne/status/1238859963214290948
change_pm
 
Повідомлень: 1037
З нами з: 03.02.16
Подякував: 14 раз.
Подякували: 243 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 21:39

Турция подает пример другим странам в поддержке населения:
- не будет прекращаться подача воды в квартиры даже в случае неоплаты счетов.
- не будет прекращаться подача газа в квартиры даже в случае неоплаты счетов.
- на период карантина устанавливается минимальная пенсия 3000 лир (примерно 500 долларов, для сравнения: минимальная зарплата в стране на руки 2460 лир. До этого пенсия была примерно 300 долларов).
- все пенсионеры в возрасте старше 65 лет получат дополнительную выплату.
- такие провинции, как Стамбул, Эрзурум, Анталья, Бурса, Измир, Кайсери, Малатья и Адана, были добавлены в список провинций, где тест на Коронавирус может быть выполнен по первому желанию человека.
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3908
З нами з: 12.02.09
Подякував: 837 раз.
Подякували: 571 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 21:49

  akurt написав:Турция подает пример другим странам в поддержке населения:
- не будет прекращаться подача воды в квартиры даже в случае неоплаты счетов.
- не будет прекращаться подача газа в квартиры даже в случае неоплаты счетов.
- на период карантина устанавливается минимальная пенсия 3000 лир (примерно 500 долларов, для сравнения: минимальная зарплата в стране на руки 2460 лир. До этого пенсия была примерно 300 долларов).
- все пенсионеры в возрасте старше 65 лет получат дополнительную выплату.
- такие провинции, как Стамбул, Эрзурум, Анталья, Бурса, Измир, Кайсери, Малатья и Адана, были добавлены в список провинций, где тест на Коронавирус может быть выполнен по первому желанию человека.


А ось так в Україні:
https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
Наконец то определилось направление действий нового министра здравоохранения. Естественно это перераспределение бюджетных потоков. При том готовилось это в такой страшной тайне, что стало известно всем. Пользуясь абсолютным невежеством Зеленского и Шмыгаля, Емец внес предложение профинансировать изготовление тестов для диагностики коронавируса Институтом молекулярной биологии и генетики НАН Украины. Для несведущих: во-первых - процес изготовления и сертификации ВОЗ данных тестов вкладывается в 3-4 месяца. Во вторых ИМБГ не имеет производственной базы для изготовления тест-систем в объемах необходимых стране. Это может появиться минимум где то через год. А 180-200 млн. будут потрачены уже сегодня.
change_pm
 
Повідомлень: 1037
З нами з: 03.02.16
Подякував: 14 раз.
Подякували: 243 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 21:51

  Мизантрóп написав:Бум развивать экотуризм внутри степей Украины :lol: Мож пару ставков в оренду :?:

  Понаехал написав:У меня есть землица. Я готов :)


Тільки якщо пішки доберешся до землици. Все авіа халас, острів США...
https://twitter.com/DeItaOne/status/1238859963214290948
change_pm
 
Повідомлень: 1037
З нами з: 03.02.16
Подякував: 14 раз.
Подякували: 243 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 22:23

  Frant написав:Польща повністю закриває кордони для зовнішніх поїздок

https://censor.net.ua/news/3181469/pols ... oobschenie

На черзі - Туреччина.

Ті, хто купив собі додаткову квартиру біля моря в чужоземній країні, мусять або платити за неї, або жити там (без можливості швидкого повернення на батьківщину).

Пане Акурт, а Ви який варіант обрали?
Батьківщину чи дешевий турецький йогурт? Де будете жити весною і літом?


Чекаю відповіді від п.Акурта
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21097
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1173 раз.
Подякували: 2170 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 22:36

  Понаехал написав:
  Квесторе_поверніться написав:Слухав звернення ПреЗедента...дав лише 3 дні для повернення співвітчизників в Україну.
Як це, що це...не зрозумів. :(

Я вчера отписался по этой теме на форуме, но модераторы трут.
Идёт прямое нарушение конституции Украины статьи 33.
Мои права, как гражданина, ущемляются. Почему какой-то гражданин(даже президент) может запретить мне въезд на Родину?
Что делать таким , как я, у которых малые дети не имеют гражданства Украины или есть нетранспортабельные родственники по медицинским причинам? Бросать их и бежать ибо президент сказал?
У вас 3 дня- свяжитесь с посольством ..... но оно не работает следующие 3 суток по Киевскому времени... Ай спасибо....
Для сравнения Трамп запретил въезд с ЕС, но для граждан и таких как я , запрет не действует. Он сказал, что мы вместе как нация будем бороться.
А что Украина? Я не ожидал такого.
У меня ощущение что меня кинули, что в меня плюнула страна где я родился.
Отвратительные ощущения, но я понял кто друг в тяжёлые времена.

3 дня чтобы вернуться регулярным рейсом, а если не успели, то тогда обращаться в консульство...
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5843
З нами з: 20.01.15
Подякував: 373 раз.
Подякували: 602 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 23:53

  ol_zy написав:3 дня чтобы вернуться регулярным рейсом, а если не успели, то тогда обращаться в консульство...

Ну да... замечательно с согражданами поступают
Понаехал
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3708
З нами з: 22.05.16
Подякував: 75 раз.
Подякували: 128 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 546547548549
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: dir і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 492, 493, 494
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
4937 510292
Переглянути останнє повідомлення
Суб 14 бер, 2020 13:28
jump
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 36, 37, 38
change_pm » Чет 27 гру, 2018 12:13
377 61797
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 бер, 2020 07:00
change_pm
Ціни на нерухомість в містах і селах України 1 ... 20, 21, 22
tobias » Чет 15 січ, 2015 14:36
216 76330
Переглянути останнє повідомлення
Вів 14 січ, 2020 19:25
shapo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.