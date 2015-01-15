Додано: Нед 15 бер, 2020 01:09

Встречал инфо, что будут какие-то "спецрейсы" эвакуации.

Но когда, откуда, сколько и т.д. - никто ничего не знает.



Может опять Зоряна и Шкиряка в какое-то Катманду отправят и всё

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин