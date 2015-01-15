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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 547548549550
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 00:22

  Понаехал написав:
  ol_zy написав:3 дня чтобы вернуться регулярным рейсом, а если не успели, то тогда обращаться в консульство...

Ну да... замечательно с согражданами поступают

Зображення
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 00:50

  Мизантрóп написав:Зображення

Я уже сказал. Выводы я сделал. Данную ситуацию я воспринимаю, как нарушение моих конституционных прав и предательство меня как гражданина Украины. Я понял кто протягивает руку помощи, а кто говорит, что если не успел - пишите письма «на деревню к дедушке». Видимо не я первый и не я последний такой.
На этом все.
Понаехал
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 00:59

  Понаехал написав:
  Мизантрóп написав:Зображення

Я уже сказал. Выводы я сделал. Данную ситуацию я воспринимаю, как нарушение моих конституционных прав и предательство меня как гражданина Украины. Я понял кто протягивает руку помощи, а кто говорит, что если не успел - пишите письма «на деревню к дедушке». Видимо не я первый и не я последний такой.
На этом все.


Украинцам, которые не смогут вернуться домой, нужно зарегистрироваться в системе "Друг"
https://kp.ua/politics/662439-ukrayntsam-kotorye-ne-smohut-vernutsia-domoi-nuzhno-zarehystryrovatsia-v-systeme-druh
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 01:07

  Вкладчик1234 написав:
Украинцам, которые не смогут вернуться домой, нужно зарегистрироваться в системе "Друг"
https://kp.ua/politics/662439-ukrayntsam-kotorye-ne-smohut-vernutsia-domoi-nuzhno-zarehystryrovatsia-v-systeme-druh

И что? Ну зарегистрируюсь я. Что дальше? Пишите письма... в посольство дозвонится нельзя. Тупо трубку не берут. Я хотел поговорить о своей ситуации. Это не смешно. Я не паникую, но обговорит ряд моментов хотел.
А если есть дети, которые не граждане Украины или родственники, которым нельзя летать....
Понаехал
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 01:09

Встречал инфо, что будут какие-то "спецрейсы" эвакуации.
Но когда, откуда, сколько и т.д. - никто ничего не знает.

Может опять Зоряна и Шкиряка в какое-то Катманду отправят и всё
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 01:14

  Вкладчик1234 написав:Встречал инфо, что будут какие-то "спецрейсы" эвакуации.
Но когда, откуда, сколько и т.д. - никто ничего не знает.

Может опять Зоряна и Шкиряка в какое-то Катманду отправят и всё

У меня сейчас жена, которой строго запрещается летать. Она гражданка Украины. Я просто хотел позвонить в посольство и уточнить что и как делать, но телефоны отключены у них. Если в стране ЧС, то почему не работают посольства? 3 дня начиная с вечера пятницы - это вообще что такое? Для меня это будет понедельник утро. Кто так успеет вернутся?
Да я все осознал. Теперь мне с этим всем не по пути.
Понаехал
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