Додано: Нед 15 бер, 2020 07:09

600 миллионов евро,

Не понимаю, чего так нервничать,в Махачкалу вывезут всех бесплатно.Могу порекомендовать захватить хорошую сиделку -работает в рекламном агентстве. Риэлтор. Имеет квариру за МКАД, если что.х х хЕще есть время перекреститься: вирус не пощадит никого.В порт Бодрума (Турция) по маршруту из Греции с острова Китира зашла яхта шейха Дубая.Яхта зашла на дозаправку.По сообщению капитана яхты, все на яхте больны.Из порта были эвакуированы все танкеры, все суда и весь персонал.Турецкие власти пока не приняли решение, дозаправить яхту или нет. Ждут результаты тестов.Яхта принадлежит шейху, который владеет и управляет 21-м торговым центрами, 12-ю гостиницами и тремя фирмами смешанного назначения. Портфель торговых центров включает в себя Mall of the Emirates, торговые центры City Center, районные центры My City Center и четыре общественных центра, которые находятся в совместном управлении с правительством Шарджи.Роскошная яхта Radiant под названием Radiant of Dubai, длиной 110 метров и стоимостьюпринадлежит шейху Дубая Абдулле Аль Футтаиму.Ниже вы прочитаете, как в это трудное для всего мира время "колбасит" нервно-больного.