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Додано: Нед 15 бер, 2020 00:22
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Нед 15 бер, 2020 00:50
Я уже сказал. Выводы я сделал. Данную ситуацию я воспринимаю, как нарушение моих конституционных прав и предательство меня как гражданина Украины. Я понял кто протягивает руку помощи, а кто говорит, что если не успел - пишите письма «на деревню к дедушке». Видимо не я первый и не я последний такой.
На этом все.
Додано: Нед 15 бер, 2020 00:59
Украинцам, которые не смогут вернуться домой, нужно зарегистрироваться в системе "Друг"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Нед 15 бер, 2020 01:07
И что? Ну зарегистрируюсь я. Что дальше? Пишите письма... в посольство дозвонится нельзя. Тупо трубку не берут. Я хотел поговорить о своей ситуации. Это не смешно. Я не паникую, но обговорит ряд моментов хотел.
А если есть дети, которые не граждане Украины или родственники, которым нельзя летать....
Додано: Нед 15 бер, 2020 01:09
Встречал инфо, что будут какие-то "спецрейсы" эвакуации.
Но когда, откуда, сколько и т.д. - никто ничего не знает.
Может опять Зоряна и Шкиряка в какое-то Катманду отправят и всё
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Нед 15 бер, 2020 01:14
У меня сейчас жена, которой строго запрещается летать. Она гражданка Украины. Я просто хотел позвонить в посольство и уточнить что и как делать, но телефоны отключены у них. Если в стране ЧС, то почему не работают посольства? 3 дня начиная с вечера пятницы - это вообще что такое? Для меня это будет понедельник утро. Кто так успеет вернутся?
Да я все осознал. Теперь мне с этим всем не по пути.
Додано: Нед 15 бер, 2020 07:09
Не понимаю, чего так нервничать, Понаехал: в Махачкалу вывезут всех бесплатно.
Могу порекомендовать захватить хорошую сиделку - приятная девушка из Адыгеи, работает в рекламном агентстве. Риэлтор. Имеет квариру за МКАД, если что.
х х х
Еще есть время перекреститься: вирус не пощадит никого.
А Бог все видит.
В порт Бодрума (Турция) по маршруту из Греции с острова Китира зашла яхта шейха Дубая.
Яхта зашла на дозаправку.
По сообщению капитана яхты, все на яхте больны.
Из порта были эвакуированы все танкеры, все суда и весь персонал.
Турецкие власти пока не приняли решение, дозаправить яхту или нет. Ждут результаты тестов.
Яхта принадлежит шейху Majid Al Futtaim, который владеет и управляет 21-м торговым центрами, 12-ю гостиницами и тремя фирмами смешанного назначения. Портфель торговых центров включает в себя Mall of the Emirates, торговые центры City Center, районные центры My City Center и четыре общественных центра, которые находятся в совместном управлении с правительством Шарджи.
Роскошная яхта Radiant под названием Radiant of Dubai, длиной 110 метров и стоимостью 600 миллионов евро, принадлежит шейху Дубая Абдулле Аль Футтаиму.
Ниже вы прочитаете, как в это трудное для всего мира время "колбасит" нервно-больного.
Востаннє редагувалось akurt в Нед 15 бер, 2020 07:32, всього редагувалось 3 разів.
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
Додано: Нед 15 бер, 2020 07:21
Скоріше, Зеленського в Оман, на зустріч з Патрушевим.
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Пане Акурт, мені пропонують купити квартиру на Північному Кіпрі, з видом на море, в першій лінії.
Лише 30 000 євро! Терміново!
Яка ваша думка ?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Нед 15 бер, 2020 07:23
Пане Акурт, як ви будете на час карантину кататись з Туреччини у Львів? Маєте власний літак? А власний електросамокат?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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