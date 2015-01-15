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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 548549550551>
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 00:22

  Понаехал написав:
  ol_zy написав:3 дня чтобы вернуться регулярным рейсом, а если не успели, то тогда обращаться в консульство...

Ну да... замечательно с согражданами поступают

Зображення
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 00:50

  Мизантрóп написав:Зображення

Я уже сказал. Выводы я сделал. Данную ситуацию я воспринимаю, как нарушение моих конституционных прав и предательство меня как гражданина Украины. Я понял кто протягивает руку помощи, а кто говорит, что если не успел - пишите письма «на деревню к дедушке». Видимо не я первый и не я последний такой.
На этом все.
Понаехал
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 00:59

  Понаехал написав:
  Мизантрóп написав:Зображення

Я уже сказал. Выводы я сделал. Данную ситуацию я воспринимаю, как нарушение моих конституционных прав и предательство меня как гражданина Украины. Я понял кто протягивает руку помощи, а кто говорит, что если не успел - пишите письма «на деревню к дедушке». Видимо не я первый и не я последний такой.
На этом все.


Украинцам, которые не смогут вернуться домой, нужно зарегистрироваться в системе "Друг"
https://kp.ua/politics/662439-ukrayntsam-kotorye-ne-smohut-vernutsia-domoi-nuzhno-zarehystryrovatsia-v-systeme-druh
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 01:07

  Вкладчик1234 написав:
Украинцам, которые не смогут вернуться домой, нужно зарегистрироваться в системе "Друг"
https://kp.ua/politics/662439-ukrayntsam-kotorye-ne-smohut-vernutsia-domoi-nuzhno-zarehystryrovatsia-v-systeme-druh

И что? Ну зарегистрируюсь я. Что дальше? Пишите письма... в посольство дозвонится нельзя. Тупо трубку не берут. Я хотел поговорить о своей ситуации. Это не смешно. Я не паникую, но обговорит ряд моментов хотел.
А если есть дети, которые не граждане Украины или родственники, которым нельзя летать....
Понаехал
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 01:09

Встречал инфо, что будут какие-то "спецрейсы" эвакуации.
Но когда, откуда, сколько и т.д. - никто ничего не знает.

Может опять Зоряна и Шкиряка в какое-то Катманду отправят и всё
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 01:14

  Вкладчик1234 написав:Встречал инфо, что будут какие-то "спецрейсы" эвакуации.
Но когда, откуда, сколько и т.д. - никто ничего не знает.

Может опять Зоряна и Шкиряка в какое-то Катманду отправят и всё

У меня сейчас жена, которой строго запрещается летать. Она гражданка Украины. Я просто хотел позвонить в посольство и уточнить что и как делать, но телефоны отключены у них. Если в стране ЧС, то почему не работают посольства? 3 дня начиная с вечера пятницы - это вообще что такое? Для меня это будет понедельник утро. Кто так успеет вернутся?
Да я все осознал. Теперь мне с этим всем не по пути.
Понаехал
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 07:09

Не понимаю, чего так нервничать, Понаехал: в Махачкалу вывезут всех бесплатно.
Могу порекомендовать захватить в дорогу хорошую сиделку - приятная девушка из Адыгеи, работает в рекламном агентстве. Риэлтор. Имеет квартиру за МКАД.

х х х

Еще есть время перекреститься: вирус не пощадит никого.
А Бог все видит.

В порт Бодрума (Турция) по маршруту из Греции с острова Китира зашла яхта шейха Дубая.
Зображення
Яхта зашла на дозаправку.
По сообщению капитана яхты, все на яхте больны.
Из порта были эвакуированы все танкеры, все суда и весь персонал.
Турецкие власти пока не приняли решение, дозаправить яхту или нет. Ждут результаты тестов.

Яхта принадлежит шейху Majid Al Futtaim, который владеет и управляет 21-м торговым центрами, 12-ю гостиницами и тремя фирмами смешанного назначения. Портфель торговых центров включает в себя Mall of the Emirates, торговые центры City Center, районные центры My City Center и четыре общественных центра, которые находятся в совместном управлении с правительством Шарджи.
Роскошная яхта Radiant под названием Radiant of Dubai, длиной 110 метров и стоимостью 600 миллионов евро, принадлежит шейху Дубая Абдулле Аль Футтаиму.
Зображення

Ниже вы прочитаете, как в это трудное для всего мира время кое-кого "колбасит".
Вывод об умственных способностях сделать не берусь.
Востаннє редагувалось akurt в Нед 15 бер, 2020 07:50, всього редагувалось 4 разів.
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 07:21

  Вкладчик1234 написав:Встречал инфо, что будут какие-то "спецрейсы" эвакуации.
Но когда, откуда, сколько и т.д. - никто ничего не знает.

Может опять Зоряна и Шкиряка в какое-то Катманду отправят и всё

Скоріше, Зеленського в Оман, на зустріч з Патрушевим.
__________

Пане Акурт, мені пропонують купити квартиру на Північному Кіпрі, з видом на море, в першій лінії.
Лише 30 000 євро! Терміново!

Яка ваша думка ?

http://dom-info.eu/?gclid=EAIaIQobChMIl ... gL_HvD_BwE
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 07:23

  Frant написав:Польща повністю закриває кордони для зовнішніх поїздок

https://censor.net.ua/news/3181469/pols ... oobschenie

На черзі - Туреччина.

Ті, хто купив собі додаткову квартиру біля моря в чужоземній країні, мусять або платити за неї, або жити там (без можливості швидкого повернення на батьківщину).

Пане Акурт, а Ви який варіант обрали?
Батьківщину чи дешевий турецький йогурт? Де будете жити весною і літом?


Пане Акурт, як ви будете на час карантину кататись з Туреччини у Львів? Маєте власний літак? А власний електросамокат?

https://profi.travel/news/45502/details
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 08:17

  Понаехал написав:
  Вкладчик1234 написав:Встречал инфо, что будут какие-то "спецрейсы" эвакуации.
Но когда, откуда, сколько и т.д. - никто ничего не знает.

Может опять Зоряна и Шкиряка в какое-то Катманду отправят и всё

У меня сейчас жена, которой строго запрещается летать. Она гражданка Украины. Я просто хотел позвонить в посольство и уточнить что и как делать, но телефоны отключены у них. Если в стране ЧС, то почему не работают посольства? 3 дня начиная с вечера пятницы - это вообще что такое? Для меня это будет понедельник утро. Кто так успеет вернутся?
Да я все осознал. Теперь мне с этим всем не по пути.


Я сподіваюсь, що ви стримаєте слово і поток емоцій і жовчі тут більшк литись не буде!
У вас особисто такі обставини, що навіть вам піджени під будинок літак, ви не зможете прилетіти. І частоково в цьому винні ви і ваши життеві рішення.

З якого дива посольство, яке працює 5/2 повинно кому-небудь відповідати в суботу/неділю, до того ж я певен, що в них немає інстрекції, шо вам відповідати.

Чому б вам не подзвонити в держдеп в неділю і запитати що робити? Вони ж точно мають інструкції і цекають на ваш дзвінок.

Тому тримайтесь! Припиніть істерити! Вас в Україні ніхто безкоштовно лікувати не буде, а в Штатах можливо що так! Так що радійте!

Я сам застряг в Досі, але робити нічого не буду. Що я можу?
Буду сидіти вдома, працювати з дома, і молитись шоб ця напасть пройшла поскоріш, незачепив мою сім"ю. Іншалла!
Востаннє редагувалось change_pm в Нед 15 бер, 2020 08:45, всього редагувалось 1 раз.
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