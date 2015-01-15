change_pm написав:Тому тримайтесь! Припиніть істерити! Вас в Україні ніхто безкоштовно лікувати не буде, а в Штатах можливо що так! Так що радійте!
Я сам застряг в Досі, але робити нічого не буду. Що я можу?
Буду сидіти вдома, працювати з дома, і молитись шоб ця напасть пройшла поскоріш, незачепив мою сім"ю. Іншалла!
У меня истерики нет вообще. Есть обида. Я не просил о лечении и тд. Я говорю о уважении к правам человека и правам гражданина. Я говорю о конституции и о поддержке своих граждан. Я почувствовал плевок в свой адрес.