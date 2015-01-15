|
|
|
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 15 бер, 2020 08:27
change_pm написав:
Тому тримайтесь! Припиніть істерити! Вас в Україні ніхто безкоштовно лікувати не буде, а в Штатах можливо що так! Так що радійте!
Я сам застряг в Досі, але робити нічого не буду. Що я можу?
Буду сидіти вдома, працювати з дома, і молитись шоб ця напасть пройшла поскоріш, незачепив мою сім"ю. Іншалла!
У меня истерики нет вообще. Есть обида. Я не просил о лечении и тд. Я говорю о уважении к правам человека и правам гражданина. Я говорю о конституции и о поддержке своих граждан. Я почувствовал плевок в свой адрес.
-
Понаехал
-
-
- Повідомлень: 3715
- З нами з: 22.05.16
- Подякував: 76 раз.
- Подякували: 128 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 15 бер, 2020 08:31
Он останется в Турции вместе с миллионами сирийских беженцев. Удачи ему. Будем надеятся что он будет каждый день тут писать.
-
Понаехал
-
-
- Повідомлень: 3715
- З нами з: 22.05.16
- Подякував: 76 раз.
- Подякували: 128 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 15 бер, 2020 08:40
akurt написав:
Не понимаю, чего так нервничать, Понаехал:
в Махачкалу вывезут всех бесплатно.
Вопрос не в том бесплатно или нет. Вопрос в человеческом отношении к людям и о правах граждан.
Напомнить сколько разных национальностей вывезла РФ из Юханя? И как украинцев наши же закидывали камнями....
Такие же как ты и делают ко-ко-ко
А посольство РФ у меня в 3х часах езды и юридически, я могу получить паспорт очень быстро.
Но я был сознательную жизнь свою патриотом Украины
-
Понаехал
-
-
- Повідомлень: 3715
- З нами з: 22.05.16
- Подякував: 76 раз.
- Подякували: 128 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 15 бер, 2020 09:18
Понаехал написав:
Он останется в Турции вместе с миллионами сирийских беженцев. Удачи ему. Будем надеятся что он будет каждый день тут писать.
Дешевого йогурту на мільйони біженців не вистачить.
Пане Акурт, як Ви там? Ми турбуємось.
Хто ж нам буде продавати турецьку нерухомість???
До речі, вам варто диверсифікуватись.
Продавати тести і ліки від коронавірусу. Купу грошенят заробите, відкриєте власний завод з виробництва шашликів і йогурту.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 21106
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1173 раз.
- Подякували: 2170 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 15 бер, 2020 09:21
Пане Акурт, а як Ви будете дистанційно керувати десятком своїх квартир у Львові і Дніпрі з Анталії?
Якщо квартиранти взбунтуються і перестануть платити чи зменшать орендну плату?
Ваші дії? На електросамокат і поїдете з Анталії до Львова?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 21106
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1173 раз.
- Подякували: 2170 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|378
|61863
|
|
|4939
|510538
|
Нед 15 бер, 2020 09:14
jump
|
|216
|76341
|
Вів 14 січ, 2020 19:25
shapo
|