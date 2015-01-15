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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 15 бер, 2020 08:27
change_pm написав:
Тому тримайтесь! Припиніть істерити! Вас в Україні ніхто безкоштовно лікувати не буде, а в Штатах можливо що так! Так що радійте!
Я сам застряг в Досі, але робити нічого не буду. Що я можу?
Буду сидіти вдома, працювати з дома, і молитись шоб ця напасть пройшла поскоріш, незачепив мою сім"ю. Іншалла!
У меня истерики нет вообще. Есть обида. Я не просил о лечении и тд. Я говорю о уважении к правам человека и правам гражданина. Я говорю о конституции и о поддержке своих граждан. Я почувствовал плевок в свой адрес.
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Понаехал
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Додано: Нед 15 бер, 2020 08:31
Он останется в Турции вместе с миллионами сирийских беженцев. Удачи ему. Будем надеятся что он будет каждый день тут писать.
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Понаехал
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Додано: Нед 15 бер, 2020 08:40
akurt написав:
Не понимаю, чего так нервничать, Понаехал:
в Махачкалу вывезут всех бесплатно.
Вопрос не в том бесплатно или нет. Вопрос в человеческом отношении к людям и о правах граждан.
Напомнить сколько разных национальностей вывезла РФ из Юханя? И как украинцев наши же закидывали камнями....
Такие же как ты и делают ко-ко-ко
А посольство РФ у меня в 3х часах езды и юридически, я могу получить паспорт очень быстро.
Но я был сознательную жизнь свою патриотом Украины
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Понаехал
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Додано: Нед 15 бер, 2020 09:18
Понаехал написав:
Он останется в Турции вместе с миллионами сирийских беженцев. Удачи ему. Будем надеятся что он будет каждый день тут писать.
Дешевого йогурту на мільйони біженців не вистачить.
Пане Акурт, як Ви там? Ми турбуємось.
Хто ж нам буде продавати турецьку нерухомість???
До речі, вам варто диверсифікуватись.
Продавати тести і ліки від коронавірусу. Купу грошенят заробите, відкриєте власний завод з виробництва шашликів і йогурту.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Нед 15 бер, 2020 09:21
Пане Акурт, а як Ви будете дистанційно керувати десятком своїх квартир у Львові і Дніпрі з Анталії?
Якщо квартиранти взбунтуються і перестануть платити чи зменшать орендну плату?
Ваші дії? На електросамокат і поїдете з Анталії до Львова?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Нед 15 бер, 2020 10:55
Понаехал написав: akurt написав:
Не понимаю, чего так нервничать, Понаехал:
в Махачкалу вывезут всех бесплатно.
Вопрос не в том бесплатно или нет. Вопрос в человеческом отношении к людям и о правах граждан.
Напомнить сколько разных национальностей вывезла РФ из Юханя? И как украинцев наши же закидывали камнями....
Такие же как ты и делают ко-ко-ко
А посольство РФ у меня в 3х часах езды и юридически, я могу получить паспорт очень быстро.
Но я был сознательную жизнь свою патриотом Украины
Вот простите меня, но СМЕШНО СЛУШАТЬ от Понаехала
, что у него есть обида.Лил и лил дерьмо помои и гадости уже целый год из штата Техас на Украинском форуме.Лазил то по Москве, то по Адыгее, то по Махачкале, а теперь вдруг завыл, что Украина его не любит.Я вас год призывал не гадить, не врать, не желать зла ближнему своему.
По 16 (шестнадцать) постов в сутки - и все были пропитаны ядом к Украине и украинцам.
Вы еще в пятницу 13-го насмехались надо мною - все есть на форуме.
Это при том что сотни ваших ядовитых, смешанных с дерьмом постов
удаляли модераторы, у которых уже руки устали.БОГ ЕСТЬ НА СВЕТЕ!
х х х
Пане Франте, закликаю вас прийти до тями.
Вже 21 106 постів з них - 3675 - бруд, брехня, інстинуації, образи та помиї на мою адресу.
Охаменіться.
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
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akurt
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