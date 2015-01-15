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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 548549550551
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 08:27

  change_pm написав:Тому тримайтесь! Припиніть істерити! Вас в Україні ніхто безкоштовно лікувати не буде, а в Штатах можливо що так! Так що радійте!

Я сам застряг в Досі, але робити нічого не буду. Що я можу?
Буду сидіти вдома, працювати з дома, і молитись шоб ця напасть пройшла поскоріш, незачепив мою сім"ю. Іншалла!

У меня истерики нет вообще. Есть обида. Я не просил о лечении и тд. Я говорю о уважении к правам человека и правам гражданина. Я говорю о конституции и о поддержке своих граждан. Я почувствовал плевок в свой адрес.
Понаехал
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 08:31

  Frant написав:Пане Акурт, як ви будете на час карантину кататись з Туреччини у Львів? Маєте власний літак? А власний електросамокат?

https://profi.travel/news/45502/details

Он останется в Турции вместе с миллионами сирийских беженцев. Удачи ему. Будем надеятся что он будет каждый день тут писать.
Понаехал
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 08:40

  akurt написав:Не понимаю, чего так нервничать, Понаехал: в Махачкалу вывезут всех бесплатно.

Вопрос не в том бесплатно или нет. Вопрос в человеческом отношении к людям и о правах граждан.
Напомнить сколько разных национальностей вывезла РФ из Юханя? И как украинцев наши же закидывали камнями....
Такие же как ты и делают ко-ко-ко
А посольство РФ у меня в 3х часах езды и юридически, я могу получить паспорт очень быстро.
Но я был сознательную жизнь свою патриотом Украины
Понаехал
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 09:18

  Понаехал написав:
  Frant написав:Пане Акурт, як ви будете на час карантину кататись з Туреччини у Львів? Маєте власний літак? А власний електросамокат?

https://profi.travel/news/45502/details

Он останется в Турции вместе с миллионами сирийских беженцев. Удачи ему. Будем надеятся что он будет каждый день тут писать.

Дешевого йогурту на мільйони біженців не вистачить.
Пане Акурт, як Ви там? Ми турбуємось.
Хто ж нам буде продавати турецьку нерухомість???

До речі, вам варто диверсифікуватись.
Продавати тести і ліки від коронавірусу. Купу грошенят заробите, відкриєте власний завод з виробництва шашликів і йогурту.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 09:21

Пане Акурт, а як Ви будете дистанційно керувати десятком своїх квартир у Львові і Дніпрі з Анталії?
Якщо квартиранти взбунтуються і перестануть платити чи зменшать орендну плату?

Ваші дії? На електросамокат і поїдете з Анталії до Львова?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 10:55

  Понаехал написав:
  akurt написав:Не понимаю, чего так нервничать, Понаехал: в Махачкалу вывезут всех бесплатно.

Вопрос не в том бесплатно или нет. Вопрос в человеческом отношении к людям и о правах граждан.
Напомнить сколько разных национальностей вывезла РФ из Юханя? И как украинцев наши же закидывали камнями....
Такие же как ты и делают ко-ко-ко
А посольство РФ у меня в 3х часах езды и юридически, я могу получить паспорт очень быстро.
Но я был сознательную жизнь свою патриотом Украины


Вот простите меня, но СМЕШНО СЛУШАТЬ от Понаехала, что у него есть обида.
Лил и лил дерьмо помои и гадости уже целый год из штата Техас на Украинском форуме.

Лазил то по Москве, то по Адыгее, то по Махачкале, а теперь вдруг завыл, что Украина его не любит.
Я вас год призывал не гадить, не врать, не желать зла ближнему своему.
По 16 (шестнадцать) постов в сутки - и все были пропитаны ядом к Украине и украинцам.
Вы еще в пятницу 13-го насмехались надо мною - все есть на форуме.
Это при том что сотни ваших ядовитых, смешанных с дерьмом постов удаляли модераторы, у которых уже руки устали.
БОГ ЕСТЬ НА СВЕТЕ!

х х х

Пане Франте, закликаю вас прийти до тями.
Вже 21 106 постів з них - 3675 - бруд, брехня, інстинуації, образи та помиї на мою адресу.
Охаменіться.
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
akurt
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