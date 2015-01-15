Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Я уже сказал. Выводы я сделал. Данную ситуацию я воспринимаю, как нарушение моих конституционных прав и предательство меня как гражданина Украины. Я понял кто протягивает руку помощи, а кто говорит, что если не успел - пишите письма «на деревню к дедушке». Видимо не я первый и не я последний такой. На этом все.
И что? Ну зарегистрируюсь я. Что дальше? Пишите письма... в посольство дозвонится нельзя. Тупо трубку не берут. Я хотел поговорить о своей ситуации. Это не смешно. Я не паникую, но обговорит ряд моментов хотел. А если есть дети, которые не граждане Украины или родственники, которым нельзя летать....
Вкладчик1234 написав:Встречал инфо, что будут какие-то "спецрейсы" эвакуации. Но когда, откуда, сколько и т.д. - никто ничего не знает.
Может опять Зоряна и Шкиряка в какое-то Катманду отправят и всё
У меня сейчас жена, которой строго запрещается летать. Она гражданка Украины. Я просто хотел позвонить в посольство и уточнить что и как делать, но телефоны отключены у них. Если в стране ЧС, то почему не работают посольства? 3 дня начиная с вечера пятницы - это вообще что такое? Для меня это будет понедельник утро. Кто так успеет вернутся? Да я все осознал. Теперь мне с этим всем не по пути.
В порт Бодрума (Турция) по маршруту из Греции с острова Китира зашла яхта шейха Дубая. Яхта зашла на дозаправку. По сообщению капитана яхты, все на яхте больны. Из порта были эвакуированы все танкеры, все суда и весь персонал. Турецкие власти пока не приняли решение, дозаправить яхту или нет. Ждут результаты тестов.
Яхта принадлежит шейху Majid Al Futtaim, который владеет и управляет 21-м торговым центрами, 12-ю гостиницами и тремя фирмами смешанного назначения. Портфель торговых центров включает в себя Mall of the Emirates, торговые центры City Center, районные центры My City Center и четыре общественных центра, которые находятся в совместном управлении с правительством Шарджи. Роскошная яхта Radiant под названием Radiant of Dubai, длиной 110 метров и стоимостью 600 миллионов евро, принадлежит шейху Дубая Абдулле Аль Футтаиму.
Востаннє редагувалось akurt в Нед 15 бер, 2020 13:55, всього редагувалось 5 разів.
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
Вкладчик1234 написав:Встречал инфо, что будут какие-то "спецрейсы" эвакуации. Но когда, откуда, сколько и т.д. - никто ничего не знает.
Может опять Зоряна и Шкиряка в какое-то Катманду отправят и всё
У меня сейчас жена, которой строго запрещается летать. Она гражданка Украины. Я просто хотел позвонить в посольство и уточнить что и как делать, но телефоны отключены у них. Если в стране ЧС, то почему не работают посольства? 3 дня начиная с вечера пятницы - это вообще что такое? Для меня это будет понедельник утро. Кто так успеет вернутся? Да я все осознал. Теперь мне с этим всем не по пути.
Я сподіваюсь, що ви стримаєте слово і поток емоцій і жовчі тут більшк литись не буде! У вас особисто такі обставини, що навіть вам піджени під будинок літак, ви не зможете прилетіти. І частоково в цьому винні ви і ваши життеві рішення.
З якого дива посольство, яке працює 5/2 повинно кому-небудь відповідати в суботу/неділю, до того ж я певен, що в них немає інстрекції, шо вам відповідати.
Чому б вам не подзвонити в держдеп в неділю і запитати що робити? Вони ж точно мають інструкції і цекають на ваш дзвінок.
Тому тримайтесь! Припиніть істерити! Вас в Україні ніхто безкоштовно лікувати не буде, а в Штатах можливо що так! Так що радійте!
Я сам застряг в Досі, але робити нічого не буду. Що я можу? Буду сидіти вдома, працювати з дома, і молитись шоб ця напасть пройшла поскоріш, незачепив мою сім"ю. Іншалла!
Востаннє редагувалось change_pm в Нед 15 бер, 2020 08:45, всього редагувалось 1 раз.
change_pm написав:Тому тримайтесь! Припиніть істерити! Вас в Україні ніхто безкоштовно лікувати не буде, а в Штатах можливо що так! Так що радійте!
Я сам застряг в Досі, але робити нічого не буду. Що я можу? Буду сидіти вдома, працювати з дома, і молитись шоб ця напасть пройшла поскоріш, незачепив мою сім"ю. Іншалла!
У меня истерики нет вообще. Есть обида. Я не просил о лечении и тд. Я говорю о уважении к правам человека и правам гражданина. Я говорю о конституции и о поддержке своих граждан. Я почувствовал плевок в свой адрес.
Неделю или дней 10 назад назад я помог оформить в он-лайн режиме гражданину не Украины, и не Турции визу для посещения Армении - проведать бабушку. Парень по происхождению армянин, но никогда не был в Армении. Предлагал мне деньги за помощь в оформлении документов и визы. Я не взял и сказал, что был в Ереване (а вообще проехал всю Армению вдоль и поперёк) давно и - если можно - привезти бутылочку "АРАРАТ". Он уехал неделю назад. Сегодня утром вернулся в Анталию, проехав без остановок на своем авто 2000 км - при подъезде к Анталии сказал, что засыпал и уже не мог держать руль. Приехал рано утром в Анталию и первое, что сделал - открыл армянский коньяк и выпил. Пришел в себя (!!!) и связался по телефону со мною. Так вот сказал, что планировал выехать вчера утром из Еревана, но что-то ему шепнуло, что надо выехать вечером в ночь досрочно. И угадал: он был последний, кого выпустила по дороге из Армении Грузия и впустили в Турцию. Без шуток. ПОСЛЕДНИЙ. За ним ворота закрыли. Мне "АРАРАТ", конечно, привез. Предлагал завтра встретиться - выпить турецкий кофе в кафе и услышать рассказ о путешествии. Опасаюсь. Ребята, берегите себя и детей!
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
Вкладчик1234 написав:Встречал инфо, что будут какие-то "спецрейсы" эвакуации. Но когда, откуда, сколько и т.д. - никто ничего не знает.
Может опять Зоряна и Шкиряка в какое-то Катманду отправят и всё
У меня сейчас жена, которой строго запрещается летать. Она гражданка Украины. Я просто хотел позвонить в посольство и уточнить что и как делать, но телефоны отключены у них. Если в стране ЧС, то почему не работают посольства? 3 дня начиная с вечера пятницы - это вообще что такое? Для меня это будет понедельник утро. Кто так успеет вернутся? Да я все осознал. Теперь мне с этим всем не по пути.
В рабочее время пробуйте звонить, наверное. А как вы из США собрались жену, которая не летает, переправить? Морем?
change_pm написав:Тому тримайтесь! Припиніть істерити! Вас в Україні ніхто безкоштовно лікувати не буде, а в Штатах можливо що так! Так що радійте!
Я сам застряг в Досі, але робити нічого не буду. Що я можу? Буду сидіти вдома, працювати з дома, і молитись шоб ця напасть пройшла поскоріш, незачепив мою сім"ю. Іншалла!
У меня истерики нет вообще. Есть обида. Я не просил о лечении и тд. Я говорю о уважении к правам человека и правам гражданина. Я говорю о конституции и о поддержке своих граждан. Я почувствовал плевок в свой адрес.
Начните с себя - уважайте права сотрудников посольства на выходные и сон. По конституции они не обязаны работать в неурочное время. Почему должны защищаться права только с одной стороны?