Додано: Нед 15 бер, 2020 12:39

О СЕРЬЕЗНОСТИ МОМЕНТА



Неделю или дней 10 назад назад я помог оформить в он-лайн режиме гражданину не Украины, и не Турции визу для посещения Армении - проведать бабушку. Парень по происхождению армянин, но никогда не был в Армении. Предлагал мне деньги за помощь в оформлении документов и визы. Я не взял и сказал, что был в Ереване (а вообще проехал всю Армению вдоль и поперёк) давно и - если можно - привезти бутылочку "АРАРАТ".

Он уехал неделю назад.

Сегодня утром вернулся в Анталию, проехав без остановок на своем авто 2000 км - при подъезде к Анталии сказал, что засыпал и уже не мог держать руль.

Приехал рано утром в Анталию и первое, что сделал - открыл армянский коньяк и выпил. Пришел в себя (!!!) и связался по телефону со мною.

Так вот сказал, что планировал выехать вчера утром из Еревана, но что-то ему шепнуло, что надо выехать вечером в ночь досрочно.

И угадал: он был последний, кого выпустила по дороге из Армении Грузия и впустили в Турцию.

Без шуток. ПОСЛЕДНИЙ. За ним ворота закрыли.

Мне "АРАРАТ", конечно, привез. Предлагал завтра встретиться - выпить турецкий кофе в кафе и услышать рассказ о путешествии.

Опасаюсь.

Ребята, берегите себя и детей!

“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).