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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 547548549550
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 15:55

  Понаехал написав:

ЩОДО ПОВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН ЗІ США
Опубліковано 14 березня 2020 року о 21:36
Шановні громадяни України!

Наразі Посольством України в США опрацьовуються шляхи повернення українських громадян до України. Рекомендуємо перевіряти оновлення на сайті Посольства https://usa.mfa.gov.ua/.

Проводиться формування списків громадян для повернення.

Якщо Ви перебуваєте у Сполучених Штатах Америки та не маєте можливості перереєструвати квитки для повернення в Україну до 23:59 (за київським часом) 16.03.2020 р., звертайтеся на пошту консульського відділу Посольства України в США consul_us@mfa.gov.ua із зазначенням наступних даних:

✔️ П.І.Б. (українською)

✔️ П.І.Б. (латиницею, відповідно до паспорту)

✔️ Дата народження

✔️ Номер паспорту для виїзду за кордон

✔️ Контактні дані (телефон, месенджери, адреса електронної пошти)

✔️ Адреса перебування в США

✔️ Дата прибуття до США

✔️ Дата попередньо придбаного зворотного квитка, авіакомпанія/рейс

Просимо також надати Вашу згоду на обробку персональних даних.

Гаряча лінія консульського відділу Посольства України в США +1 (202) 322 2616 працює цілодобово (24/7).

Приносимо свої вибачення за можливі незручності. Опрацьовуються абсолютно всі дзвінки. На жаль, черга може бути довгою, бо лінії перевантажені.

https://usa.mfa.gov.ua/news/shchodo-evakuaciyi-gromadyan-zi-ssha
ol_zy
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