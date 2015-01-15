Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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ЩОДО ПОВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН ЗІ США Опубліковано 14 березня 2020 року о 21:36 Шановні громадяни України!
Наразі Посольством України в США опрацьовуються шляхи повернення українських громадян до України. Рекомендуємо перевіряти оновлення на сайті Посольства https://usa.mfa.gov.ua/.
Проводиться формування списків громадян для повернення.
Якщо Ви перебуваєте у Сполучених Штатах Америки та не маєте можливості перереєструвати квитки для повернення в Україну до 23:59 (за київським часом) 16.03.2020 р., звертайтеся на пошту консульського відділу Посольства України в США consul_us@mfa.gov.ua із зазначенням наступних даних:
✔️ П.І.Б. (українською)
✔️ П.І.Б. (латиницею, відповідно до паспорту)
✔️ Дата народження
✔️ Номер паспорту для виїзду за кордон
✔️ Контактні дані (телефон, месенджери, адреса електронної пошти)
✔️ Адреса перебування в США
✔️ Дата прибуття до США
✔️ Дата попередньо придбаного зворотного квитка, авіакомпанія/рейс
Просимо також надати Вашу згоду на обробку персональних даних.
Гаряча лінія консульського відділу Посольства України в США +1 (202) 322 2616 працює цілодобово (24/7).
Приносимо свої вибачення за можливі незручності. Опрацьовуються абсолютно всі дзвінки. На жаль, черга може бути довгою, бо лінії перевантажені.