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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 547548549550
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 15:55

  Понаехал написав:

ЩОДО ПОВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН ЗІ США
Опубліковано 14 березня 2020 року о 21:36
Шановні громадяни України!

Наразі Посольством України в США опрацьовуються шляхи повернення українських громадян до України. Рекомендуємо перевіряти оновлення на сайті Посольства https://usa.mfa.gov.ua/.

Проводиться формування списків громадян для повернення.

Якщо Ви перебуваєте у Сполучених Штатах Америки та не маєте можливості перереєструвати квитки для повернення в Україну до 23:59 (за київським часом) 16.03.2020 р., звертайтеся на пошту консульського відділу Посольства України в США consul_us@mfa.gov.ua із зазначенням наступних даних:

✔️ П.І.Б. (українською)

✔️ П.І.Б. (латиницею, відповідно до паспорту)

✔️ Дата народження

✔️ Номер паспорту для виїзду за кордон

✔️ Контактні дані (телефон, месенджери, адреса електронної пошти)

✔️ Адреса перебування в США

✔️ Дата прибуття до США

✔️ Дата попередньо придбаного зворотного квитка, авіакомпанія/рейс

Просимо також надати Вашу згоду на обробку персональних даних.

Гаряча лінія консульського відділу Посольства України в США +1 (202) 322 2616 працює цілодобово (24/7).

Приносимо свої вибачення за можливі незручності. Опрацьовуються абсолютно всі дзвінки. На жаль, черга може бути довгою, бо лінії перевантажені.

https://usa.mfa.gov.ua/news/shchodo-evakuaciyi-gromadyan-zi-ssha
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 16:52

  ol_zy написав:В рабочее время пробуйте звонить, наверное.

Я написал письмо. Жду. Меня президент Украины своими ограничениями поставил в положение , что я вернутся не могу уже в любом случае минимум 4 месяца. Большое спасибо лично ему.
Понаехал
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 16:54

  ol_zy написав:Начните с себя - уважайте права сотрудников посольства на выходные и сон. По конституции они не обязаны работать в неурочное время. Почему должны защищаться права только с одной стороны?

Пусть работают как хотят. Я уже все понял для себя и решения принял.
Понаехал
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 16:56

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

В Египте застряли тысячи украинцев. Все они могут сказать спасибо как и я
Понаехал
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 16:58

Понаехал Если ЗЕ отправит за вами самолёт,я не поверю.Дежавю.Держитесь там,всего вам доброго и хорошего настроения.
https://kp.ua/life/661679-devushka-s-so ... ozhenyiamy
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 17:05

  Мизантрóп написав:Понаехал Если ЗЕ отправит за вами самолёт,я не поверю.Дежавю.Держитесь там,всего вам доброго и хорошего настроения.
https://kp.ua/life/661679-devushka-s-so ... ozhenyiamy

Спасибо. На самом деле самолета то и не надо. Через несколько недель я отпишу тут в чем ситуевина моя и почему своими шагами меня и мою семью оттолкнули от Украины. Судя по всему всю эту ситуацию я уже буду встречать уже как часть американской нации.
Вам также удачи. Держитесь.
Понаехал
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 17:08

Учётка Понаехал!
Мы с искрененним вниманием следим за полётом бумеранга, который должен наконец-то привести твою семью в любимую Махачкалу.
Лично я в знак уважения выделяю девушку из Адыгеи для сопровождения.
Она хорошая и заботливая.
Востаннє редагувалось akurt в Нед 15 бер, 2020 17:19, всього редагувалось 2 разів.
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 17:10

  Понаехал написав:
  ol_zy написав:Начните с себя - уважайте права сотрудников посольства на выходные и сон. По конституции они не обязаны работать в неурочное время. Почему должны защищаться права только с одной стороны?

Пусть работают как хотят. Я уже все понял для себя и решения принял.

„Родина тебя бросит, сынок. Всегда.“
Думаю справедливо для всего пост-ссср

А в чем соль ситуации?
Вы не можете приехать к нетранспортабельной жене в Украину
или как?
Зачем из США в Украину?
Тут же ж*** грядет по аналогии с Ираном, на всю страну
650 аппаратов ИВЛ.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 17:42

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:Лично я в знак уважения выделяю девушку из Адыгеи для сопровождения.
Она хорошая и заботливая.
Узнаю доброе и заботливое отцовское сердце!
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 18:11

Пане Акурт, як попит на турецьку курортну нерухомість? Збільшується?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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