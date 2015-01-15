RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 548549550551
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 07:56

  Frant написав:Пане Акурт, як попит на турецьку курортну нерухомість? Збільшується?

Он клоунаду устроит - вот и все. Тебя ватником назовёт, а меня дагом. Хотя если бы был человеком от науки, то знал бы что дагестанская диаспора была сильна не на рынке, а в институте кибернетики киевском. Но куда ему....
Но сейчас есть более насущные вопросы: Украина бросила более 65000 своих граждан за рубежом. И это ещё аукнется....
Понаехал
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3722
З нами з: 22.05.16
Подякував: 76 раз.
Подякували: 130 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 548549550551
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 493, 494, 495
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
4947 511430
Переглянути останнє повідомлення
Нед 15 бер, 2020 22:00
awant
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 36, 37, 38
change_pm » Чет 27 гру, 2018 12:13
378 62036
Переглянути останнє повідомлення
Нед 15 бер, 2020 09:36
change_pm
Ціни на нерухомість в містах і селах України 1 ... 20, 21, 22
tobias » Чет 15 січ, 2015 14:36
216 76395
Переглянути останнє повідомлення
Вів 14 січ, 2020 19:25
shapo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.