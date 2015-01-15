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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 16 бер, 2020 07:56
Frant написав:
Пане Акурт, як попит на турецьку курортну нерухомість? Збільшується?
Он клоунаду устроит - вот и все. Тебя ватником назовёт, а меня дагом. Хотя если бы был человеком от науки, то знал бы что дагестанская диаспора была сильна не на рынке, а в институте кибернетики киевском. Но куда ему....
Но сейчас есть более насущные вопросы: Украина бросила более 65000 своих граждан за рубежом. И это ещё аукнется....
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