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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 16 бер, 2020 07:56
Frant написав:
Пане Акурт, як попит на турецьку курортну нерухомість? Збільшується?
Он клоунаду устроит - вот и все. Тебя ватником назовёт, а меня дагом. Хотя если бы был человеком от науки, то знал бы что дагестанская диаспора была сильна не на рынке, а в институте кибернетики киевском. Но куда ему....
Но сейчас есть более насущные вопросы: Украина бросила более 65000 своих граждан за рубежом. И это ещё аукнется....
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Понаехал
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Додано: Пон 16 бер, 2020 08:49
Понаехал написав: Frant написав:
Пане Акурт, як попит на турецьку курортну нерухомість? Збільшується?
Он клоунаду устроит - вот и все. Тебя ватником назовёт, а меня дагом. Хотя если бы был человеком от науки, то знал бы что дагестанская диаспора была сильна не на рынке, а в институте кибернетики киевском. Но куда ему....
Но сейчас есть более насущные вопросы: Украина бросила более 65000 своих граждан за рубежом. И это ещё аукнется....
В смысле - бросила? Вам срочно нужно вернуться в Украину в ближайшие несколько недель?
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airmax78
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Додано: Пон 16 бер, 2020 09:22
Мизантрóп написав: airmax78 написав:
Да уж. Туристический сезон уничтожен. Надеюсь власти помогут туроператорам и владельцам отелей.
Бум развивать экотуризм внутри степей Украины
Мож пару ставков в оренду
Попроси у Васі з Березані, у того, що тепер слуга, він накидає адреси нерухомості по ціні айфона.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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flyman
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