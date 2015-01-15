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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 16 бер, 2020 14:03
Faceless написав:Понаехал
хватит уже сопли развозить, в ФБ где-нибудь у себя обижайтесь, чего тут который день флудить?
мне кажется его одолел не страх,а некое разочарование,просто молод он ещё,но это хороший жизненный урок.Думаю отец ветки меня поддержит очередным плюсом в мою безупречную карму
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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