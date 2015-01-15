мне кажется его одолел не страх,а некое разочарование,просто молод он ещё,но это хороший жизненный урок.Думаю отец ветки меня поддержит очередным плюсом в мою безупречную карму
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Додано: Пон 16 бер, 2020 14:03
мне кажется его одолел не страх,а некое разочарование,просто молод он ещё,но это хороший жизненный урок.Думаю отец ветки меня поддержит очередным плюсом в мою безупречную карму
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Пон 16 бер, 2020 14:29
Про человечность в наше трудное время
То, что напротив моего дома у подъезда регулярно - и ночью - стоят 3 горных велосипеда и 4/5 детских/подростковых - и они не пристегнуты замками и к ним не проведено 380 В - меня не удивляет.
Но то, о чем стало известно 10 минут назад, может удивить.
Наша бывшая гражданка, вышедшая замуж 7 или 8 лет назад за турка и уже успевшая родить двоих маленьких и украинцев, и турков, регулярно отводит в школу старшего, он передвигается до школы на самокате. Не дешевом.
Назад со школы - домой - мама едет на самокате с ветерком.
Каждый раз она мне говорила, что проезжая по улице, замечает, что дЭвушки/женщины "крутят пальцем у виска". Ну то такЭ...
В прошлый вторник забрала со школы старшего и с курсов рисования младшего - шла домой - все ОК.
И только через 2 (ДВА) дня спохватились, что нет самоката.
Прошли по улице - ну вот даже вспомнить не могут, где именно ходили - а по дороге еще и парк большой...
Вот сегодня понедельник - позвонила учительница из школы (карантин с сегодняшнего дня) и сказала, что - возможно - их самокат стоит у ближайшей к школе мечети.
Так и оказалось: самокат - подарок папы жене и детям - весьма дорогой - скромно стоял у мечети.
Со вторника.
Речь не о мечети, не о кирхе, не о церкви, не о синагоге, и не о костеле.
Речь о том, что человек иногда бывает человеку не враг.
Востаннє редагувалось akurt в Пон 16 бер, 2020 15:31, всього редагувалось 1 раз.
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
Додано: Пон 16 бер, 2020 15:18
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
жизнь- это боль,переживём.Велики должны охранять от сирийских понаехов турецкие кангалы.Я как раз себе подбираю сейчас дахмардского пса,устал я мышей доить,вон даже мир всколыхнул своими экспериментами с их экскрементами.Отец ветки,посоветуй,как нам жить-быть-не тужить дальше
Предпочитаю Ахтамар ,лучше Ноя с понтами
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Пон 16 бер, 2020 15:31
Чомусь пан Акурт мовчить.
Мабуть, дорожчає ТурРЖН?
Убогий, в Швеції і Данії також не прийнято красти велосипеди. І в Японії,і в інших країнах.
Востаннє редагувалось Frant в Пон 16 бер, 2020 15:41, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Пон 16 бер, 2020 15:40
Додано: Пон 16 бер, 2020 15:42
Я уже писал - где Турция умудрилась деть 3,5 миллиона сирийских беженцев - для меня загадка - я их нигде не видел, хотя за рулем проехал не одну тысячу километров.
Булате острожны с Ахтамаром и не только.
По приезду из Грузии последний раз в 2017 я обнаружил в магазинах в Украине большой ассортимент вин и коньяков Грузии и Армении ДЕШЕВЛЕ, чем в супермаркетах в Тбилиси.
С тех пор никогда не покупал ничего типа сделанное в Грузии или в Армении. Не верю.
На сегодня сложилась необычная ситуация в Турции: доллар 6,41 лиры, цены не меняются.
Покупаю в санитарно-оздоровительных целях только виски - бутылка 0,7 от 120 до 159 лир - 159 это Бурбон (примерно от 480 до 600 гривен).
Сегодня по ютубу рассказывали, что виски от Коронавируса - самое верное дело.
Смотрю сериалы от Netflix.
Курю на балконе Кэмэл Вайт - посмотрите по этому поводу видео от Невзорова. Очень интересно. Дмитрий Гордон с ним провел отличное интервью.
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
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