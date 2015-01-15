Додано: Пон 16 бер, 2020 14:29

Про человечность в наше трудное время



То, что напротив моего дома у подъезда регулярно - и ночью - стоят 3 горных велосипеда и 4/5 детских/подростковых - и они не пристегнуты замками и к ним не проведено 380 В - меня не удивляет.



Но то, о чем стало известно 10 минут назад, может удивить.

Наша бывшая гражданка, вышедшая замуж 7 или 8 лет назад за турка и уже успевшая родить двоих маленьких и украинцев, и турков, регулярно отводит в школу старшего, он передвигается до школы на самокате. Не дешевом.

Назад со школы - домой - мама едет на самокате с ветерком.

Каждый раз она мне говорила, что проезжая по улице, замечает, что дЭвушки/женщины "крутят пальцем у виска". Ну то такЭ...



В прошлый вторник забрала со школы старшего и с курсов рисования младшего - шла домой - все ОК.

И только через 2 (ДВА) дня спохватились, что нет самоката.

Прошли по улице - ну вот даже вспомнить не могут, где именно ходили - а по дороге еще и парк большой...

Вот сегодня понедельник - позвонила учительница из школы (карантин с сегодняшнего дня) и сказала, что - возможно - их самокат стоит у ближайшей к школе мечети.

Так и оказалось: самокат - подарок папы жене и детям - весьма дорогой - скромно стоял у мечети.

Со вторника.

Речь не о мечети, не о кирхе, не о церкви, не о синагоге, и не о костеле.

Речь о том, что человек иногда бывает человеку не враг.

Востаннє редагувалось akurt в Пон 16 бер, 2020 15:31, всього редагувалось 1 раз.

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