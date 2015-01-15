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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 16 бер, 2020 14:29
Про человечность в наше трудное время
То, что напротив моего дома у подъезда регулярно - и ночью - стоят 3 горных велосипеда и 4/5 детских/подростковых - и они не пристегнуты замками и к ним не проведено 380 В - меня не удивляет.
Но то, о чем стало известно 10 минут назад, может удивить.
Наша бывшая гражданка, вышедшая замуж 7 или 8 лет назад за турка и уже успевшая родить двоих маленьких и украинцев, и турков, регулярно отводит в школу старшего, он передвигается до школы на самокате. Не дешевом.
Назад со школы - домой - мама едет на самокате с ветерком.
Каждый раз она мне говорила, что проезжая по улице, замечает, что дЭвушки/женщины "крутят пальцем у виска". Ну то такЭ...
В прошлый вторник забрала со школы старшего и с курсов рисования младшего - шла домой - все ОК.
И только через 2 (ДВА) дня спохватились, что нет самоката.
Прошли по улице - ну вот даже вспомнить не могут, где именно ходили - а по дороге еще и парк большой...
Вот сегодня понедельник - позвонила учительница из школы (карантин с сегодняшнего дня) и сказала, что - возможно - их самокат стоит у ближайшей к школе мечети.
Так и оказалось: самокат - подарок папы жене и детям - весьма дорогой - скромно стоял у мечети.
Со вторника.
Речь не о мечети, не о кирхе, не о церкви, не о синагоге, и не о костеле.
Речь о том, что человек иногда бывает человеку не враг.
Востаннє редагувалось akurt
в Пон 16 бер, 2020 15:31, всього редагувалось 1 раз.
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
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Додано: Пон 16 бер, 2020 15:40
Faceless написав:Понаехал
хватит уже сопли развозить, в ФБ где-нибудь у себя обижайтесь, чего тут который день флудить?
К меня нет ФБ. Меня нет в соцсетях.. а сорри я не развожу.
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Понаехал
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Додано: Пон 16 бер, 2020 15:42
Мизантрóп написав: akurt написав:
Сегодня мы живем - еще живём - в исключительном мире - аналогий такому нет.
жизнь- это боль,переживём.Велики должны охранять от сирийских понаехов турецкие кангалы.Я как раз себе подбираю сейчас дахмардского пса,устал я мышей доить,вон даже мир всколыхнул своими экспериментами с их экскрементами.Отец ветки,посоветуй,как нам жить-быть-не тужить дальше Предпочитаю Ахтамар
:wink: ,лучше Ноя с понтами
Я уже писал - где Турция умудрилась деть 3,5 миллиона сирийских беженцев
- для меня загадка - я их нигде не видел
, хотя за рулем проехал не одну тысячу километров.
Булате острожны с Ахтамаром
и не только.
По приезду из Грузии последний раз в 2017 я обнаружил в магазинах в Украине большой ассортимент вин и коньяков Грузии и Армении ДЕШЕВЛЕ, чем в супермаркетах в Тбилиси.
С тех пор никогда не покупал ничего типа сделанное в Грузии или в Армении. Не верю.
На сегодня сложилась необычная ситуация в Турции: доллар 6,41 лиры, цены не меняются.
Покупаю в санитарно-оздоровительных целях только виски - бутылка 0,7 от 120 до 159 лир - 159 это Бурбон (примерно от 480 до 600 гривен).
Сегодня по ютубу
рассказывали, что виски от Коронавируса - самое верное дело.
Про кангалов (Анаталийских овчарок)
- преувеличиваете, я уже писал на этой ветке:
- идет девушка впереди в джинсах в обтяжку - в заднем кармане смартфон - ну вот признаюсь честно, не столько хочется провести ладошкой по ... по карману, сколько вытащить смартфон - никто не вытаскивает.
- была история 2 года назад - я оставил на лавочке очки, которые покупал в Лас-Вегасе
- дОроги, как память - пришел на следующий день - в лавочке торчала записка с номером телефона - вернул парень, живущий на другом конце Анталии. Правда, пришлось ехать далеко...
- в январе ваще была жуткая история - я оставил на заборе свой iPhone8
- пристегивал собаку и забыл. Ужас был том, что у меня с собой всегда 2 смартфона - в одном стоит турецкая карточка - и тот смартфон раздаёт интернет - а во втором - украинская и он переведен в режим "полета" - за ненадобностью мне связи от Водафон
- то есть мой iPhone
совершенно никак нельзя было найти - так как он потерял связь с другим смартфоном и он под сложным паролем.
Смартфон мне вернули через 30 минут.
Муж с женой лет 30-35 стояли на улице и как бы спрашивали, чей же может быть смартфон.
А я медленно проезжал на авто мимо, думая где же я его "посеял"...
Предлагал деньги - не взяли.
Так то вот, без кангалов...
Дикий народ...
Востаннє редагувалось akurt
в Пон 16 бер, 2020 16:10, всього редагувалось 1 раз.
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
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Додано: Пон 16 бер, 2020 16:35
Заметьте, страницу назад я написал, что верю, что бывают случаи, когда человек, если и не становится хорошим, но может стать нормальным.
Как видите, я ошибся.
А модератор как чувствовала и вытерла эти мои слова.
А вот интересно, откуда такая неуемная немотивированная ненависть и желчь к человеку, которого вы никогда не видели и не увидите, который никогда не жил и не собирался жить в вашем городе, который никогда и никак не пересекался ни по каким вопросам, и который никак лично вам мне переходил дорогу? И который всего-навсего живет в квартире, которая и по площади, по количеству комнат меньше, чем у вас?
Откуда это у вас?
Востаннє редагувалось akurt
в Пон 16 бер, 2020 16:46, всього редагувалось 1 раз.
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
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Додано: Пон 16 бер, 2020 16:46
akurt написав:
Заметьте, страницу назад я написал, что верю, что бывают случаи, когда человек, если и не становится хорошим, но может стать нормальным.
Как видите, я ошибся.
А модератор как чувствовала и вытерла эти мои слова.
А вот интересно, откуда такая неуемная немотивированная ненависть и желчь к человеку, которого вы никогда не видели и не увидите, который никогда не жил и не собирался жить в вашем городе, который никогда и никак не пересекался ни по каким вопросам, и который никак лично вам мне переходил дорогу?
Вот никак и нигде?
Откуда это у вас?
Отец ветки, уверен,что у них обострённое чувство справедливости.Модераторы согласятся.
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Додано: Пон 16 бер, 2020 16:49
Я же вам писал: и вы, и еще пару персонажей живут во лжи и по лжи. Ложью/ненавистью погоняют, и едят, и спят с нею.
Вы к этому привыкли, так и живете: во лжи, по лжи и в болоте немотивированой ненависти.
Вам тему ветки напомнить?
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
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Додано: Пон 16 бер, 2020 16:54
akurt написав:
Вам тему ветки напомнить?
не надо,мы ВСЁ помним
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Додано: Пон 16 бер, 2020 16:59
Блин, даже удивили... помните...
Еще нашли у меня грамматические ошибки?
Но все равно:
"Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість".
Зверніть увагу на слова "для себе".
Не можу повірити, що ви для себе купили "трьоху" на лівому березі Дніпра і я за це новинен поливати вас гноєм, підозрами, брехнею, звинуваченнями та отрутою.
І все це робити на Фінансовому форумі України....
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
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