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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 16 бер, 2020 17:24
Понаехал
нормально))
живущие в бантустане примут на свой баланс всю инфляцию от безразмерного печатания баксов вашей новой родиной.
не в первый раз.
некоторые даже научились зарабатывать и отмывать доходы покупкой недвиги за рубежом.
типа, в Турции, других странах...
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Пон 16 бер, 2020 17:28
Понаехал написав:
по теме ветки: через 2-3 недели коммерческие банки скорректируют ставку ипотечного кредитования. Жилье в США будет почти безпроцентным.
Как, тебе такое, моя далекая Родина?
Так США вже давно живуть не по кишені...в борг.
І будуть жити і ще більше...мабуть.
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Додано: Пон 16 бер, 2020 17:29
Yuri_T написав:Понаехал
нормально))
живущие в бантустане примут на свой баланс всю инфляцию от безразмерного печатания баксов вашей новой родиной.
не в первый раз.
некоторые даже научились зарабатывать и отмывать доходы покупкой недвиги за рубежом.
типа, в Турции, других странах...
фи... баксы давно не печатают в таких обьемах, а рисуют нолики на аккаунтах. В остальном - да. Турция тоже не фонтан. Так что гуд лак.
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Додано: Пон 16 бер, 2020 17:29
О! Вий Yuri_T зашел на ветку! Давно не было...
Круто!
А, товарищ Вий, а что так примитивно - в стиле Франта - угрожать akurt'у мировыми катаклизмами?
Как-то не солидно для такого уровня...
Мельчаете... Я давеча с интересом читал ваши посты на другой ветке...
Не солидно...
А вот к вам - как к профессионалу - непрофессиональный вопрос - ловлю на слове - "отмывать деньги" путем покупки квартиры по цене в 2 раза ниже, чем ваша в Киеве - это в смысле вас опередить в отмывании или как?
Востаннє редагувалось akurt
в Пон 16 бер, 2020 17:34, всього редагувалось 1 раз.
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
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Додано: Пон 16 бер, 2020 17:31
Квесторе_поверніться написав: Понаехал написав:
по теме ветки: через 2-3 недели коммерческие банки скорректируют ставку ипотечного кредитования. Жилье в США будет почти безпроцентным.
Как, тебе такое, моя далекая Родина?
Так США вже давно живуть не по кишені...в борг.
І будуть жити і ще більше...мабуть.
а что в этом плохого?
За дол плятат то другие
мне вот все больше и больше кажется что модели экономически отрабатываются на Японии и если признаются удачными, импелементятся в США. Жду отрицательных ставок и нулевой ипотеке.
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Додано: Пон 16 бер, 2020 17:33
знал бы тов.Гоголь кого назовут Вием...
как можно угрожать тому, кто ничего не боится и сделал запас туалетной бумаги на 2 года вперёд?
зы. меня не может не радовать, что вы хоть кого-то стали читать, кроме самого себя.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Пон 16 бер, 2020 17:35
akurt написав:
О! Вий Yuri_T
зашел на ветку! Давно не было...
Круто!
А, товарищ Вий, а что так примитивно - в стиле Франта - угрожать akurt
'у мировыми катаклизмами?
Как-то не солидно для такого уровня...Мельчаете.
.. Я давеча с интересом читал ваши посты на другой ветке...
Не солидно...
В загальному Yuri_T має рацію...слід думати про корекцію на ринку нерухомості і хто вийшов в доларовий кеш зробив правильно...мабуть.
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Додано: Пон 16 бер, 2020 18:00
Я з вам згодний з поправками:
- згаданий вище пан не має ніякого відношення до нерухомості в будь-якій частині Земної кулі, крім Києва, і тому не може бути експертом на ринку заордонної нерухомості та не є - почитайте його повідомлення - на ринку київської нерухомості.
- оскільки я живу у власній двокімнатній квартирі площею 55 квадратів, за яку мене хочуть вбити/придушити - а вас так вдвічі чи втричи за те потрібно придушити, то мене ніяк не хвилює зростання/падіння цін на нерухомість - погодьтеся, шановний пан, що вас так само не хвилює це питання щодо вашої квартири у Львові - ну не в наметі ж дорослим жонатим чоловікам жити?
Чи ні?
Якщо мова йде про нерухомість:
- вийшов повний пшик із планами купівлі нерухомості оренди в Італії/Іспанії/Великій Британії - про які - плани - так багато писали на цій гілці.
- ще перед Новим роком я зафіксуваа падіння попиту на оренду квартир в Україні - принаймні - багато моїх знайомих лендлордів не можуь здати по бажаній ціні квартири ні в Києві, ні в Дніпрі, ні у Львові. Стоять квартири пусті. Попит зберігся на дешевий сегмент. Ті, хто вклався в позолоту на стелях - програють.
- цікаве питання про купівлю та здачу в оренду комерційної нерухомості.
- зовсім швах на ціни не земельку - хто закупився по самі вуха по 4 500 доларів піді Львовом - не може продати в ці дні і по 2000 за сотку.
- хто вклався в земельку в Дніпропетровській, Київській та споріднених областях - не можуть продати нічого, а якщо можуть - то знаю середню реальну цифру в 167 доларів за сотку.
- палаци із реальної собівартістю в 200 000 доларів не берукть за 50 000 доларів.
Саме цікаве із продажем "бізнесу".
Справа в тому, що бізнес - то не просто дороге авто, куплене в кредит, стіни та секретарка із кавою.
Це земля під бізнесом.
Ще в минулому році можна було продати/купити готовий бізнес - і ціни були нормальні - скажімо, 300 000 - 400 000 доларів.
Звісно, купували бізнес із окупністю не більше 8 років.
Є такі - виручка в місяць ЧИСТА - 75 000 - 100 000 гривень. Мова не йде про трьох власників АТБ. Там мільярди. То квас, але не про вас...
Тобто сидиш вдома - раз на місяць глянув у мішок з-під цементу - О! 75 000 гриивень чистими.
Але продавати треба було мудро та вчасно: з документами на землю під бізнесом повинно бути ЧИСТО.
Щоби було "чисто" - про те дбали депутати Земельних комісій ради простих депутатів, обраних простим народом.
Депутати встановили в 2019 році на хвилі боротьби зі корупцією такі ціни (різні в залежності від області):
- винесення на розгляд сессії питання про ПОЧАТОК відведення землі - 40 000 доларів готівкою;
- другий розгляд, коли є вже проект - 60 000 доларів.
Жадібні та недальновидні не хотіли віддавати скромному чемному чиновнику 40 000+60 000 доларів. Щоби виручити 300 000-500 000 доларів.
Це було невірно.
Треба було сміливо віддавати 40 000+60 000 доларів та вирішувати те питання.
Ні пан Квесторе-поверніться ні - тим більше - пан Yuri_T навіть не мають і гадки, на які хитрощі припускалися "наші" люди, щоби не платити мізерні 100 000 доларів.
Самий цікавий "хід конем" - новинка 2020 року - така:
- кожен громадянин України має право на безоплатне отримання 25 соток землі.
Схема така:
- є цех, який належить зятю - припустимо, там шиють тапочки, або розливають справжінй армянський коняк, про який тут згадував один персонаж.
- цех приносить величезний за мірками середньої родини - прибуток.
- жінка - теща - скиглить, що хоче кеш. (мабуть, слухає поради на цьому форумі). Треба продати.
- є Акт на право власності за Бог знає який рік, але без кадастрового номера.
- Є покупець, який так само хоче шити тапочки.
- Є ІДЕЯ! Жінка пише заяву на приватизацію 25 соток землі - ЗА ЗАКОНОМ !!! - і вказує на кадастровій карті - саме землю під цехом зятя!!! (Цех ітак її та чоловоіка - зять просто працює спермодонором та на нього за це офрмлені фірми та фірмочки).
- Класс!
- Питання: як до цього відонситься земельна коміся, яка в шухляді вже майже бачила 100 000 доларів готівкою?
Ну, що фахівці із кешу та туалетного папіру - дадуть відповідь?????????
P.S. Для тих, хто не розуміє звичайну мову і вже приготувався до нових інсинуацій, повторою в 878-ий раз: akurt звичайний власник звичайної 2-к квартири, який нічого не продає, не продавав, не збираєтся продавати і неє/небув, і не збирається бути ріелтором. Заспокойтеся.
Востаннє редагувалось akurt
в Пон 16 бер, 2020 18:45, всього редагувалось 2 разів.
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
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Додано: Пон 16 бер, 2020 18:12
akurt написав:
Я з вам згодний з поправками:
- згаданий вище пан не має ніякого відношення до нерухомості в будь-якій частині Земної кулі, крім Києва, і тому не може бути експертом.
- оскільки я живу в власній двокімнатній квартирі площею 55 квадратів, за яку мене хочуть вбити/придушити
- а вас так вдвічі чи втричи за те потрібно придушити
, то мене ніяк не хвилює зростання/падіння цін на нерухомість - погодьтеся, шановний пан, що вас так само не хвилює це питання щодо вашої квартири у Львові - ну не в наметі ж дорослим жонатим чоловікам жити?
Чи ні?
Якось на перший план виступає світова криза.
Чи доцільно зараз вкладатися в нерухомість в Анталії як захисний актив?
Навіть якщо вона тимчасово трохи просяде...саме на низах і потрібно її брати.
Вам там на місці краще зрозуміло.
Виграють завжди ті, що бачать на декілька кроків вперед.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Додано: Пон 16 бер, 2020 18:36
Текст вище доповнено.
Прочитайте.
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
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