Додано: Пон 16 бер, 2020 18:00

Я з вам згодний з поправками:

- згаданий вище пан не має ніякого відношення до нерухомості в будь-якій частині Земної кулі, крім Києва, і тому не може бути експертом на ринку заордонної нерухомості та не є - почитайте його повідомлення - на ринку київської нерухомості.

- оскільки я живу у власній двокімнатній квартирі площею 55 квадратів, за яку мене хочуть вбити/придушити - а вас так вдвічі чи втричи за те потрібно придушити , то мене ніяк не хвилює зростання/падіння цін на нерухомість - погодьтеся, шановний пан, що вас так само не хвилює це питання щодо вашої квартири у Львові - ну не в наметі ж дорослим жонатим чоловікам жити?

Чи ні?



Якщо мова йде про нерухомість:

- вийшов повний пшик із планами купівлі нерухомості оренди в Італії/Іспанії/Великій Британії - про які - плани - так багато писали на цій гілці.

- ще перед Новим роком я зафіксуваа падіння попиту на оренду квартир в Україні - принаймні - багато моїх знайомих лендлордів не можуь здати по бажаній ціні квартири ні в Києві, ні в Дніпрі, ні у Львові. Стоять квартири пусті. Попит зберігся на дешевий сегмент. Ті, хто вклався в позолоту на стелях - програють.

- цікаве питання про купівлю та здачу в оренду комерційної нерухомості.

- зовсім швах на ціни не земельку - хто закупився по самі вуха по 4 500 доларів піді Львовом - не може продати в ці дні і по 2000 за сотку.

- хто вклався в земельку в Дніпропетровській, Київській та споріднених областях - не можуть продати нічого, а якщо можуть - то знаю середню реальну цифру в 167 доларів за сотку.

- палаци із реальної собівартістю в 200 000 доларів не берукть за 50 000 доларів.



Саме цікаве із продажем "бізнесу".

Справа в тому, що бізнес - то не просто дороге авто, куплене в кредит, стіни та секретарка із кавою.

Це земля під бізнесом.

Ще в минулому році можна було продати/купити готовий бізнес - і ціни були нормальні - скажімо, 300 000 - 400 000 доларів.

Звісно, купували бізнес із окупністю не більше 8 років.

Є такі - виручка в місяць ЧИСТА - 75 000 - 100 000 гривень. Мова не йде про трьох власників АТБ. Там мільярди. То квас, але не про вас...

Тобто сидиш вдома - раз на місяць глянув у мішок з-під цементу - О! 75 000 гриивень чистими.

Але продавати треба було мудро та вчасно: з документами на землю під бізнесом повинно бути ЧИСТО.

Щоби було "чисто" - про те дбали депутати Земельних комісій ради простих депутатів, обраних простим народом.

Депутати встановили в 2019 році на хвилі боротьби зі корупцією такі ціни (різні в залежності від області):

- винесення на розгляд сессії питання про ПОЧАТОК відведення землі - 40 000 доларів готівкою;

- другий розгляд, коли є вже проект - 60 000 доларів.



Жадібні та недальновидні не хотіли віддавати скромному чемному чиновнику 40 000+60 000 доларів. Щоби виручити 300 000-500 000 доларів.

Це було невірно.

Треба було сміливо віддавати 40 000+60 000 доларів та вирішувати те питання.



Ні пан Квесторе-поверніться ні - тим більше - пан Yuri_T навіть не мають і гадки, на які хитрощі припускалися "наші" люди, щоби не платити мізерні 100 000 доларів.

Самий цікавий "хід конем" - новинка 2020 року - така:

- кожен громадянин України має право на безоплатне отримання 25 соток землі.

Схема така:

- є цех, який належить зятю - припустимо, там шиють тапочки, або розливають справжінй армянський коняк, про який тут згадував один персонаж.

- цех приносить величезний за мірками середньої родини - прибуток.

- жінка - теща - скиглить, що хоче кеш. (мабуть, слухає поради на цьому форумі). Треба продати.

- є Акт на право власності за Бог знає який рік, але без кадастрового номера.

- Є покупець, який так само хоче шити тапочки.

- Є ІДЕЯ! Жінка пише заяву на приватизацію 25 соток землі - ЗА ЗАКОНОМ !!! - і вказує на кадастровій карті - саме землю під цехом зятя!!! (Цех ітак її та чоловоіка - зять просто працює спермодонором та на нього за це офрмлені фірми та фірмочки).

- Класс!

- Питання: як до цього відонситься земельна коміся, яка в шухляді вже майже бачила 100 000 доларів готівкою?

Ну, що фахівці із кешу та туалетного папіру - дадуть відповідь?????????



P.S. Для тих, хто не розуміє звичайну мову і вже приготувався до нових інсинуацій, повторою в 878-ий раз: akurt звичайний власник звичайної 2-к квартири, який нічого не продає, не продавав, не збираєтся продавати і неє/небув, і не збирається бути ріелтором. Заспокойтеся.

Востаннє редагувалось akurt в Пон 16 бер, 2020 18:45, всього редагувалось 2 разів.

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