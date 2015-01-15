Додано: Пон 16 бер, 2020 18:00

Я з вам згодний з поправками:

- згаданий вище пан не має ніякого відношення до нерухомості в будь-якій частині Земної кулі, крім Києва, і тому не може бути експертом на ринку заордонної нерухомості та не є - почитайте його повідомлення - на ринку київської нерухомості.

- оскільки я живу у власній двокімнатній квартирі площею 55 квадратів, за яку мене хочуть вбити/придушити - а вас так вдвічі чи втричи за те потрібно придушити , то мене ніяк не хвилює зростання/падіння цін на нерухомість - погодьтеся, шановний пан, що вас так само не хвилює це питання щодо вашої квартири у Львові - ну не в наметі ж дорослим жонатим чоловікам жити?

Чи ні?

Востаннє редагувалось akurt в Пон 16 бер, 2020 21:57, всього редагувалось 3 разів.

“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).