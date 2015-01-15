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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 16 бер, 2020 17:24
Понаехал
нормально))
живущие в бантустане примут на свой баланс всю инфляцию от безразмерного печатания баксов вашей новой родиной.
не в первый раз.
некоторые даже научились зарабатывать и отмывать доходы покупкой недвиги за рубежом.
типа, в Турции, других странах...
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Пон 16 бер, 2020 17:28
Понаехал написав:
по теме ветки: через 2-3 недели коммерческие банки скорректируют ставку ипотечного кредитования. Жилье в США будет почти безпроцентным.
Как, тебе такое, моя далекая Родина?
Так США вже давно живуть не по кишені...в борг.
І будуть жити і ще більше...мабуть.
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Додано: Пон 16 бер, 2020 17:29
Yuri_T написав:Понаехал
нормально))
живущие в бантустане примут на свой баланс всю инфляцию от безразмерного печатания баксов вашей новой родиной.
не в первый раз.
некоторые даже научились зарабатывать и отмывать доходы покупкой недвиги за рубежом.
типа, в Турции, других странах...
фи... баксы давно не печатают в таких обьемах, а рисуют нолики на аккаунтах. В остальном - да. Турция тоже не фонтан. Так что гуд лак.
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Додано: Пон 16 бер, 2020 17:29
О! Вий Yuri_T зашел на ветку! Давно не было...
Круто!
А, товарищ Вий, а что так примитивно - в стиле Франта - угрожать akurt'у мировыми катаклизмами?
Как-то не солидно для такого уровня...
Мельчаете... Я давеча с интересом читал ваши посты на другой ветке...
Не солидно...
А вот к вам - как к профессионалу - непрофессиональный вопрос - ловлю на слове - "отмывать деньги" путем покупки квартиры по цене в 2 раза ниже, чем ваша в Киеве - это в смысле вас опередить в отмывании или как?
Востаннє редагувалось akurt
в Пон 16 бер, 2020 17:34, всього редагувалось 1 раз.
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
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Додано: Пон 16 бер, 2020 17:31
Квесторе_поверніться написав: Понаехал написав:
по теме ветки: через 2-3 недели коммерческие банки скорректируют ставку ипотечного кредитования. Жилье в США будет почти безпроцентным.
Как, тебе такое, моя далекая Родина?
Так США вже давно живуть не по кишені...в борг.
І будуть жити і ще більше...мабуть.
а что в этом плохого?
За дол плятат то другие
мне вот все больше и больше кажется что модели экономически отрабатываются на Японии и если признаются удачными, импелементятся в США. Жду отрицательных ставок и нулевой ипотеке.
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Додано: Пон 16 бер, 2020 17:33
знал бы тов.Гоголь кого назовут Вием...
как можно угрожать тому, кто ничего не боится и сделал запас туалетной бумаги на 2 года вперёд?
зы. меня не может не радовать, что вы хоть кого-то стали читать, кроме самого себя.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Пон 16 бер, 2020 17:35
akurt написав:
О! Вий Yuri_T
зашел на ветку! Давно не было...
Круто!
А, товарищ Вий, а что так примитивно - в стиле Франта - угрожать akurt
'у мировыми катаклизмами?
Как-то не солидно для такого уровня...Мельчаете.
.. Я давеча с интересом читал ваши посты на другой ветке...
Не солидно...
В загальному Yuri_T має рацію...слід думати про корекцію на ринку нерухомості і хто вийшов в доларовий кеш зробив правильно...мабуть.
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Додано: Пон 16 бер, 2020 18:00
Я з вам згодний з поправками:
- згаданий вище пан не має ніякого відношення до нерухомості в будь-якій частині Земної кулі, крім Києва, і тому не може бути експертом на ринку заордонної нерухомості та не є - почитайте його повідомлення - на ринку київської нерухомості.
- оскільки я живу у власній двокімнатній квартирі площею 55 квадратів, за яку мене хочуть вбити/придушити - а вас так вдвічі чи втричи за те потрібно придушити, то мене ніяк не хвилює зростання/падіння цін на нерухомість - погодьтеся, шановний пан, що вас так само не хвилює це питання щодо вашої квартири у Львові - ну не в наметі ж дорослим жонатим чоловікам жити?
Чи ні?
Востаннє редагувалось akurt
в Пон 16 бер, 2020 21:57, всього редагувалось 3 разів.
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
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Додано: Пон 16 бер, 2020 18:12
akurt написав:
Я з вам згодний з поправками:
- згаданий вище пан не має ніякого відношення до нерухомості в будь-якій частині Земної кулі, крім Києва, і тому не може бути експертом.
- оскільки я живу в власній двокімнатній квартирі площею 55 квадратів, за яку мене хочуть вбити/придушити
- а вас так вдвічі чи втричи за те потрібно придушити
, то мене ніяк не хвилює зростання/падіння цін на нерухомість - погодьтеся, шановний пан, що вас так само не хвилює це питання щодо вашої квартири у Львові - ну не в наметі ж дорослим жонатим чоловікам жити?
Чи ні?
Якось на перший план виступає світова криза.
Чи доцільно зараз вкладатися в нерухомість в Анталії як захисний актив?
Навіть якщо вона тимчасово трохи просяде...саме на низах і потрібно її брати.
Вам там на місці краще зрозуміло.
Виграють завжди ті, що бачать на декілька кроків вперед.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Додано: Вів 17 бер, 2020 11:01
Пан Долярчик
!
Наразі не час ризикувати.Зараз треба сидіти тихо-тихо і не висовуватися.
Текст нижче - як відповіді на запитання Квесторе_поверніться
.
На ваші, пане Квесторе_поверніться
, запитання відповідаю:
- я гадаю - і про це всі попереджали останніх
6 місяців, коли почалася ця цікава гра в ОВДП, що в цей час треба бути в доларі.
- я ніколи і нікого не заохочував вкладится в турецьку/нетурецьку нерухомість з метою заробити на цьому
і заробити мені - я не продавав і не продаю жодної нерухомості в Туреччині - я завжди з великою обережністю відносився до ідеї вкладення в нерухомість Польшінепольші, Італіїнеіталії
, Монголіїнемонголії
, Великоїбританії/невеликобританії
так далі - і це є не цій гілці.
- я весь час писав, що треба не торгувати саморізами по гіпсокартону на ринку Анголенко в Запоріжжі, або чоловічими краватками/костюмами/смокінгами на другому поверсі ЦУМу Дніпра, або батарейками біля станції метро "Житомирська" в Києві, або на іншому ринку жіночими колготами, а думати/шукати собі роботу ДИСТАНЦІЙНУ. І наводив приклади. Я працював і працюю дистанційно.
- ще з грудня 2019 почалися проблеми у лендлордів
- десь почали зникати орендарі. Вже декілька моїх приятелів не можуть здати у Львові те, що прекрасно здавалося. З чудової квартири на Рильского (ближній центр
) з"їхали орендарі. Платили у гривні 500 долярів - лендлорд попередив на початку березня, що його гривня не влаштовує,
ті виїхали. Лендлорд зав"язав пояси тугіше та виставив за 650. Помирати, так з музикою.- нас чекає цікава ситуація:
я гадаю, що кількість бажаючих орендувати житло сильно не зменшилася - всі, багатіючи, ТА НЕ ЗВАЖАЮЧИ НА ЗУБОЖІННЯ, хотіли мати своє кубло, де можна було тихенько грати із кобітою. Але ситуація ЗАНАДТО суттєво смінилася - просто лавина за останні три тижни - грати із кобітою в затишному місці не перестануть хотіти, але для того треба мати гроші. А грошви не буде... А кохання без грошви не буває...
- ця гілка названа мною не даремно саме так, як названа
: якщо щось десь купувати - а у людей є та було таке бажання
щось купити за кордоном - то ДЛЯ СЕБЕ
тут, а не в оренду
і не для перепродажу
. І пояснював на цифрах і фактах.
Зараз треба сидіти тихенько - як говорять в Україні - "на одній сраці"
та чекати: виживеш, чи ні.
Востаннє редагувалось akurt
в Вів 17 бер, 2020 11:24, всього редагувалось 2 разів.
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
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akurt
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