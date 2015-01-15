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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 550551552553
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 11:45

akurt
Пане Акурт, а з Туреччини, з Анталії, в Україну - можна зараз швидко доїхати/долетіти?
________________

  akurt написав:Зараз треба сидіти тихенько

Тобто пан Акурт не рекомендує зараз купляти турецьку курортну нерухомість, так?
________________
  akurt написав:Це я відчуваю як людина, яка мала міні-готель і здає житло все свідоме життя. І подобово, і на тиждень, і на постійно.

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Як думаєте, коли орендні українські ціни поїдуть вниз, і пихаті лендлорди змушені будуть повертатись з теплих країв на грішну землю? Весною чи влітку?

Саме тоді й можна дешево купити нерухомість на Кипрі, в Туреччині чи Антарктиді.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 15:38

  akurt написав:
  Долярчик написав:
  Львівський БатяР написав:Долярчик, памятате, що найсолодші оферти будуть йти від найризикованіших проектів... Інакше кажучи найбільше ціну можуть опускати ті хто можливо і не планує рухатись далі, а хоче обанкротитись!

З іншого боку - хто не ризикує.... :wink: :D


Пан Долярчик!
Наразі не час ризикувати.
Зараз треба сидіти тихо-тихо і не висовуватися.

Текст нижче - як відповіді на запитання Квесторе_поверніться.

На ваші, пане Квесторе_поверніться, запитання відповідаю:

- я гадаю - і про це всі попереджали останніх 6 місяців, коли почалася ця цікава гра в ОВДП, що в цей час треба бути в доларі.
- я ніколи і нікого не заохочував вкладится в турецьку/нетурецьку нерухомість з метою заробити на цьому і заробити мені - я не продавав і не продаю жодної нерухомості в Туреччині - я завжди з великою обережністю відносився до ідеї вкладення в нерухомість Польшінепольші, Італіїнеіталії , Монголіїнемонголії , Великоїбританії/невеликобританії так далі - і це є не цій гілці.
- я весь час писав, що треба не торгувати саморізами по гіпсокартону на ринку Анголенко в Запоріжжі, або чоловічими краватками/костюмами/смокінгами на другому поверсі ЦУМу Дніпра, або батарейками біля станції метро "Житомирська" в Києві, або на іншому ринку жіночими колготами, а думати/шукати собі роботу ДИСТАНЦІЙНУ. І наводив приклади. Я працював і працюю дистанційно.
- ще з грудня 2019 почалися проблеми у лендлордів - десь почали зникати орендарі. Вже декілька моїх приятелів не можуть здати у Львові те, що прекрасно здавалося. З чудової квартири на Рильского (ближній центр) з"їхали орендарі. Платили у гривні 500 долярів - лендлорд попередив на початку березня, що його гривня не влаштовує, ті виїхали. Лендлорд зав"язав пояси тугіше та виставив за 650. Помирати, так з музикою.
- нас чекає цікава ситуація: я гадаю, що кількість бажаючих орендувати житло сильно не зменшилася навіть на введення цілої купи просто жахливих шпаківень по 650 квартирі вожній - але спробуйте ще в них вселитися - ремонт зара коштує дорожче, ніж стіни - але всі, багатіючи, ТА НЕ ЗВАЖАЮЧИ НА ЗУБОЖІННЯ, хочуть мати своє кубло, де можна буде тихенько грати із кобітою. Але ситуація ЗАНАДТО суттєво смінилася - просто лавина за останні три тижни - грати із кобітою в затишному місці не перестануть хотіти, але для того треба мати гроші. А грошви не буде... А кохання без грошви не буває...
- ця гілка названа мною не даремно саме так, як названа: якщо щось десь купувати - а у людей є та було таке бажання щось купити за кордоном - то ДЛЯ СЕБЕ було купувати тут, а не в оренду і не для перепродажу. І пояснював на цифрах і фактах.

Зараз треба сидіти тихенько - як говорять в Україні - "на одній сраці" та чекати: виживеш, чи ні.

Дякую за відповідь.
В загальному погоджуюсь.
Підтопимо трохи жирку...шо нахомячили :) ...а там як Бог дасть.
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Квесторе_поверніться
 
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