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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 17 бер, 2020 11:45
akurt
Пане Акурт, а з Туреччини, з Анталії, в Україну - можна зараз швидко доїхати/долетіти?
________________
akurt написав:
Зараз треба сидіти тихенько
Тобто пан Акурт не рекомендує зараз купляти турецьку курортну нерухомість, так?
________________
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
akurt написав:
Це я відчуваю як людина, яка мала міні-готель і здає житло все свідоме життя. І подобово, і на тиждень, і на постійно.
Як думаєте, коли орендні українські ціни поїдуть вниз, і пихаті лендлорди змушені будуть повертатись з теплих країв на грішну землю? Весною чи влітку?
Саме тоді й можна дешево купити нерухомість на Кипрі, в Туреччині чи Антарктиді.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Вів 17 бер, 2020 15:38
akurt написав:
Пан Долярчик
!
Наразі не час ризикувати.Зараз треба сидіти тихо-тихо і не висовуватися.
Текст нижче - як відповіді на запитання Квесторе_поверніться
.
На ваші, пане Квесторе_поверніться
, запитання відповідаю:
- я гадаю - і про це всі попереджали останніх
6 місяців, коли почалася ця цікава гра в ОВДП, що в цей час треба бути в доларі.
- я ніколи і нікого не заохочував вкладится в турецьку/нетурецьку нерухомість з метою заробити на цьому
і заробити мені - я не продавав і не продаю жодної нерухомості в Туреччині - я завжди з великою обережністю відносився до ідеї вкладення в нерухомість Польшінепольші, Італіїнеіталії
, Монголіїнемонголії
, Великоїбританії/невеликобританії
так далі - і це є не цій гілці.
- я весь час писав, що треба не торгувати саморізами по гіпсокартону на ринку Анголенко в Запоріжжі, або чоловічими краватками/костюмами/смокінгами на другому поверсі ЦУМу Дніпра, або батарейками біля станції метро "Житомирська" в Києві, або на іншому ринку жіночими колготами, а думати/шукати собі роботу ДИСТАНЦІЙНУ. І наводив приклади. Я працював і працюю дистанційно.
- ще з грудня 2019 почалися проблеми у лендлордів
- десь почали зникати орендарі. Вже декілька моїх приятелів не можуть здати у Львові те, що прекрасно здавалося. З чудової квартири на Рильского (ближній центр
) з"їхали орендарі. Платили у гривні 500 долярів - лендлорд попередив на початку березня, що його гривня не влаштовує,
ті виїхали. Лендлорд зав"язав пояси тугіше та виставив за 650. Помирати, так з музикою.- нас чекає цікава ситуація:
я гадаю, що кількість бажаючих орендувати житло сильно не зменшилася навіть на введення цілої купи просто жахливих шпаківень по 650 квартирі вожній - але спробуйте ще в них вселитися - ремонт зара коштує дорожче, ніж стіни - але всі, багатіючи
, ТА НЕ ЗВАЖАЮЧИ НА ЗУБОЖІННЯ, хочуть мати своє кубло, де можна буде тихенько грати із кобітою. Але ситуація ЗАНАДТО суттєво смінилася
- просто лавина за останні три тижни - грати із кобітою в затишному місці не перестануть хотіти, але для того треба мати гроші. А грошви не буде... А кохання без грошви не буває...
- ця гілка названа мною не даремно саме так, як названа
: якщо щось десь купувати - а у людей є та було таке бажання
щось купити за кордоном - то ДЛЯ СЕБЕ
було купувати тут, а не в оренду
і не для перепродажу
. І пояснював на цифрах і фактах.
Зараз треба сидіти тихенько - як говорять в Україні - "на одній сраці"
та чекати: виживеш, чи ні.
Дякую за відповідь.
В загальному погоджуюсь.
Підтопимо трохи жирку...шо нахомячили
...а там як Бог дасть.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 17 бер, 2020 16:19
Це точно.
Новинка дня: у відділення банку пускають по одному відвідувачу.
В банках ажіотажу немає, але спитав про всяк випадок про валюту - великі суми готівкових доларів треба замовляти сьогодні на завтра.
Можливо згодиться тим, хто тримає на депозитах в Україні валюту - ніби-то Альфа-банк Україна припинив видавати валюту готівкою.
Цікаво обслуговують картки ПРИВАТУ: все залежить від того, термінал якого банку обслуговує торгову точку.
Другий за величиной банк Garanti - відхиляє платежі.
Інші - висвітлюють списання прямо на касі в доларах США, чого раніше не було.
х х х
Свати із Франції (Скайпом):
"Мы теперь имеем право выходить на улицу со специальной бумажкой. Даже пробежки нельзя делать вдвоём и вообще нельзя бегать. Выгуливать можно только собак...
Такое впечатление, что взорвался очередной Чернобыль, но нам об этом не говорят..."
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
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akurt
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Додано: Вів 17 бер, 2020 17:13
akurt написав:
Свати із Франції (Скайпом):
"Мы теперь имеем право выходить на улицу со специальной бумажкой. Даже пробежки нельзя делать вдвоём и вообще нельзя бегать
Нормальний підхід до чужоземних громадян.
Будь яка держава дбає в першу чергу про свої громадян.
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Додано: Вів 17 бер, 2020 17:33
Вони ще додали:
"...но уже везде патрулируют полицейские"
Для тех, у кого запланированы путешествия, на всякий случай: я отменил визит ко мне родственников в воскресенье 15 марта - авиабилеты перенесли на конец сентября. А там будет видно.
У меня был запланирован визит во Францию на май месяц. Так вот:
- авиакомпания Пегасус по моему желанию путем нажатия кнопочек на их сайте сделала полный возврат средств на перелет в Марсель.
- авиакомпания EasyJet на перелет из Марселя в Бордо и обратно сделала предложение в он-лайн чате или подождать, или вернут на сегодня 61 евро из 92 оплаченных. Я решил не ждать и получить лучше 61 евро сейчас, чем 92 потом.
- автомобиль в Бордо бронировал - но реально бронирование не завершал - никаких денег не платил.
- отель в Бордо (почти в аэропорту) ответил, что они закрылись с 16 марта до "особого распоряжения" и согласились вернуть мне деньги.
Считаю, что "полёт нормальный"...
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
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Додано: Вів 17 бер, 2020 17:37
akurt написав:
Считаю, что "полёт нормальный"...
Ми теж так вважаємо.
Тому пан Акурт може взяти елктросамокат і полетіти за дешевим йогуртом, доки він є в продажу!
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