akurt написав:

Долярчик написав: Львівський БатяР написав: Долярчик, памятате, що найсолодші оферти будуть йти від найризикованіших проектів... Інакше кажучи найбільше ціну можуть опускати ті хто можливо і не планує рухатись далі, а хоче обанкротитись! Долярчик, памятате, що найсолодші оферти будуть йти від найризикованіших проектів... Інакше кажучи найбільше ціну можуть опускати ті хто можливо і не планує рухатись далі, а хоче обанкротитись!

З іншого боку - хто не ризикує... .

Зараз треба сидіти тихо-тихо і не висовуватися.

А кохання без грошви не буває...

ця гілка названа мною не даремно саме так, як названа

не в оренду

не для перепродажу

І пояснював на цифрах і фактах.

ПанНаразі не час ризикувати.Текст нижче - як відповіді на запитанняНа ваші, пане, запитання відповідаю:- я гадаю - і6 місяців, коли почалася ця цікава гра в ОВДП, що в цей час- я ніколи і нікого не заохочував вкладится в турецьку/нетурецьку нерухомістьі заробити мені - я не продавав і не продаю жодної нерухомості в Туреччині - я завжди з великою обережністю відносився до ідеї вкладення в нерухомість Польшінепольші, Італіїнеіталії , Монголіїнемонголії , Великоїбританії/невеликобританії так далі - і це є не цій гілці.- я весь час писав, що треба не торгувати саморізами по гіпсокартону на ринку Анголенко в Запоріжжі, або чоловічими краватками/костюмами/смокінгами на другому поверсі ЦУМу Дніпра, або батарейками біля станції метро "Житомирська" в Києві, або на іншому ринку жіночими колготами, а думати/шукати собі роботу ДИСТАНЦІЙНУ. І наводив приклади. Я працював і працюю дистанційно.- ще з грудня 2019 почалися проблеми у лендлордів - десь почали зникати орендарі. Вже декілька моїх приятелів не можуть здати у Львові те, що прекрасно здавалося. З чудової квартири на Рильского (ближній центр) з"їхали орендарі. Платили у гривні 500 долярів - лендлорд попередив на початку березня, що його гривня не влаштовує, ті виїхали. Лендлорд зав"язав пояси тугіше та виставив за 650. Помирати, так з музикою.я гадаю, що кількість бажаючих орендувати житло сильно не зменшилася навіть на введення цілої купи просто жахливих шпаківень по 650 квартирі вожній - але спробуйте ще в них вселитися - ремонт зара коштує дорожче, ніж стіни - але всі,, ТА НЕ ЗВАЖАЮЧИ НА ЗУБОЖІННЯ, хочуть мати своє кубло, де можна буде тихенько грати із кобітою.- просто лавина за останні три тижни - грати із кобітою в затишному місці не перестануть хотіти, але для того треба мати гроші.: якщо щось десь купувати - а у людейщось купити за кордоном - тобуло купувати тут, аЗараз треба сидіти тихенько - як говорять в Україні - "на одній сраці" та