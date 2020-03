Додано: Сер 18 бер, 2020 10:05

akurt написав: Вас весь час хвлюють смішні речі, як у кіно фантазій - то гірські лижі, яких вам в цьому житті навіть не прийдеться мацати, то Кіпр, якого навіть на картинці не бачили...

Вас повинна зараз хвилювати "квартирка можливостей" - а так, дуже опікуючись Кіпром, реально прогавите САМЕ ЦІКАВЕ НА ВСЬОМУ Фінансовому форумі України...

Повторюю: саме цікаве.

Для непонятливих:

Виїхав в останній момент з мегаполісу, перед тим як пастка зачинилася.

Як там ліра себе почуває?

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/