Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Львівський БатяР написав:Долярчик, памятате, що найсолодші оферти будуть йти від найризикованіших проектів... Інакше кажучи найбільше ціну можуть опускати ті хто можливо і не планує рухатись далі, а хоче обанкротитись!
З іншого боку - хто не ризикує....
Пан Долярчик! Наразі не час ризикувати. Зараз треба сидіти тихо-тихо і не висовуватися.
Текст нижче - як відповіді на запитання Квесторе_поверніться.
На ваші, пане Квесторе_поверніться, запитання відповідаю:
- я гадаю - і про це всі попереджали останніх 6 місяців, коли почалася ця цікава гра в ОВДП, що в цей час треба бути в доларі. - я ніколи і нікого не заохочував вкладится в турецьку/нетурецьку нерухомість з метою заробити на цьому і заробити мені - я не продавав і не продаю жодної нерухомості в Туреччині - я завжди з великою обережністю відносився до ідеї вкладення в нерухомість Польшінепольші,Італіїнеіталії , Монголіїнемонголії , Великоїбританії/невеликобританії так далі - і це є не цій гілці. - я весь час писав, що треба не торгувати саморізами по гіпсокартону на ринку Анголенко в Запоріжжі, або чоловічими краватками/костюмами/смокінгами на другому поверсі ЦУМу Дніпра, або батарейками біля станції метро "Житомирська" в Києві, або на іншому ринку жіночими колготами, а думати/шукати собі роботу ДИСТАНЦІЙНУ. І наводив приклади. Я працював і працюю дистанційно. - ще з грудня 2019 почалися проблеми у лендлордів - десь почали зникати орендарі. Вже декілька моїх приятелів не можуть здати у Львові те, що прекрасно здавалося. З чудової квартири на Рильского (ближній центр) з"їхали орендарі. Платили у гривні 500 долярів - лендлорд попередив на початку березня, що його гривня не влаштовує, ті виїхали. Лендлорд зав"язав пояси тугіше та виставив за 650. Помирати, так з музикою. - нас чекає цікава ситуація: я гадаю, що кількість бажаючих орендувати житло сильно не зменшилася навіть на введення цілої купи просто жахливих шпаківень по 650 квартирі вожній - але спробуйте ще в них вселитися - ремонт зара коштує дорожче, ніж стіни - але всі, багатіючи, ТА НЕ ЗВАЖАЮЧИ НА ЗУБОЖІННЯ, хочуть мати своє кубло, де можна буде тихенько грати із кобітою. Але ситуація ЗАНАДТО суттєво смінилася - просто лавина за останні три тижни - грати із кобітою в затишному місці не перестануть хотіти, але для того треба мати гроші. А грошви не буде...А кохання без грошви не буває... - ця гілка названа мною не даремно саме так, як названа: якщо щось десь купувати - а у людей є та було таке бажання щось купити за кордоном - то ДЛЯ СЕБЕ було купувати тут, а не в оренду і не для перепродажу. І пояснював на цифрах і фактах.
Зараз треба сидіти тихенько - як говорять в Україні - "на одній сраці" та чекати: виживеш, чи ні.
Дякую за відповідь. В загальному погоджуюсь. Підтопимо трохи жирку...шо нахомячили ...а там як Бог дасть.
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Це точно. Новинка дня: у відділення банку пускають по одному відвідувачу. В банках ажіотажу немає, але спитав про всяк випадок про валюту - великі суми готівкових доларів треба замовляти сьогодні на завтра. Можливо згодиться тим, хто тримає на депозитах в Україні валюту - ніби-то Альфа-банк Україна припинив видавати валюту готівкою.
Цікаво обслуговують картки ПРИВАТУ: все залежить від того, термінал якого банку обслуговує торгову точку. Другий за величиной банк Garanti - відхиляє платежі. Інші - висвітлюють списання прямо на касі в доларах США, чого раніше не було.
х х х Свати із Франції (Скайпом): "Мы теперь имеем право выходить на улицу со специальной бумажкой. Даже пробежки нельзя делать вдвоём и вообще нельзя бегать. Выгуливать можно только собак... Такое впечатление, что взорвался очередной Чернобыль, но нам об этом не говорят..."
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
akurt написав:НЕ ЗВАЖАЮЧИ НА ЗУБОЖІННЯ, всі хочуть мати своє кубло, де можна буде тихенько грати із кобітою. Але ситуація ЗАНАДТО суттєво смінилася - просто лавина за останні три тижни - грати із кобітою в затишному місці не перестануть хотіти, але для того треба мати гроші. А грошви не буде... А кохання без грошви не буває...
+1))) Абсолютно вірно)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Вас весь час хвлюють смішні речі, як у кіно фантазій - то гірські лижі, яких вам в цьому житті навіть не прийдеться мацати, то Кіпр, якого навіть на картинці не бачили... Вас повинна зараз хвилювати "квартирка можливостей" - а так, дуже опікуючись Кіпром, реально прогавите САМЕ ЦІКАВЕ НА ВСЬОМУ Фінансовому форумі України... Повторюю: саме цікаве.
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
akurt написав:Вас весь час хвлюють смішні речі, як у кіно фантазій - то гірські лижі, яких вам в цьому житті навіть не прийдеться мацати, то Кіпр, якого навіть на картинці не бачили... Вас повинна зараз хвилювати "квартирка можливостей" - а так, дуже опікуючись Кіпром, реально прогавите САМЕ ЦІКАВЕ НА ВСЬОМУ Фінансовому форумі України... Повторюю: саме цікаве.
Для непонятливих: Виїхав в останній момент з мегаполісу, перед тим як пастка зачинилася. Як там ліра себе почуває? Як заробіток не ліродепо?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
akurt написав:Вас весь час хвлюють смішні речі, як у кіно фантазій - то гірські лижі, яких вам в цьому житті навіть не прийдеться мацати, то Кіпр, якого навіть на картинці не бачили... Вас повинна зараз хвилювати "квартирка можливостей" - а так, дуже опікуючись Кіпром, реально прогавите САМЕ ЦІКАВЕ НА ВСЬОМУ Фінансовому форумі України... Повторюю: саме цікаве.
Для непонятливих: Виїхав в останній момент з мегаполісу, перед тим як пастка зачинилася. Як там ліра себе почуває? Як заробіток не ліродепо?
Акурт щось морозиться.
Мовчить (тобто не рекомендує) купляти нерухомість для себе на Північному Кипрі біля пляжу. За 25 000 євро всього!!! Дешевше грибів!!! В 1.5-2 рази дешевше за Анталію!!!
akurt написав:Вас весь час хвлюють смішні речі, як у кіно фантазій - то гірські лижі, яких вам в цьому житті навіть не прийдеться мацати, то Кіпр, якого навіть на картинці не бачили... Вас повинна зараз хвилювати "квартирка можливостей" - а так, дуже опікуючись Кіпром, реально прогавите САМЕ ЦІКАВЕ НА ВСЬОМУ Фінансовому форумі України... Повторюю: саме цікаве.
Для непонятливих: Виїхав в останній момент з мегаполісу, перед тим як пастка зачинилася. Як там ліра себе почуває? Як заробіток не ліродепо? Як квартиранти вна неньці, збираються платити, просити відстрочку/знижку, з"їзжають? Як там карти з грн.%, вже не так добре годують, ще чув, що блокують операції за кордоном, або ставлять мізерні ліміти.
Тай до чого це було, я ж давно не чіпав акурта, а в нього чешеться переходити на особистості.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/