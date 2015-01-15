RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 551552553554>
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 11:45

akurt
Пане Акурт, а з Туреччини, з Анталії, в Україну - можна зараз швидко доїхати/долетіти?
________________

  akurt написав:Зараз треба сидіти тихенько

Тобто пан Акурт не рекомендує зараз купляти турецьку курортну нерухомість, так?
________________
  akurt написав:Це я відчуваю як людина, яка мала міні-готель і здає житло все свідоме життя. І подобово, і на тиждень, і на постійно.

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Як думаєте, коли орендні українські ціни поїдуть вниз, і пихаті лендлорди змушені будуть повертатись з теплих країв на грішну землю? Весною чи влітку?

Саме тоді й можна дешево купити нерухомість на Кипрі, в Туреччині чи Антарктиді.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21122
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1174 раз.
Подякували: 2170 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 15:38

  akurt написав:
  Долярчик написав:
  Львівський БатяР написав:Долярчик, памятате, що найсолодші оферти будуть йти від найризикованіших проектів... Інакше кажучи найбільше ціну можуть опускати ті хто можливо і не планує рухатись далі, а хоче обанкротитись!

З іншого боку - хто не ризикує.... :wink: :D


Пан Долярчик!
Наразі не час ризикувати.
Зараз треба сидіти тихо-тихо і не висовуватися.

Текст нижче - як відповіді на запитання Квесторе_поверніться.

На ваші, пане Квесторе_поверніться, запитання відповідаю:

- я гадаю - і про це всі попереджали останніх 6 місяців, коли почалася ця цікава гра в ОВДП, що в цей час треба бути в доларі.
- я ніколи і нікого не заохочував вкладится в турецьку/нетурецьку нерухомість з метою заробити на цьому і заробити мені - я не продавав і не продаю жодної нерухомості в Туреччині - я завжди з великою обережністю відносився до ідеї вкладення в нерухомість Польшінепольші, Італіїнеіталії , Монголіїнемонголії , Великоїбританії/невеликобританії так далі - і це є не цій гілці.
- я весь час писав, що треба не торгувати саморізами по гіпсокартону на ринку Анголенко в Запоріжжі, або чоловічими краватками/костюмами/смокінгами на другому поверсі ЦУМу Дніпра, або батарейками біля станції метро "Житомирська" в Києві, або на іншому ринку жіночими колготами, а думати/шукати собі роботу ДИСТАНЦІЙНУ. І наводив приклади. Я працював і працюю дистанційно.
- ще з грудня 2019 почалися проблеми у лендлордів - десь почали зникати орендарі. Вже декілька моїх приятелів не можуть здати у Львові те, що прекрасно здавалося. З чудової квартири на Рильского (ближній центр) з"їхали орендарі. Платили у гривні 500 долярів - лендлорд попередив на початку березня, що його гривня не влаштовує, ті виїхали. Лендлорд зав"язав пояси тугіше та виставив за 650. Помирати, так з музикою.
- нас чекає цікава ситуація: я гадаю, що кількість бажаючих орендувати житло сильно не зменшилася навіть на введення цілої купи просто жахливих шпаківень по 650 квартирі вожній - але спробуйте ще в них вселитися - ремонт зара коштує дорожче, ніж стіни - але всі, багатіючи, ТА НЕ ЗВАЖАЮЧИ НА ЗУБОЖІННЯ, хочуть мати своє кубло, де можна буде тихенько грати із кобітою. Але ситуація ЗАНАДТО суттєво смінилася - просто лавина за останні три тижни - грати із кобітою в затишному місці не перестануть хотіти, але для того треба мати гроші. А грошви не буде... А кохання без грошви не буває...
- ця гілка названа мною не даремно саме так, як названа: якщо щось десь купувати - а у людей є та було таке бажання щось купити за кордоном - то ДЛЯ СЕБЕ було купувати тут, а не в оренду і не для перепродажу. І пояснював на цифрах і фактах.

Зараз треба сидіти тихенько - як говорять в Україні - "на одній сраці" та чекати: виживеш, чи ні.

Дякую за відповідь.
В загальному погоджуюсь.
Підтопимо трохи жирку...шо нахомячили :) ...а там як Бог дасть.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 33027
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1656 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 16:19

Це точно.
Новинка дня: у відділення банку пускають по одному відвідувачу.
В банках ажіотажу немає, але спитав про всяк випадок про валюту - великі суми готівкових доларів треба замовляти сьогодні на завтра.
Можливо згодиться тим, хто тримає на депозитах в Україні валюту - ніби-то Альфа-банк Україна припинив видавати валюту готівкою.

Цікаво обслуговують картки ПРИВАТУ: все залежить від того, термінал якого банку обслуговує торгову точку.
Другий за величиной банк Garanti - відхиляє платежі.
Інші - висвітлюють списання прямо на касі в доларах США, чого раніше не було.

х х х
Свати із Франції (Скайпом):
"Мы теперь имеем право выходить на улицу со специальной бумажкой. Даже пробежки нельзя делать вдвоём и вообще нельзя бегать. Выгуливать можно только собак...
Такое впечатление, что взорвался очередной Чернобыль, но нам об этом не говорят..."
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3919
З нами з: 12.02.09
Подякував: 844 раз.
Подякували: 573 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 17:13

  akurt написав:Свати із Франції (Скайпом):
"Мы теперь имеем право выходить на улицу со специальной бумажкой. Даже пробежки нельзя делать вдвоём и вообще нельзя бегать

Нормальний підхід до чужоземних громадян.

Будь яка держава дбає в першу чергу про свої громадян.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21122
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1174 раз.
Подякували: 2170 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 08:36

Пане Акурт, чи варто купляти нерухомість на Північному Кипрі за 25 000 євро???
Поруч з пляжем!
Повно пропозицій!
Лох-інвештори продають свої невдалі інвештиції!

http://dom-info.eu/property/?page=4&gcl ... gIZm_D_BwE
______________
  akurt написав:НЕ ЗВАЖАЮЧИ НА ЗУБОЖІННЯ, всі хочуть мати своє кубло, де можна буде тихенько грати із кобітою. Але ситуація ЗАНАДТО суттєво смінилася - просто лавина за останні три тижни - грати із кобітою в затишному місці не перестануть хотіти, але для того треба мати гроші. А грошви не буде... А кохання без грошви не буває...

+1))) Абсолютно вірно)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21122
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1174 раз.
Подякували: 2170 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 09:41

Вас весь час хвлюють смішні речі, як у кіно фантазій - то гірські лижі, яких вам в цьому житті навіть не прийдеться мацати, то Кіпр, якого навіть на картинці не бачили...
Вас повинна зараз хвилювати "квартирка можливостей" - а так, дуже опікуючись Кіпром, реально прогавите САМЕ ЦІКАВЕ НА ВСЬОМУ Фінансовому форумі України...
Повторюю: саме цікаве.
Зображення
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3919
З нами з: 12.02.09
Подякував: 844 раз.
Подякували: 573 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 09:44

Все правильно. Пан Флаймен повернеться на свою малу батьківщину, в село Тернопільської області. На кілька тижнів. буде дихати чистим повітрям)))

Про лижі, квартирантів і кобіт - пишіть ще)))) В цих справах ви трохи розумієтесь.
В інших - ні бум-бум. :roll:

P.S. Так що з квартирою на Північному Кипрі за 25 000 євро?
купляти?

Чи краще купити в Анталії за 40 000 євро?
Востаннє редагувалось Frant в Сер 18 бер, 2020 10:16, всього редагувалось 2 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21122
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1174 раз.
Подякували: 2170 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 10:05

  akurt написав:Вас весь час хвлюють смішні речі, як у кіно фантазій - то гірські лижі, яких вам в цьому житті навіть не прийдеться мацати, то Кіпр, якого навіть на картинці не бачили...
Вас повинна зараз хвилювати "квартирка можливостей" - а так, дуже опікуючись Кіпром, реально прогавите САМЕ ЦІКАВЕ НА ВСЬОМУ Фінансовому форумі України...
Повторюю: саме цікаве.
Зображення

Для непонятливих:
Виїхав в останній момент з мегаполісу, перед тим як пастка зачинилася.
Як там ліра себе почуває?
Як заробіток не ліродепо?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17628
З нами з: 09.03.14
Подякував: 997 раз.
Подякували: 1084 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 10:07

  flyman написав:
  akurt написав:Вас весь час хвлюють смішні речі, як у кіно фантазій - то гірські лижі, яких вам в цьому житті навіть не прийдеться мацати, то Кіпр, якого навіть на картинці не бачили...
Вас повинна зараз хвилювати "квартирка можливостей" - а так, дуже опікуючись Кіпром, реально прогавите САМЕ ЦІКАВЕ НА ВСЬОМУ Фінансовому форумі України...
Повторюю: саме цікаве.
Зображення

Для непонятливих:
Виїхав в останній момент з мегаполісу, перед тим як пастка зачинилася.
Як там ліра себе почуває?
Як заробіток не ліродепо?

Акурт щось морозиться.

Мовчить (тобто не рекомендує) купляти нерухомість для себе на Північному Кипрі біля пляжу. За 25 000 євро всього!!! Дешевше грибів!!!
В 1.5-2 рази дешевше за Анталію!!!

http://dom-info.eu/property/?page=4&gcl ... gIZm_D_BwE
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21122
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1174 раз.
Подякували: 2170 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 10:10

  akurt написав:Вас весь час хвлюють смішні речі, як у кіно фантазій - то гірські лижі, яких вам в цьому житті навіть не прийдеться мацати, то Кіпр, якого навіть на картинці не бачили...
Вас повинна зараз хвилювати "квартирка можливостей" - а так, дуже опікуючись Кіпром, реально прогавите САМЕ ЦІКАВЕ НА ВСЬОМУ Фінансовому форумі України...
Повторюю: саме цікаве.
Зображення

Для непонятливих:
Виїхав в останній момент з мегаполісу, перед тим як пастка зачинилася.
Як там ліра себе почуває?
Як заробіток не ліродепо?
Як квартиранти вна неньці, збираються платити, просити відстрочку/знижку, з"їзжають?
Як там карти з грн.%, вже не так добре годують, ще чув, що блокують операції за кордоном, або ставлять мізерні ліміти.

Тай до чого це було, я ж давно не чіпав акурта, а в нього чешеться переходити на особистості.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17628
З нами з: 09.03.14
Подякував: 997 раз.
Подякували: 1084 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 551552553554>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 494, 495, 496
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
4958 513234
Переглянути останнє повідомлення
Сер 18 бер, 2020 09:09
jump
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 36, 37, 38
change_pm » Чет 27 гру, 2018 12:13
378 62237
Переглянути останнє повідомлення
Нед 15 бер, 2020 09:36
change_pm
Ціни на нерухомість в містах і селах України 1 ... 20, 21, 22
tobias » Чет 15 січ, 2015 14:36
216 76508
Переглянути останнє повідомлення
Вів 14 січ, 2020 19:25
shapo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Південний (910)
18.03.2020 10:22
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.