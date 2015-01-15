Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Львівський БатяР написав:Долярчик, памятате, що найсолодші оферти будуть йти від найризикованіших проектів... Інакше кажучи найбільше ціну можуть опускати ті хто можливо і не планує рухатись далі, а хоче обанкротитись!
З іншого боку - хто не ризикує....
Пан Долярчик! Наразі не час ризикувати. Зараз треба сидіти тихо-тихо і не висовуватися.
Текст нижче - як відповіді на запитання Квесторе_поверніться.
На ваші, пане Квесторе_поверніться, запитання відповідаю:
- я гадаю - і про це всі попереджали останніх 6 місяців, коли почалася ця цікава гра в ОВДП, що в цей час треба бути в доларі. - я ніколи і нікого не заохочував вкладится в турецьку/нетурецьку нерухомість з метою заробити на цьому і заробити мені - я не продавав і не продаю жодної нерухомості в Туреччині - я завжди з великою обережністю відносився до ідеї вкладення в нерухомість Польшінепольші,Італіїнеіталії , Монголіїнемонголії , Великоїбританії/невеликобританії так далі - і це є не цій гілці. - я весь час писав, що треба не торгувати саморізами по гіпсокартону на ринку Анголенко в Запоріжжі, або чоловічими краватками/костюмами/смокінгами на другому поверсі ЦУМу Дніпра, або батарейками біля станції метро "Житомирська" в Києві, або на іншому ринку жіночими колготами, а думати/шукати собі роботу ДИСТАНЦІЙНУ. І наводив приклади. Я працював і працюю дистанційно. - ще з грудня 2019 почалися проблеми у лендлордів - десь почали зникати орендарі. Вже декілька моїх приятелів не можуть здати у Львові те, що прекрасно здавалося. З чудової квартири на Рильского (ближній центр) з"їхали орендарі. Платили у гривні 500 долярів - лендлорд попередив на початку березня, що його гривня не влаштовує, ті виїхали. Лендлорд зав"язав пояси тугіше та виставив за 650. Помирати, так з музикою. - нас чекає цікава ситуація: я гадаю, що кількість бажаючих орендувати житло сильно не зменшилася навіть на введення цілої купи просто жахливих шпаківень по 650 квартирі вожній - але спробуйте ще в них вселитися - ремонт зара коштує дорожче, ніж стіни - але всі, багатіючи, ТА НЕ ЗВАЖАЮЧИ НА ЗУБОЖІННЯ, хочуть мати своє кубло, де можна буде тихенько грати із кобітою. Але ситуація ЗАНАДТО суттєво смінилася - просто лавина за останні три тижни - грати із кобітою в затишному місці не перестануть хотіти, але для того треба мати гроші. А грошви не буде...А кохання без грошви не буває... - ця гілка названа мною не даремно саме так, як названа: якщо щось десь купувати - а у людей є та було таке бажання щось купити за кордоном - то ДЛЯ СЕБЕ було купувати тут, а не в оренду і не для перепродажу. І пояснював на цифрах і фактах.
Зараз треба сидіти тихенько - як говорять в Україні - "на одній сраці" та чекати: виживеш, чи ні.
Дякую за відповідь. В загальному погоджуюсь. Підтопимо трохи жирку...шо нахомячили ...а там як Бог дасть.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Це точно. Новинка дня: у відділення банку пускають по одному відвідувачу. В банках ажіотажу немає, але спитав про всяк випадок про валюту - великі суми готівкових доларів треба замовляти сьогодні на завтра. Можливо згодиться тим, хто тримає на депозитах в Україні валюту - ніби-то Альфа-банк Україна припинив видавати валюту готівкою.
Цікаво обслуговують картки ПРИВАТУ: все залежить від того, термінал якого банку обслуговує торгову точку. Другий за величиной банк Garanti - відхиляє платежі. Інші - висвітлюють списання прямо на касі в доларах США, чого раніше не було.
х х х Свати із Франції (Скайпом): "Мы теперь имеем право выходить на улицу со специальной бумажкой. Даже пробежки нельзя делать вдвоём и вообще нельзя бегать. Выгуливать можно только собак... Такое впечатление, что взорвался очередной Чернобыль, но нам об этом не говорят..."
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
freeze написав:Итак опять по статистике за прошлый день.
Опять хорошего практически нет. Коронавирус расширяет свой распространение с увеличивающейся скоростью. Опять абсолютный рекорд заболевших за один день - 20500. Оцените скорость роста, еще неделю назад было дополнительно 8300 заболевших за день.
Рекордсмен относительной скорости распространения - Турция - за день в 2 раза кол-во больных. Неважно Румыния и Болгария + 40 процентов за день. Из топ-стран быстрее всего летит в Германии + 33 % заболевших за день.
Напугавшая всех Италия несмотря на карантин не снижает темпов прироста + 13 % в день уже три дня подряд без изменений. Если у них снижение темпов прироста не произойдет, то система здравоохранения ляжет и очень быстро.
Из положительного - по прежнему Китай, Япония и Южная Корея. Главный и удивительный плюс - впервые в Ухани за сутки не зарегистрировали ни одного больного. Не знаю по каким причинам, но очень малый прирост за сутки показали Польша и Молдова. Занесём их в плюс.
Ну, а Украина похоже в лидерах очковтирательства - 2 за болевших за сутки. Ситуация уже начинает выглядеть идиотской.
Туреччина - лідер
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Дивлюся, злотий побив рекорд в парі USDPLN, думаю, що польська нерухомість якою я колись цікавився (Щецин, Ченстохова, Катовіце) може заграти новими привабливими фарбами. Останнє що цікавило 16000 PLN за вбиту кавалірку і 25000 PLN за кавалірку з ремонтом в старувці Ченстохови, і я вже був за крок "дайтє двє" у 2017.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Что-то мне подсказывает, что с их недвижимостью будет всё хорошо, а вот с нашей не уверен. Думаю, что наша недвига просядет в валюте сильно. И думаю, что этого не придётся долго ждать. Урожай падения недвижимости мы получим уже в этом году. Так что "хомякам" приготовится Эх, увлекательные нас ждут события, совсем в скором будущем.
Что-то мне подсказывает, что с их недвижимостью будет всё хорошо, а вот с нашей не уверен. Думаю, что наша недвига просядет в валюте сильно. И думаю, что этого не придётся долго ждать. Урожай падения недвижимости мы получим уже в этом году. Так что "хомякам" приготовится Эх, увлекательные нас ждут события, совсем в скором будущем.
Любые иностранцы, особенно европейской внешности, теперь изгои. По телевизору показали итальянцев и как у них всё плохо, поэтому для местных теперь любой европеец – разносчик болезней. Индусы выселяют иностранцев из домов и не отдают аванс, а если не выселяют, им звонит полиция и просит выселить. Уличная шпана кричит на европейцев 'Corona go!' и кидает в них палки и камни. Единственное место, где более-менее спокойно — Гоа. Но туда не все успели добраться. В тематических группах ВК пишут, что выселяют даже женщин с грудными детьми. Еду не продают совсем, либо в несколько раз завышают цену.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/